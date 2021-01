LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden in DIRETTA: tre azzurri qualificati, 12° Tonetti. Alle 13.15 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA A ST. ANTON DALLE 11.45

11.45 Appuntamento alle 13.15 per la seconda manche. Grazie per averci seguito ed un saluto sportivo.

11.43 Si chiude qui la prima manche. Sono 3 gli azzurri qualificati per la seconda manche: 12° Tonetti, 21° De Aliprandini, 25° Borsotti.

11.42 Non termina la prova Filippo Della Vite.

11.38 Niente da fare per Giovanni Franzoni, 40° a 4″71. Nonostante le buone prestazioni in Coppa Europa, non è ancora pronto per la Coppa del Mondo. Dovrà farsi le ossa.

11.35 Alto il tempo di Stefano Baruffaldi, 39° a 5″01. E’ fuori dalla seconda manche.

11.34 Lo sloveno Hadalin è 20° a 2″60.

11.32 Il russo Andrienko, pettorale n.45, è 17° a 2″48. Sempre 12° Tonetti, 20° De Aliprandini, 24° Borsotti.

11.27 Esce anche Hannes Zingerle. Mancano ancora Baruffaldi, Franzoni e Della Vite.

11.24 Subito fuori l’azzurro Alex Hofer.

11.19 Si inseriscono nei 20 il norvegese Solheim (16°) e l’austriaco Haaser (17°). Ora De Aliprandini è 19°, 22° Borsotti.

11.16 I pettorali dei prossimi azzurri: 40 Hofer, 44 Zingerle, 53 Baruffaldi, 57 Franzoni, 63 Delle Vite.

11.15 Lo svizzero Bissig, pettorale n.33, si inserisce al 14° posto a 2″39.

11.11 Sono scesi i primi 30 atleti. Pinturault è in testa con 0.96 su Odermatt e 0.97 su Zubcic. Seguono Ford, Murisier, Cochran-Siegle, Nestvold-Haugen, Kristoffersen, Meillard e Kilde. 12° Riccardo Tonetti a 2″16, l’atleta più in alto in classifica con un pettorale superiore al 20. 16° De Aliprandini a 2″64, 19° Borsotti a 2″74

11.10 Fuori l’austriaco Feller.

11.08 Discreto Giovanni Borsotti. Non ha sciato male, ma è rimasto troppo aggrappato agli spigoli. E’ 19° a 2″74, dovrebbe qualificarsi.

11.07 Bravo Riccardo Tonetti. E’ 12° 2″16. Una buona gara, si conferma in forma dopo l’11° posto in Alta Badia.

11.05 Brennsteiner si pianta sul muro ed è ultimo a 4″61. Tocca a Tonetti, poi Borsotti. Già stare sotto i 3 secondi di distacco non sarebbe male.

11.02 21° a 3″13 il canadese Philp. Ora l’austriaco Brennsteiner. Poi toccherà a Tonetti e Borsotti.

11.01 Il francese Sarrazin è 16° a 2″69, appena 5 centesimi dietro De Aliprandini.

10.59 Lo slovacco Zampa è 20° a 3″28. Distacchi veramente abissali.

10.59 Pinturault ha sicuramente sciato bene, aiutato però anche dal pettorale n.1.

10.58 Il francese Favrot è 18° a 2″96. De Aliprandini, a questo punto, si qualificherà. Ma la sua prestazione va comunque considerata negativa.

10.55 Ormai nessuno scalzerà Pinturault dalla vetta di questa prima manche. Il francese ha scavato un solco notevole: 96 centesimi di vantaggio su Odermatt e 0.97 su Zubcic. 15° De Aliprandini a 2″64.

10.54 L’austriaco Leitinger è 18° a 2″99.

10.52 Sprofonda l’americano Ligety, ultimo a 3″52. Si tratta di una leggenda di questo sport, tuttavia molti atleti faticano a dire basta e, in questo modo, annebbiano il ricordo del passato.

10.48 Il giovane norvegese McGrath cade e finisce nelle reti. Ora una piccola interruzione per sistemare le protezioni.

10.47 12° a 2″35 il canadese Reid. De Aliprandini ora è 15°.

10.45 Sorprende anche lo svizzero Murisier, quinto a 1″28. Lotta molto aperta per il podio, per la vittoria invece tutto sembra pendere a favore di Pinturault.

