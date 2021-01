LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 75-51, Eurolega basket in DIRETTA: schiacciante vittoria milanese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO 75-51

Quattordici punti per Rodriguez, in doppia cifra anche Moraschini (11), Punter (12) e LeDay (10).

FINISCE QUI! Vittoria schiacciante di Milano, che demolisce il Bayern Monaco per 75-51 e si porta al quarto posto in classifica. Diventano anche quattro le vittorie consecutive in Eurolega per l’Olimpia.

75-51 Flaccadori chiude il match con due liberi.

75-49 Anche Biligha non sbaglia dalla lunetta.

73-49 Due liberi di Moretti. Primi punti in Eurolega per l’italiano.

71-44 Incredibile tripla di Moraschini da dieci metri.

Ultimi tre minuti e mezzo della partita.

68-44 Bel canestro in penetrazione di Moraschini.

66-43 Tripla dall’angolo di Delaney.

63-43 Reynolds firma il -20. Timeout di Messina che non vuole far perdere attenzione alla sua squadra.

63-39 Tap in di Zipser.

63-37 Reynolds appoggia al vetro.

FINISCE IL TERZO QUARTO! Milano sta dominando ed è in totale controllo.

BILIGHA CANCELLA IL BAYERN! Due stoppate mostruose del centro milanese su Flaccadori e Reynolds.

63-35 Un solo libero per Reynolds.

63-34 Tripla di Rodriguez. Milano è sul +29.

60-34 Bel canestro in contropiede di Gist sull’assist di Flaccadori.

Gioco fermo per un infortunio a Weiler-Babb.

60-32 Rodriguez ruba palla e vola ad appoggiare il +28.

58-32 Canestro anche fortunato di Tarczewski su un alley oop non voluto del Chacho.

56-32 Bel canestro di Reynolds.

56-30 Rodriguez con l’arresto e tiro.

54-30 Splendido canestro di LeDay in penetrazione. Quattro minuti a fine terzo quarto.

52-28 Dentro anche il libero di Delaney.

51-28 Delaney scappa via a Reynolds e segna con il fallo dell’americano.

49-28 Jumper di Reynolds.

49-26 Bel canestro di Gist.

49-24 Due liberi di Zipser.

49-22 Penetrazione vincente di Punter. Milano è in pieno controllo.

47-20 MORASCHINIIIIIIIIIIIIII! TRIPLAAAAAAA! Subito timeout di Trinchieri.

44-20 Hines trova il primo canestro del secondo tempo.

SI RICOMINCIA!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Venti minuti eccezionali dell’Olimpia, che domina contro il Bayern Monaco, chiudendo sopra di 22 punti.

42-20 RODRIGUEEEEEEEEZ! TRIPLAAAAAAA!

39-20 Un solo libero per LeDay.

38-20 Hines appoggia facilmente al vetro. Un minuto all’intervallo.

36-20 Baldwin IV trova la tripla del -16.

36-16 Rodriguez con la zingarata in mezzo all’area. Milano sul +20 e timeout per il Bayern. Tre minuti all’intervallo.

34-16 TRIPLA DI LEDAY! Milano vola sul +18.

31-16 Un libero per Flaccadori.

31-15 Radosevic trova due punti al tabellone.

31-13 Dentro il libero supplementare.

30-13 Grandissimo canestro di Punter! C’è anche il fallo sull’americano.

28-13 Hines vola sopra il ferro per il +15 milanese.

Fallo di sfondamento di Zipser. Timeout Bayern. Ottima Milano finora.

24-12 Datome perfetto dalla lunetta.

22-12 Datome si butta indietro e trova solo la retina.

20-12 Due liberi di Reynolds ad aprire il secondo quarto.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Ottimo avvio per l’Olimpia. Grande intensità in difesa per la squadra di Messina, che aveva lasciato a due punti il Bayern per oltre metà quarto.

20-10 Reynolds trova il canestro a due secondi dal termine.

20-8 Due liberi per Tarczewski. 40 secondi alla fine.

18-8 Ottimo movimento in post per Hines.

