LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: Schwarz vince. Moelgg miglior italiano, Vinatzer inforca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LE PAGELLE DELLE GARE DI OGGI

BASSINO E GOGGIA SUL PODIO DEL PRIZE MONEY STANDING: QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO?

LA CRONACA DELLO SLALOM DI ADELBODEN

LA CLASSIFICA GENERALE MASCHILE

LE DICHIARAZIONI DI MANFRED MOELGG

LA CRONACA DEL SUPERG FEMMINILE

LA CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE

LE DICHIARAZIONI DI MARTA BASSINO

VIDEO GARA MARTA BASSINO

LE PAROLE DI BRIGNONE E GOGGIA

14.31 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

14.30 Schwarz vola in testa alla classifica di slalom con 249 punti, seguito da Strasser a 233 e Feller, oggi fuori nella prima manche, a 210. 9° Vinatzer a 110.

14.29 Il francese Alexis Pinturault, oggi 17° a 1″28, guadagna 14 punti e consolida il primato in classifica generale a quota 689. Segue Kilde a 560.

14.28 Ricordiamo che Alex Vinatzer aveva inforcato nella prima manche.

14.27 Secondo podio in carriera in slalom per il 34enne britannico Ryding: l’ultimo risaliva a Kitzbuehel 2017!

14.26 Prima vittoria in carriera in slalom per Schwarz. In carriera vantava due vittorie in Coppa del Mondo, ma in un City Event ed in una combinata alpina.

14.24 Gli azzurri: 14° Moelgg a 0.96, 18° Maurberger a 1″32, 24° Sala a 9″82, 25° Tonetti a 11″17. Sia Sala sia Tonetti sono scivolati, prima di rialzarsi e chiudere la gara. Fuori Giuliano Razzoli.

14.22 Una gara pazza termina con la vittoria dell’austriaco Schwarz con 14 centesimi sul tedesco Strasser (che anche oggi ha recuperato la bellezza di 10 posizioni!) 0.15 sul britannico Ryding! 4° Matt a 0.17, 5° Meillard a 0.19, classifica davvero cortissima. Seguono Nef, Yule, Noel, Foss-Solevaag e Khoroshilov.

14.21 Il francese aveva addirittura 64 centesimi di vantaggio al penultimo intermedio. Sul muro è stato irriconoscibile, ha sciato davvero male, sembrava non avere grip. Chiude ottavo a 38 centesimi.

14.21 ANCHE OGGI NOEL BUTTA VIA TUTTO, INCREDIBILE!

14.18 FUORI MUFFAT-JEANDET! Il francese sbaglia, risale la pista e chiude ultimo a 11″83, anche alle spalle di Sala e Tonetti. Manca solo Clement Noel. Il francese parte con un vantaggio di 43 centesimi su Schwarz. Non può permettersi di gestire.

14.16 Meillard era avanti di 18 centesimi all’ultimo intermedio. Nella parte finale non se la sente di osare al limite e chiude quinto a soli 19 centesimi. Equilibrio incredibile, aspettando Noel che potrebbe bastonare tutti. Ora i francesi. Si parte con Muffat-Jeandet, difende appena 0.02 su Schwarz. Strasser, ad un passo dal podio, è secondo a 0.14: non l’avremmo mai detto.

14.15 Mancano tre atleti. Lo svizzero Meillard non può fare calcoli, parte con appena 1 centesimo su Schwarz.

14.14 SCHWARZ AL COMANDO! 14 centesimi di vantaggio su Strasser. Una prova solidissima per l’austriaco, fondamentale anche per la classifica di specialità.

14.14 Partito l’austriaco Schwarz, ha 0.66 su Strasser, che intanto è già sicuro della top5.

14.13 Grave errore per Jakobsen sbaglia sul muro, si pianta ed è 13° a 1″11. Questa seconda manche non consente passi falsi. Moelgg entra nei 15.

14.11 Anche il norvegese Foss-Solevaag arretra. E’ sesto a 0.27 da Strasser. Il tedesco è sempre più uno specialista delle rimonte. Guida con 0.01 su Ryding e 0.03 su Matt. Ora lo svedese Jakobsen, parte con 0.53 da gestire.

