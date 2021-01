Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia cerca il bis con Valencia in uno spareggio playoff

Torna in campo domani sera al Forum d’Assago l’A|X Armani Exchange Milano, che alle 20.45 ospita il Valencia in uno scontro diretto tra due pretendenti alla top 8 continentale. Appaiate a 10 vittorie, ma con Milano che ha una partita da recuperare, le due squadre sono proprio ai margini della zona playoff e una vittoria sarebbe fondamentale per entrambe.

I ragazzi di Ettore Messina arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria di settimana scorsa a Madrid contro il Real e vogliono bissare il successo contro una formazione spagnola, vendicando anche l’86-81 subito all’andata. Andata in cui fu Sam Van Rossom a colpire duramente la difesa Olimpia con i suoi 21 punti, mentre Milano pagò le percentuali non entusiasmanti sia da 3 punti sia ai liberi.

Se Milano arriva forte del successo in terra spagnola, il Valencia arriva a Milano con la spada di Damocle di tre sconfitte nelle ultime quattro giornate sulla testa che l’hanno fatta scivolare in classifica. L’Olimpia arriverà all’appuntamento dopo essere rimasta bloccata 48 ore a Madrid per la neve e, dunque, avendo saltato il match di ieri in programma a Cremona. Un inconveniente che sicuramente ha sovvertito la programmazione di Ettore Messina per il match di domani, ma che dall’altro permetterà ai meneghini di arrivare all’appuntamento più riposati e senza aver avuto rischi di infortuni.

Dopo averlo perso alla vigilia di Madrid, Messina dovrà fare a meno ancora di Shavon Shields, uno dei migliori della prima fase di Eurolega, che salterà almeno un paio di settimane di partite per infortunio, così come di Vladimir Micov, fermo per la positività al Covid. Ma i ragazzi in biancorosso hanno fatto vedere che possono ovviare alle assenze e contro Valencia servirà una difesa come quella vista a Madrid e alzare le percentuali per allungare la striscia positiva in attesa della trasferta di Berlino e del trittico interno con Monaco, Olympiacos e Zenit. Cinque sfide, quelle che attendono l’Armani, decisive nella corsa al postseason.