16-8 Weiler-Babb completa il gioco da tre punti.

16-7 Weiler-Babb trova il canestro con il fallo di Punter.

16-5 Tripla di Zipser.

16-2 Dentro anche il libero supplementare. Tre minuti a fine primo quarto.

15-2 PUNTEEEEER! Super penetrazione dell’americano che segna con il fallo.

13-2 Punter ruba palla e segna facilmente. Timeout immediato di Trinchieri.

11-2 MORASCHINI! Tripla! Grande inizio di Milano.

8-2 Altri due liberi per Milano. Punter non sbaglia dalla lunetta.

6-2 Arresto e tiro di Weiler-Babb. Primi due del Bayern.

6-0 2/2 di LeDay dalla lunetta.

4-0 Delaney brucia la difesa e segna appoggiando al vetro.

2-0 Eccolo il primo canestro. Ci pensa Zach LeDay.

Sono passati due minuti e si aspetta ancora il primo canestro.

Anche Milano spreca malamente i primi due attacchi.

Subito fallo in attacco di Lucic. Palla recuperata da Moraschini.

SI COMINCIA!

20.44: Risuona l’inno dell’Eurolega. Tra poco si comincia!

20.40: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

20.36: Queste le parole del coach milanese: “Affrontiamo una squadra eccellente, ben organizzata, ben allenata e con tanta profondità. Purtroppo dovremo farlo con un roster ridotto, perché alle assenze di Shavon Shields e Vlado Micov, si sono aggiunte quelle di Jeff Brooks e Michael Roll. Proveremo pur con una rotazione ridotta a organizzare la miglior partita possibile contro un avversario molto forte”.

20.32: Milano sta dominando la Serie A ed in Eurolega ha fatto benissimo nelle ultime settimane, nonostante alcune assenze importanti come quelle di Shavon Shields e Vladimir Micov. A loro si sono aggiunti Jeff Brooks (lesione al bicipite femorale della coscia) e Michael Roll (trauma distorsivo ai flessori della coscia).

20.27: Olimpia reduce da settimane davvero eccellenti in campo europeo con tre vittorie consecutive con Real Madrid, Valencia ed Alba Berlino, che hanno proiettato Milano nella parte alta della classifica. Dall’altra parte il Bayern nelle ultime otto partite ha sempre alternato vittoria e sconfitta, perdendo proprio l’ultima sfida in casa contro il Real Madrid.

20.23: Le due formazioni sono rispettivamente al quinto e al sesto posto, entrambe con dodici vittorie all’attivo, anche se Milano deve recuperare ancora una partita (quella con lo Zenit San Pietroburgo).

20.20: Partita assolutamente importante per l’Olimpia, che si prepara a vivere un vero e proprio scontro diretto contro il Bayern Monaco, avversaria nella corsa ai playoff.

20.15: Buonasera cominciamo la diretta di Olimpia Milano-Bayern Monaco.

La presentazione di Olimpia Milano-Bayern Monaco

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Bayern Monaco, match valevo per la ventunessima giornata dell’Eurolega 2020-2021.Sarà un giovedì sera fondamentale per l’Olimpia Milano nella sua corsa ai playoff di Eurolega. La squadra di Ettore Messina affronta il Bayern Monaco in quello che è un vero proprio scontro diretto. Le due formazioni sono rispettivamente al quinto e al sesto posto, entrambe con dodici vittorie all’attivo, anche se Milano deve recuperare ancora una partita (quella con lo Zenit San Pietroburgo).

Un’Olimpia reduce da settimane davvero eccellenti in campo europeo con tre vittorie consecutive con Real Madrid, Valencia ed Alba Berlino, che hanno proiettato Milano nella parte alta della classifica. Dall’altra parte il Bayern nelle ultime otto partite ha sempre alternato vittoria e sconfitta, perdendo proprio l’ultima sfida in casa contro il Real Madrid.

La palla a due di Olimpia Milano-Bayern Monaco, match valevo per la ventunessima giornata dell’Eurolega 2020-2021, è in programma alle ore 20.45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

