Grande inizio di 2021 per l’Olimpia Milano che, dopo il successo n casa del Real Madrid, batte anche il Valencia al “Mediolanum Forum” con il punteggio di 95-80. Con questa vittoria i meneghini migliorano il loro record, che ora è di 11-7, e consolidano la loro posizione in zona playoff.

Il primo quarto è equilibrato, sebbene siano i padroni di casa a condurre le danze per la maggior parte del tempo: dopo i primi 10′ di gioco il tabellone dice 21-20. Nel secondo periodo, però, rientra in campo una sola squadra. È l’AX Armani Exchange, che trova il canestro con grande facilità e con una grande fase difensiva impedisce agli ospiti di fare altrettanto: emblematico il parziale di 16-2 che fa volare i lombardi sul +15. La squadra di Ettore Messina è in palla e chiude il primo tempo avanti di 18 lunghezze: 54-36.

Nel terzo periodo l’Olimpia tocca il massimo vantaggio di +24 (62-38), ma Valencia tira fuori quantomeno l’orgoglio e si riavvicina prepotentemente in avvio di ultimo quarto: gli spagnoli toccano anche il -7, ma i meneghini riescono a superare il momento difficile e allungano nel finale, chiudendo sul 95-80. A livello individuale, super prestazione per Gigi Datome, che chiude a quota 27 punti; in doppia cifra anche Malcolm Delaney (17 punti), Zach LeDay (15 punti) e Kevin Punter (14 punti).

TABELLINO

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – VALENCIA 95-80 (21-20, 33-16, 22-24, 19-20)

MILANO – Datome 27, Delaney 17, LeDay 15, Punter 14

VALENCIA – Williams 17, Kalinic 15, Prepelic 12

Credit: Ciamillo