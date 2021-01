Winter Arena con Massimiliano Ambesi. Il 7 gennaio su Instagram alle 18.00. Conduce Federico Militello

La stagione degli sport invernali è ormai entrata nel vivo. L’Italia, nonostante le inevitabili difficoltà legate all’emergenza sanitaria, nel complesso si sta ben comportando, conseguendo risultati di peso con i propri atleti di riferimento. Non tutto però è rose e fiori. Sono diversi i settori che annaspano nella mediocrità. Talvolta è una stella lucente a camuffare lacune che non possono sfuggire agli osservatori più attenti: pensiamo, un caso su tutti, allo sci di fondo, dove le vittorie di Federico Pellegrino continuano a celare una preoccupante desolazione. E che dire poi del bob, sport in cui il Bel Paese vanta un glorioso quanto lontano passato e dove oggi i piloti nostrani veleggiano costantemente nelle retrovie.

Di questo e di tanto altro discuteremo nella nuova rubrica “WINTER ARENA“, con Massimiliano Ambesi e condotta da Federico Militello. La prima puntata andrà in onda in diretta sul canale Instagram di OA Sport giovedì 7 gennaio alle ore 18.00. Un programma in cui, senza usare giri di parole, si racconterà la verità nuda e cruda. Analizzeremo le cause di realtà troppo spesso volutamente nascoste e tenute nell’ombra.

Sarà una rubrica incentrata sugli sport invernali a 360 gradi. Massimiliano Ambesi, voce storica ed apprezzata di Eurosport, va considerato senza esitazione il maggior cultore della materia in Italia (e non solo); Federico Militello è il Direttore di OA Sport, testata che dal 2011 non ha mai esitato nel prendere posizione in favore della verità dei fatti, senza mai ‘annacquarla’. Una coppia esplosiva che promette scintille. Ma i veri protagonisti sarete voi, cari lettori. Potrete partecipare a WINTER ARENA, ponendo le vostre domande e curiosità, a cui Massimiliano Ambesi risponderà in tempo reale. Vi basterà sincronizzarvi sul canale Instagram di OA Sport giovedì 7 gennaio alle ore 18.00. Un ambiente informale ed ideale per scatenare i dibattiti più accesi. Vi aspettiamo!