10.44 FANTASTICO L’AMERICANO COCHRAN-SIEGLE! E’ quinto 1″38, in piena corsa per il podio! Lo statunitense, che è esploso in discesa e superG, ora ruggisce anche in gigante!

10.42 L’austriaco Marco Schwarz, specialista dello slalom, è 13° a 2″73, dunque alle spalle di De Aliprandini.

10.40 Sono scesi i primi 15 atleti. Il francese Pinturault, con il pettorale n.1 e la pista perfetta, ha fatto la differenza e guida con ben 0.96 sullo svizzero Odermatt e 0.97 sul croato Zubcic. Ha ipotecato la vittoria. Seguono a 1″15 Ford e a 1″42 Nestvold-Haugen. Solo 6° Kristoffersen a 1″52, 8° Kilde a 1″81. Luca De Aliprandini è 12° a 2″64 dopo aver sbagliato davvero tanto.

10.39 Il giovane svizzero Meillard è 7° a 1″57, si inserisce dunque davanti a Kilde.

10.36 Subito fuori lo svizzero Gino Caviezel.

10.35 Il tedesco Schmid è il primo a finire alle spalle di De Aliprandini. E’ 12° a 2″79.

10.33 Tutto sommato, nonostante due errori evidenti, Kilde limita i danni ed è 7° a 1″81. La top5 è distante appena 39 centesimi.

10.32 Distacchi davvero abissali. Muffat-Jeandet è 8° a 2″41 dal connazionale Pinturault. Vediamo ora se il norvegese Kilde limiterà i danni.

10.30 Lontano anche il francese Faivre, ottavo a 2″52. De Aliprandini resta ultimo, si prospetta un’altra giornata difficile per l’Italia dopo Zagabria.

10.28 Il norvegese Braathen è settimo a 2 secondi. Oggi comunque la vittoria è in mano a Pinturault. Ha davvero fatto il vuoto, può andare in fuga in classifica generale.

10.26 Non ci siamo proprio. Manche costellata di errori per De Aliprandini. E’ ultimo a 2″64, rischia di non qualificarsi. Nella parte alta ha rischiato di saltare una porta, praticamente si è fermato.

10.26 Subito un errore grave per De Aliprandini nella parte alta.

10.24 Errore di Odermatt che si fa sbilanciare su un dosso. Era in piano ed ha perso tantissimo. Lo svizzero è secondo, ma a ben 96 centesimi! Tocca a De Aliprandini.

10.24 0.01 di vantaggio per Odermatt al primo parziale, ma è dietro di 0.19 al secondo.

10.23 Pinturault inavvicinabile. Kristoffersen è in crisi nera e conclude a ben 1″52 dal francese. Ora il momento della verità: c’è lo svizzero Marco Odermatt. Poi toccherà a Luca De Aliprandini.

10.21 Nestvold-Haugen 4° a 1″42. Ora il connazionale Kristoffersen.

10.19 Pinturault ha fatto il vuoto, per ora, sul muro finale. Zubcic chiude a 0.97 dal francese. Il leader della classifica generale ha fatto correre gli sci al meglio. Non parte lo sloveno Kranjec a causa del mal di schiena, c’è il norvegese Nestvold-Haugen.

10.18 0.01 di ritardo al primo parziale per Zubcic, 0.26 al secondo.

10.18 Ford chiude a ben 1″18 da Pinturault. Ora un banco di prova importante per il transalpino: c’è il croato Zubcic.

10.16 1’09″94 il tempo di Pinturault, tracciato molto filante. Il francese ha sciato in maniera pulita, vedremo se sarà stato anche veloce. Ora l’americano Ford.

10.16 Il manto della neve è bello compatto e dovrebbe consentire buoni tempi anche ai pettorali alti.

10.15 Iniziato il gigante di Adelboden. In pista il francese Pinturault.

10.13 Ci siamo, Alexis Pinturault al cancelletto di partenza.

10.11 L’italiano più vincente nel gigante elvetico è Gustavo Thoeni, che si impose tre volte: 1973, 1974, 1976.

10.09 Alberto Tomba ha vinto una sola volta il gigante di Adelboden nel 1995.

10.08 L’Italia non vince da tempo immemore ad Adelboden. L’ultimo a riuscirci fu Blardone nel 2005.

10.07 L’ultimo podio ad Adelboden per l’Italia risale al 2021, quando Massimiliano Blardone giunse terzo alle spalle degli austriaci Hirscher e Raich.