14.09 L’età e la fatica si fanno sentire in questa seconda manche. Khoroshilov è sesto a 0.37. La classifica è davvero cortissima, al momento. Attenzione perché Strasser inizia a crederci…Ne mancano 6.

14.08 Ryding perde tutto sul muro. Il britannico si deve mangiare le mani: è 2° ad un solo centesimo da Strasser. Il tedesco, zitto zitto, anche oggi è tra i migliori 8. Tocca al veterano russo Khoroshilov, parte con 0.36 nei confronti del teutonico.

14.05 Il prossimo a partire sarà il britannico Ryding, che difende 33 centesimi su Strasser.

14.04 Bene sul muro lo svizzero Nef, ma non basta. E’ terzo a 0.09 da Strasser, che resiste al comando quando mancano 8 atleti. 2° Matt a 0.03.

14.02 Lo svizzero Zenhaeusern si pianta e chiude sesto a 0.75, appena 7 centesimi davanti a Moelgg. Pinturault è già 9°.

14.01 Prosegue la crisi di Kristoffersen, che ha inforcato. Mancano 10 atleti. Moelgg è sesto, Maurberger nono.

13.59 Il tedesco Strasser, vincitore a Zagabria, si porta in testa con 3 centesimi su Matt. Difficilmente, questa volta, riuscirà a realizzare una rimonta che lo porti sul podio. Ora c’è il norvegese Kristoffersen, in grave involuzione tecnica.

13.58 Nuovo cambio al vertice. Michael Matt vola in testa con 12 centesimi su Yule, ottenendo il miglior tempo di manche a pari merito proprio con lo svizzero.

13.56 A Moelgg finisce la benzina nel finale e chiude quarto a 0.67. All’ultimo intermedio era vicinissimo a Yule, appena 0.16 di ritardo.

13.55 Yule si riscatta e prende la vetta con 42 centesimi su Pertl. Vedremo cosa saprà fare Manfred Moelgg: parte con appena 6 centesimi sull’elvetico.

13.53 Mancano 15 atleti. Al comando l’austriaco Pertl con 0.11 sul connazionale Hirschbuehl, 0.51 su Hadalin, 0.57 su Pinturault e 0.61 su Maurberger. Tocca allo svizzero Yule, grande deluso della prima manche.

13.51 Pinturault amministra senza rischiare. E’ quarto a 0.57, appena 4 centesimi davanti a Maurberger, che scala in quinta piazza. Il francese oggi porterà a casa una manciata di punti, senza andare in fuga in classifica generale.

13.50 Ora momento chiave, c’è il francese Alexis Pinturault. Parte con 0.33 su Pertl.

13.49 Lo svizzero Rochat è settimo a 1″19. Simon Maurberger entra nella top20. Il convento oggi passa questo: prendere e portare a casa.

13.48 Ne mancano 17 e Maurberger è quarto a 0.61 dalla vetta. 9° Sala a 9″11, 10° Tonetti a 10″46: entrambi sono scivolati. Fuori Razzoli.

13.48 L’austriaco Hirschbuehl è secondo a soli 11 centesimi dal compagno di squadra Pertl.

13.47 L’austriaco Pertl vola in testa con 0.51 su Hadalin: per lui il miglior tempo di manche. Maurberger scivola in terza piazza a 0.61.

13.45 Scivola anche l’americano Winters. Si rialza con grande prontezza di riflessi ed è sesto al traguardo a 2″15.

13.43 Il francese Grange pensa solo a difendersi sul muro ed è terzo a 0.37 da Hadalin. Mancano venti atleti, Maurberger è sempre secondo a 10 centesimi dalla vetta. La top20 è ad un passo. Accontentiamoci.

