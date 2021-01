CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Roma-Inter match della Serie A Tim 2020-21, big match che vede di fronte due delle squadre in lotta scudetto.

Fonseca schiererà nuovamente Pau Lopez in porta. Davanti a lui il trio difensivo formato da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla destra Karsdorp è ormai il titolare, mentre a sinistra recupera Spinazzola, rientrato ieri in gruppo con la squadra. A centrocampo ballottaggio Cristante-Villar per affiancare il solito Veretout con lo spagnolo in leggero vantaggio; davanti ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko. Ancora fuori Mirante, Calafiori, Pedro, Santon e Fazio.

Antonio Conte vuole subito dimenticare la sconfitta di Genova contro la Sampdoria. Il tecnico dei nerazzurri recupera Lukaku dal primo minuto, ma perde D’Ambrosio (fuori per almeno un mese a causa dell’infortunio al ginocchio sinistro rimediato nel match contro i blucerchiati) come titolare importante. Intanto si dovrebbe rivedere Matias Vecino in panchina. Poche, ma importanti, modifiche nell’Inter che sarà ospite della Roma. In mezzo torna Vidal titolare, Darmian pronto a far rifiatare Young, poi tutto uguale con Lukaku e Lautaro Martinez punte.