10.06 Roberto Nani non prenderà il via a causa del mal di schiena. Saranno dunque 8 gli italiani in gara.

10.03 Nel 2020 ad Adelboden vinse lo sloveno Kranjec davanti al croato Zubcic. Chiusero terzi a pari merito il norvegese Kristoffersen ed il francese Muffat-Jeandet. Il primo italiano fu Giovanni Borsotti, 14°: speriamo oggi vada meglio…

10.01 La classifica di gigante è guidata da Odermatt con 290 punti, +50 su Pinturault. Sono proprio loro i grandi favoriti di oggi. Il francese, in particolare, proverà a spiccare il volo in classifica generale tra oggi e domani. Kilde è presente ad Adelboden, in gigante è migliorato molto, ma dovrà giocoforza difendersi.

9.59 Il francese Alexis Pinturault è al comando della classifica generale di Coppa del Mondo con 475 punti, +10 sul norvegese Aleksander Aamodt Kilde. 3° lo svizzero Marco Odermatt a 391. Il primo italiano è Dominik Paris, 26° a 142.

9.56 Luca De Aliprandini ha un conto in sospeso con Adelboden. Lo scorso anno era in testa al termine della prima manche e stava dominando la seconda, prima di uscire a poche porte dall’arrivo.

9.54 Sono ben 9 gli azzurri in gara. Questi i loro pettorali: 8 Luca De Aliprandini, 28 Riccardo Tonetti, 29 Giovanni Borsotti, 36 Roberto Nani, 40 Alex Hofer, 44 Hannes Zingerle, 53 Stefano Baruffaldi, 57 Giovanni Franzoni, 63 Filippo Della Vite.

9.51 La prima manche è stata tracciata da Fabien Munier, allenatore della Francia.

9.49 I pettorali di partenza del gigante di Adelboden di oggi:

1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

2 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

3 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

4 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

5 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

9 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

10 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

11 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

12 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

13 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

14 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

15 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

18 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

19 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

20 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

21 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head

22 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Salomon

23 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

24 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

25 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

26 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

27 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

28 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

29 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

30 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

31 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

32 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

33 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic

34 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Kaestle

35 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

36 294890 NANI Roberto 1988 ITA

37 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

38 54104 WALCH Magnus 1992 AUT Voelkl

39 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

40 6291374 HOFER Alex 1994 ITA

41 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer

42 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

43 6190197 FALGOUX Remy 1996 FRA Rossignol

44 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

45 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

46 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

47 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

48 422359 VEISTEN Patrick Haugen 1994 NOR Head

49 54368 BORGNAES Christian 1996 AUT Salomon

50 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

51 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

52 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

53 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA

54 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head

55 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

56 6531963 STEFFEY George 1997 USA Rossignol

57 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

58 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

59 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

60 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

61 410364 FEASEY Willis 1992 NZL

62 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

63 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

64 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

65 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

66 40612 SCOTT Alec 1997 IRL

67 481897 ALEKHIN Nikita 1998 RUS Rossignol

9.47 Quest’anno sulla mitica pista Chuenisbärgli si disputeranno ben due giganti. Domani, infatti, si replicherà.

9.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante di Adelboden, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

La presentazione della gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo gigante di Adelboden, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Comincia la tre giorni di gare in una delle cattedrali dello sci mondiale, per il primo dei due giganti in programma.

La Chuenisbärgli è considerata l’università del gigante. Un pendio spettacolare e difficilissimo, dove conquistare una vittoria è qualcosa di speciale. Il principale favorito è il padrone di casa Marco Odermatt, ma finora in quattro gare ci sono stati quattro vincitori differenti. Oltre allo svizzero sono saliti sul gradino più alto del podio il norvegese Lucas Braathen, il croato Filip Zubcic ed il francese Alexis Pinturault, che è il primo rivale di Odermatt.

In casa Italia si punta quasi tutto su Luca de Aliprandini. Il trentino ha un conto aperto con la Chuenisbärgli, visto che nella passata stagione aveva chiuso in testa la prima manche, per poi uscire nella seconda quando ormai la prima vittoria ed il primo podio in carriera sembravano ormai essere certi.

La prima manche del secondo gigante di Coppa del Mondo di Adelboden comincerà alle ore 10.15, mentre la seconda si terrà alle 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al maschile!

Foto: LaPresse