13.41 Lo svizzero Aerni è terzo a 0.39 da Hadalin, dunque altra posizione recuperata da Maurberger.

13.40 Dura poco la leadership di Maurberger. Lo sloveno Hadalin prende la vetta con 10 centesimi sull’azzurro.

13.39 Fuori anche l’austriaco Digruber. Sono due atleti sinora sono arrivati al traguardo senza scivolare…

13.37 Simon Maurberger, visto l’andazzo, decide giustamente di non rischiare. Si porta al comando con 89 centesimi su Strolz, che non aveva di certo incantato…

13.36 Fuori anche lo svizzero Von Grunigen, che ha inforcato.

13.35 L’Italia non ha fatto bella figura, hanno sbagliato tutti: Sala, Razzoli e Tonetti.

13.34 E’ una Caporetto. Gli azzurri non stanno in piedi…Tonetti aveva 91 centesimi di vantaggio su Strolz, poi è scivolato sul muro. Si rialza e chiude a 8″98 dall’austriaco. Non ci siamo proprio, sono evidenti dei limiti tecnici nella nostra squadra.

13.33 Fuori anche Razzoli. Ci riproviamo con Tonetti, che parte con 0.16 da gestire nei confronti di Strolz.

13.33 Grave errore per Sala, che scivola e poi si rialza. Chiude a 7″63 da Strolz. Ora Razzoli.

13.31 1’54″88 il tempo di Strolz. Ora Tommaso Sala, che parte con 3 centesimi di vantaggio sull’austriaco.

13.30 Iniziata la seconda manche con l’austriaco Strolz. Poi avremo subito Sala, Razzoli e Tonetti.

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.30

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

LE DICHIARAZIONI DI ALEX VINATZER

13.25 Tra le delusioni, invece, il decimo posto di Zenhaeusern (male sul muro finale), l’undicesimo di Kristoffersen ed il quindicesimo di Yule. Sorprende anche il sedicesimo tempo di Pinturault…

13.24 La prima metà di gara ha messo in mostra alcune sorprese. Su tutte il quinto posto dello svedese Jakobsen, quindi il settimo di Khoroshilov, davanti a Ryding ottavo. Bene anche Nef, nono, per un parco partenti davvero imprevedibile e agguerrito.

13.21 Oltre a Clement Noel, la prima manche ha messo in mostra un altro francese: Victor Muffat Jeandet. Rispetto al solito il transalpino sta andando meglio tra i pali stretti che in gigante, ma conferma il suo buon momento. Terzo ed a sua volta in gran spolvero, Loic Meillard, il migliore dei padroni di casa.

13.18 Gli italiani al via della seconda manche: Sala sarà il secondo a partire, poi in fila Razzoli e Tonetti. Maurberger sesto, Moelgg 17°.

13.15 Delusione per i colori azzurri per l’inforcata di Alex Vinatzer. L’altoatesino era arrivato in ottima posizione fino al penultmo intermedio, ma in una doppia ha sbagliato ed è uscito di scena. Peccato! Fuori dai 30, invece, Liberatore, Gross e Kastlunger.

