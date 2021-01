LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Anton in DIRETTA: Federica Brignone è quarta, Bassino nelle 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA DI ST. ANTON

13.02: E’ scesa anche l’ultima delle azzurre. Roberta Melesi ha accusato oltre tre secondi (+3.02) dalla coppia Tippler-Gut Behrami

12.42: C’è stato l’inserimento dell’austriaca Christina Ager al nono posto a pari merito con Marta Bassino.

12.30: Sono scese le prime trenta. Una coppia al comando, quella composta dalla svizzera Gut-Behrami e dall’austriaca Tippler. Quarto posto per Federica Brignone (+0.46), nona Marta Bassino (+0.98). Fuori dalle quindici le altre azzurre: Laura Pirovano (+1.30), Sofia Goggia ed Elena Curtoni (+1.40) e Nadia Delago (+1.82).

12.29: Settimo posto per l’austriaca Puchner a 83 centesimi dalla vetta.

12.28: Laura Pirovano si inserisce in quindicesima posizione a 1.30 dalla coppia al comando.

12.23: Nadia Delago chiude a 1.83 dalla vetta.

12.20: Sesto posto per l’austriaca Scheyer a 81 centesimi. Tocca a Nadia Delago.

12.16: Inserimento al quinto posto per la norvegese Lie (+0.54). Dietro di lei anche l’american Johnson (+0.83).

12.13: Si inserisce in terza posizione l’austriaca Nina Ortlieb con venti centesimi di ritardo dalla coppia di testa.

12.12: C’è una coppia al comando! L’austriaca Tamara Tippler realizza lo stesso tempo di Lara Gut-Behrami e si porta in testa insieme alla svizzera.

12.10: Sono scese le prime quindici in questa prova cronometrata. In testa c’è la svizzera Lara Gut-Behrami, ma subito dietro Federica Brignone (+0.46) e Marta Bassino (+0.98). Ottave a pari merito Sofia Goggia ed Elena Curtoni.

12.09: OTTIMA BRIGNONE! Federica è seconda a 46 centesimi da Gut. Davvero una bella prima prova cronometrata per l’azzurra.

12.07: La svizzera Michelle Gisin è decima a 2.22 dalla vetta. Tocca a Federica Brignone.

12.05: Settimo posto per Goggia a 1.40 da Gut-Behrami. Ritardo già alto al secondo intermedio (sette decimi) e che ha continuato ad alzarsi fino al traguardo. Da capire se la bergamasca non ha spinto al massimo.

12.01: Haehlen nona a 2.33 da Gut. Tocca a Goggia.

12.00: Delude un po’ Corinne Suter. L’elvetica è solamente quarta a 1.16 dalla connazionale. Adesso un’altra svizzera, Joana Haehlen. Poi sarà il momento di Sofia Goggia.

11.58: Vola nettamente al comando Lara Gut-Behrami. Sono 98 i centesimi di vantaggio della svizzera su Bassino.

11.56: Mowinckel si rilassa in questa prima prova e chiude ad oltre tre secondi da Bassino.

11.54: La tedesca Kira Weidle si inserisce in seconda posizione con 10 centesimi di ritardo da Bassino. Adesso la norvegese Mowinckel e poi Lara Gut-Behrami, tra le favorite per sabato.

11.52: Ampio il ritardo di Francesca Marsaglia dalla connazionale. 1.30 il distacco tra lei e Bassino.

11.50: Ottima la parte finale di Bassino, come dimostrano i 42 centesimi di ritardo accumulati da Elena Curtoni, terza al traguardo. Al cancelletto ora Francesca Marsaglia.

11.48: Bassino si porta al comando con 27 centesimi di vantaggio su Ledecka. Tocca ad Elena Curtoni.

11.46: 1’27”05 il tempo di Ledecka. Ora subito la prima delle azzurre, Marta Bassino.

11.44: Sarà la ceca Ester Ledecka ad aprire la prova.

11.38: Sono tante le azzurre in pista oggi. Questi i pettorali: Marta Bassino (2), Elena Curtoni (3), Francesca Marsaglia (4), Sofia Goggia (11), Federica Brignone (13), Nadia Delago (24), Laura Pirovano (28), Roberta Melesi (51).

11.30: Buongiorno cominciamo la diretta della prima prova della discesa di St.Anton.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di St.Anton, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Primo assaggio di una pista complicata per le donne-jet, che vivranno un weekend dedicato alla velocità nella due giorni austriaca.

Attesa per Sofia Goggia, che si presenta al cancelletto di partenza di questa prova per cominciare a scaldare i motori in vista della discesa di sabato. Sarà il primo test per la sfida a distanza tra la bergamasca e la svizzera Corinne Suter, che sono le due grandi favorite dopo le due vittorie (una per parte) in Val d’Isere.

In casa Italia fari puntati anche su Marta Bassino e Federica Brignone, che puntano di più al supergigante della domenica. Tante le azzurre protagoniste in questa prima prova, come Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Laura Pirovano e Roberta Melesi.

La prima prova della discesa libera di St.Anton, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 11.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

