LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Anton in DIRETTA: Sofia Goggia prova una pista molto impegnativa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di St.Anton, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Primo assaggio di una pista complicata per le donne-jet, che vivranno un weekend dedicato alla velocità nella due giorni austriaca.

Attesa per Sofia Goggia, che si presenta al cancelletto di partenza di questa prova per cominciare a scaldare i motori in vista della discesa di sabato. Sarà il primo test per la sfida a distanza tra la bergamasca e la svizzera Corinne Suter, che sono le due grandi favorite dopo le due vittorie (una per parte) in Val d’Isere.

In casa Italia fari puntati anche su Marta Bassino e Federica Brignone, che puntano di più al supergigante della domenica. Tante le azzurre protagoniste in questa prima prova, come Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Laura Pirovano e Roberta Melesi.

La prima prova della discesa libera di St.Anton, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 11.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