13.12 LA CLASSIFICA DI SPECIALITA’: SLALOM

1 Manuel Feller Austria Austria 210

2 Henrik Kristoffersen Norvegia Norvegia 166

3 Linus Straßer Germania Germania 153

4 Marco Schwarz Austria Austria 149

4 Ramon Zenhäusern Svizzera Svizzera 149

13.09 LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO

1 Alexis Pinturault Francia Francia 675

2 Aleksander Aamodt Kilde Norvegia Norvegia 560

3 Marco Odermatt Svizzera Svizzera 501

4 Filip Zubčić Croazia Croazia 455

5 Henrik Kristoffersen Norvegia Norvegia 371

6 Loïc Meillard Svizzera Svizzera 309

7 Mauro Caviezel Svizzera Svizzera 307

7 Ryan Cochran-Siegle Stati Uniti Stati Uniti 307

9 Matthias Mayer Austria Austria 264

10 Vincent Kriechmayr Austria Austria 248

13.06 L’ORDINE DI ARRIVO DELLA PRIMA MANCHE

1. Clement Noel FRA 53″01

2. Victor Muffat-Jeandet FRA +0″41

3. Loic Meillard SUI +0″42

4. Marco Schwarz AUT +0″43

5. Kristoffer Jakobsen SWE +0″56

6. Sebastian Foss-Solevaag NOR +0″68

7. Alexander Khoroshilov RUS +0″73

8. Dave Ryding GBR +0″76

9. Tanguy Nef SUI +0″82

10. Ramon Zenhaeusern SUI +0″91

14. Manfred Moelgg ITA +1″25

25. Simon Maurberger ITA +1″89

27. Riccardo Tonetti ITA +1″92

28. Giuliano Razzoli ITA +2″02

29. Tommaso Sala ITA +2″05

13.03 La seconda manche è stata tracciata dallo svedese Ola Masdal. Vedremo come avrà disposto le porte e chi andrà a favorire…

13.00 Buongiorno e bentornati ad Adelboden! Tra mezzora esatta prenderà il via la seconda manche dello slalom maschile!

I pettorali di partenza dello slalom maschile

11.58 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della prima manche dello slalom di Adelboden, l’appuntamento per la seconda manche è alle ore 13.30. A più tardi.

11.55 Sono cinque gli azzurri qualificati alla seconda manche: Manfred Moelgg 14° a 1.25 da Noel, Simon Maurberger 25° a 1.89, Riccardo Tonetti 27° a 1.92, Giuliano Razzoli 28° a 2.02 e Tommaso Sala 29° a 2.05. Fuori Stefano Gross 31°.

11.53 Si è appena conclusa la prima manche dello slalom di Adelboden. In testa Noel con 0.41 su Muffat-Jeandet, 0.42 su Meillard, 0.43 su Schwarz, 0.56 su Jakobsen, 0.68 su Foss-Solevaag, 0.73 su Khoroshilov, 0.76 su Ryding, 0.82 su Nef e 0.91 su Zenhaeusern che chiude la top-10.

11.49 Male l’ultimo azzurro Tobias Kastlunger che chiude 47° a 3”30.

11.44 Eliminato Stefano Gross. Col pettorale 59 lo svizzero Noel von Grueningen si piazza al 26° posto a 1”91. Gli altri azzurri: Maurberger 25°, Tonetti 27°, Razzoli 28° e Sala 29°.

11.41 Con la discesa del tedesco Fabian Himmelsbach siamo giunti al pettorale 56, quattordici gli atleti che mancano alla fine della prima manche e Stefano Gross è 30°.

11.38 Bravo Riccardo Tonetti che col numero 51 conclude la sua prova al 26° posto parziale a 1”92 dal leader. Ben cinque azzurri nelle ultime sei piazze considerando i 30. Decisamente complesso che tutti possano qualificarsi alla seconda manche: Maurberger 25°, Razzoli 27°, Sala 28° e Gross 30°.

11.36 Lo statunitense Luke Winters complica ancor di più la giornata degli azzurri. Lo sciatore a stelle e strisce con il pettorale 47 si piazza al 20° posto a 1”71. Gli azzurri scalano indietro di una posizione: Maurberger 25°, Razzoli 26°, Sala 27° e Gross 29°

11.33 La pista consente ancora inserimenti con pettorali alti. Grande prova dell’elvetico Luca Aerni che si piazza 21° a 1”81. Per quanto riguarda gli azzurri: Maurberger 24°, Razzoli 25°, Sala 26° e Gross 28°. Sono tutti sul filo del rasoio.

11.31 Si fa decisamente complicata la situazione di Stefano Gross che viene superato dall’austriaco Johannes Strolz che si piazza 26°, l’azzurro scivola in 27ma piazza. Ricordiamo che siamo giunti al pettorale 42 su un totale di 69.

11.30 Discreta prova di Tommaso Sala che conclude la sua prova con 2”05 di ritardo da Noel in 25ma posizione proprio nel bel mezzo del gruppetto azzurro.

11.28 Male Federico Liberatore che arriva al traguardo in 31° piazza a 2”95, per lui niente seconda manche.

11.26 Ottima prestazione dell’elvetico Marc Rochat che chiude al 17° posto a 1”53. Sempre a rischio gli azzurri: Maurberger 23°, Razzoli 24° e Gross 25°.

