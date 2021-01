LIVE Olimpia Milano-Valencia, Eurolega basket in DIRETTA: scontro diretto fondamentale verso i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valevole per il 19° turno di Eurolega, con di fronte Olimpia Milano e Valencia Basket.

Un’autentica odissea, quella che l’Olimpia ha vissuto negli ultimi giorni: dopo l’impresa di Madrid contro il Real, gli uomini di Ettore Messina si sono trovati bloccati nella neve nella capitale spagnola (che ha sofferto numerosissimi disagi). In seguito a ciò, è passata proprio da Valencia per poter tornare in Italia; nel frattempo è stato rinviato alla settimana prossima il match di campionato contro la Vanoli Cremona.

Con il Valencia c’è una storia a doppio filo: quella dell’ultima partita nell’Eurolega incompiuta, con la tripla della vittoria di Vladimir Micov, e quella legata alla stagione corrente, con gli iberici vittoriosi alla Fonteta per 86-81 grazie a un grande Sam Van Rossom. Le due squadre sono sostanzialmente appaiate in zona playoff: a separarle c’è solo il record, 10-7 per l’Olimpia e 10-8 per il Valencia, in quanto i meneghini devono recuperare la sfida con lo Zenit San Pietroburgo (se ne parla oltre metà febbraio).

Diversi i problemi di roster per coach Jaume Ponsarnau: Bojan Dubljevic, il simbolo e migliore dei suoi, è da una settimana in isolamento Covid per una positività mai ufficializzata, mentre Vanja Marinkovic è out dallo scorso novembre. Nonostante alcune peripezie, probabile la presenza di Klemen Prepelic. Traguardo speciale per Kaleb Tarczewski, alla centesima partita in Eurolega con la maglia dell’Olimpia.

Olimpia Milano-Valencia vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