11.23 Buona prestazione dell’austriaco Marc Digruber che col pettorale 34 chiude al 21° posto a 1”87 proprio davanti a Maurberger, Razzoli e Gross.

11.18 Sono scesi i primi 30. Al comando Noel con 0.41 su Muffat-Jeandet, 0.42 su Meillard, 0.43 su Schwarz, 0.56 su Jakobsen. 11° Kristoffersen, 16° Pinturault a 1″34. Manfred Moelgg è 14° a 1″25. Lontani gli altri italiani: 21° Maurberger, 22° Razzoli, 23° Gross, tutti a rischio eliminazione. Seconda inforcata di fila per Vinatzer.

11.16 Razzoli fa peggio di Maurberger, ma meglio di Gross. E’ 22° a 2″02. L’Italia rischia di qualificare il solo Manfred Moelgg, 14° a 1″25 da Noel.

11.15 Fuori il canadese Read ed il norvegese Nordbotten. Ora Giuliano Razzoli.

11.13 Malissimo Stefano Gross. 22° e ultimo a 2″22. Gli azzurri stanno sciando davvero male, c’è aria di crisi. Lo stesso Vinatzer, al di là dell’inforcata, oggi sul ripido non ha convinto.

11.12 Maurberger col freno a mano tirato sul muro. E’ 21° a 1″89, qualificazione a forte rischio.

11.10 L’austriaco Pertl è 18° a 1″67. Ora Maurberger e Gross!

11.10 Subito fuori il norvegese Haugan. Ci avviciniamo a Maurberger e Gross.

11.09 L’austriaco Hirschbuehel è 17° a 1″55. Moelgg è 14° a 1″25, oggi si qualificherà senza problemi. Un passo avanti rispetto a Zagabria.

11.05 Ottima manche per l’emergente svizzero Nef, 9° a 0.82.

11.04 Lo sloveno Hadalin è 17° a 1″81. Attendiamo con trepidazione Stefano Gross, su questa neve potrebbe far bene.

11.01 Discreto Manfred Moelgg, 13° a 1″25. Non possiamo chiedere a lui di salire sul podio a quasi 39 anni.

11.00 Il veterano francese Grange è 15° a 1″75. Tocca a Manfred Moelgg.

10.58 Jakobsen, in vantaggio di un decimo al primo intermedio, è 5° all’arrivo a 56 centesimi. Ennesima conferma che il tempo si può fare, la pista è perfetta.

10.57 Il prossimo italiano sarà Manfred Moelgg con il 20, poi Maurberger con il 26 e Gross con il 27. Siamo al n.18 con lo svedese Jakobsen.

10.57 Fioccano le inforcate, ora anche l’austriaco Gstrein.

10.56 Inforcata anche per il croato Zubcic.

10.55 Tutte queste inforcate fanno sì che Vinatzer non riesca ad avvicinare le prime sette posizioni del World Ranking List, fondamentale per poter pescare in gara pettorali dall’1 al 7.

10.54 Sono scesi i primi 15. Al comando il francese Noel con 0.41 sul connazionale Muffat-Jeandet e 0.42 sullo svizzero Meillard. 4° l’austriaco Schwarz a 0.43, 5° il norvegese Foss-Solevaag a 0.68. 9° Kristoffersen, 13° e ultimo Pinturault a 1″34. Sono usciti solo Vinatzer e Feller.

10.53 Anche il tedesco Linus Strasser torna nei ranghi dopo la vittoria di Zagabria. E’ 10° a 1″09.

10.52 L’austriaco Matt è decimo a 1″10.

10.50 Per l’Italia, senza Vinatzer, si prospetta un’altra giornata difficile. Due inforcate consecutive potrebbero iniziare a pesare nella testa.

10.50 Bene lo svizzero Loic Meillard, terzo a 0.42 da Noel, appena 1 centesimo dietro Muffat-Jeandet.

10.48 Alex Vinatzer ha inforcato anche oggi. L’azzurro passa sempre vicinissimo ai pali, il rischio c’è. Ha concluso la prova a 73 centesimi da Noel, purtroppo il replay televisivo ha certificato l’inforcata. Sul muro aveva fatto fatica.

10.46 Muffat-Jeandet è secondo a 41 centesimi da Noel. Due francesi nelle prime due posizioni. Ora tocca all’Italia rispondere: vai Alex Vinatzer!

10.46 Solo 4 centesimi di ritardo per Muffat-Jeandet al secondo intermedio!

10.44 La neve dura fa risorgere anche il “vecchio” Khoroshilov, quarto a 73 centesimi. Ripetiamo: oggi il tempo si può ottenere anche con i pettorali alti. Un’occasione che gli azzurri dovranno cercare di sfruttare a tutti i costi. E’ il momento del francese Muffat-Jeandet, poi toccherà a Vinatzer.

10.43 FUORI FELLER ALL’IMBOCCO DEL MURO! E’ scivolato. L’austriaco, su questa neve così dura, ha fatto oggettivamente fatica. E’ la prima volta quest’anno che gli atleti trovano un manto così ghiacciato. Cambia tutto rispetto a Zagabria. Tocca al russo Khoroshilov.

10.42 Subito 23 centesimi di ritardo per Feller, che paga 0.54 al secondo rilevamento.

10.42 Noel è in testa con 0.43 su Schwarz e 0.68 su Foss-Solevaag. Attenzione ora all’austriaco Manuel Feller, leader della classifica di slalom.

10.41 Dave Ryding si difende egregiamente ed è 4° a 0.76. Miglior manche stagionale per il britannico.

10.41 Stupisce il britannico Ryding, avanti 4 centesimi al secondo intermedio!

10.40 E Noel fa il vuoto. Il francese si porta davanti a tutti 43 centesimi su Schwarz. Sarà dura batterlo.

10.39 Subito 11 centesimi di vantaggio per Noel al primo intermedio, 0.24 al secondo.

10.38 Yule paga dazio sul muro e conclude quinto a 0.88 da Schwarz. Attenzione ora al francese Noel: su questa neve potrebbe fare il vuoto.

10.37 Ottima gara di Schwarz, vola in testa con 25 centesimi su Foss-Solevaag. Gli austriaci sono molto in forma. Tocca a Daniel Yule: lo svizzero vinse ad Adelboden nel 2020.

10.35 Cambio in vetta. Foss-Solevaag, come tutti sin qui, guadagna tanto sul muro finale nei confronti di Zenhaeusern e si porta al comando con 23 centesimi sullo svizzero. Ora si entra nel vivo con l’austriaco Marco Schwarz.

10.35 Foss-Solevaag limita i danni, 0.44 di ritardo al secondo parziale.

10.33 Kristoffersen, dietro di 0.92 al secondo intermedio, chiude a 0.10 da Zenhaeusern. Lo svizzero è stato un fulmine nella parte alta, ma sul muro, come anticipato, ha fatto davvero fatica. Intanto resiste al comando. Tocca al norvegese Foss-Solevaag.

10.32 Pinturault scia bene sul muro e chiude a 0.43 da Zenhaeusern. Si può fare meglio di entrambi. Tocca al norvegese Kristoffersen, vediamo se avrà una reazione d’orgoglio.

10.31 Subito 0.39 di ritardo per Pinturault al primo intermedio, 0.95 al secondo.

10.31 53″92 per lo svizzero, che è sembrato piuttosto macchinoso sul muro conclusivo. Ora il francese Pinturault.

10.30 Iniziato lo slalom di Adelboden con lo svizzero Ramon Zenhaeusern. Cielo terso in Svizzera, non c’è una nuvola.

10.29 Ci siamo, Zenhaeusern al cancelletto di partenza.

10.25 La pista è dura e consentirà buoni tempi anche ai pettorali alti. I primi a scendere, però, beneficeranno di quella polverina di neve che assicura un maggiore grip. Un piccolo vantaggio per Zenhaeusern e Pinturault.

10.22 La classifica di slalom è capeggiata dall’austriaco Manuel Feller (che sin qui non ha ancora vinto) con 210 punti, seguito dal norvegese Kristoffersen a 166. 7° Vinatzer a 100 punti dalla vetta.

10.21 Il francese Alexis Pinturault, che ha dominato i due giganti disputati venerdì e sabato, è sempre abbastanza fortunato con il sorteggio dei pettorali: scatterà con il n.2. Il transalpino punta ad incrementare ulteriormente il vantaggio su Kilde in classifica generale. Attualmente guida con 675 punti, +115 sullo scandinavo.

10.20 La tracciatura è abbastanza irregolare, bisognerà fare attenzione.

10.15 Alex Vinatzer alla RAI: “Finalmente la neve è dura, quindi non cambia nulla il pettorale che hai“.

10.14 Lo scorso anno si impose lo svizzero Yule davanti al norvegese Kristoffersen: entrambi non stanno attraversando un buon momento. 3° fu l’austriaco Schwarz. Il miglior italiano fu Stefano Gross, 19°.

10.12 Alex Vinatzer inforcò ad Adelboden nella prima manche nel 2020. Nel 2019 giunse ventesimo.

10.08 La prima manche è stata tracciata da Andreas Omminger, allenatore della Germania. Proprio un tedesco ha vinto l’ultima gara a Zagabria: Linus Strasser. Il teutonico partirà con il pettorale n.15.

10.07 Alex Vinatzer dovrà togliersi dalla testa l’inforcata di Zagabria e sciare senza remore mentali. Lo slalom è una disciplina ‘infida’, l’errore ci sta ed è sempre dietro l’angolo. Per questo dovrà attaccare senza paura.

10.05 Oggi l’Italia medita rivincita dopo il disastroso slalom di Zagabria, quando i soli Tommaso Sala e Giuliano Razzoli hanno chiuso in zona punti, rispettivamente 24° e 26°.

10.03 Sono nove gli italiani in gara. Questi i loro pettorali: 12 Vinatzer, 20 Moelgg, 26 Maurberger, 27 Gross, 30 Razzoli, 39 Liberatore, 40 Sala, 51 Tonetti, 64 Kastlunger.

10.01 I pettorali di partenza dello slalom di oggi:

1 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

4 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

6 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

7 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

8 220689 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

9 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

10 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

11 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

13 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

14 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

15 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

18 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

19 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

20 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

21 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

22 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

23 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

24 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

25 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

26 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

27 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

28 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

29 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

30 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

31 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

32 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic

33 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

34 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

35 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

36 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

37 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

38 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

39 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

40 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

41 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

42 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

43 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

44 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR Rossignol

45 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

46 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

47 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

48 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

49 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

50 6190497 LETITRE Theo 1997 FRA Rossignol

51 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

52 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA

53 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO Atomic

54 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

55 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

56 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Rossignol

57 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

58 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Voelkl

59 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

60 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

61 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN Rossignol

62 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

63 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

64 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Fischer

65 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL

66 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Atomic

67 202485 KETTERER David 1993 GER Atomic

68 320389 HONG Dongkwan 1995 KOR

69 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR

10.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dello slalom di Adelboden.

Il programma odierno della Coppa del Mondo di sci alpino

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dello slalom speciale di Adelboden, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile: oggi, domenica 10 gennaio, le due manche si terranno alle ore 10.30 ed alle ore 13.30.

La prima manche sarà tracciata dal tedesco Omminger, mentre la seconda dallo svedese Masdal: col pettorale numero 1 scatterà lo svizzero Ramon Zenhaeusern, ma già col numero 2 toccherà al transalpino Alexis Pinturault, che precede il suo grande rivale norvegese Henrik Kristoffersen.

Saranno ben nove gli azzurri al via della prima manche: col 12 Alex Vinatzer, col 20 Mafred Moelgg, col 26 Simon Maurberger, che precederà Stefano Gross (27), mentre il 30 sarà di Giuliano Razzoli, poi col 39 Federico Liberatore, col 40 Tommaso Sala, con il 51 Riccardo Tonetti, con il 64 Tobias Kastlunger.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dello slalom speciale di Adelboden, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse