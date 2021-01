CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

2′ Djuricic prova subito la conclusione dalla distanza e si guadagna il primo calcio d’angolo del match.

1′ Si parte!

20:44 Il direttore di gara sarà Davide Massa.

20:43 E’ il momento dell’inno della Serie A TIM.

20:42 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo.

20:39 Ricordiamo che la classifica attuale recita:

Milan 40pt Inter 37pt Roma 34pt Atalanta 31pt (una partita in meno) Napoli 31pt (una partita in meno) Juventus 30pt (due partite in meno) Sassuolo 29pt (una partita in meno)

20:36 Altra statistica particolare è che i Campioni d’Italia nelle ultime quattro vittorie hanno segnato almeno tre reti, la difesa emiliana dovrà tenere da subito il ritmo alto per mettere in difficoltà gli attaccanti della Juventus.

20:33 La Juventus parte si con i favori del pronostico, ma non deve assolutamente il match sottogamba, negli ultimi due scontri diretti non è infatti mai riuscita ad andare oltre il pareggio.

20:30 Una statistica interessante è quella che interessa Ciccio Caputo, l’attaccante del Sassuolo , in 5 match contro i Bianconeri, ha collezionato tre gol e due assist, non ha mai fatto meglio (in 5 partite) contro nessun’altra squadra.

20:27 A sua volta il Sassuolo non potrà puntare su Berardi, che sembra colpito da una maledizione: l’attaccante italiano è stato costretto a saltare sette degli ultimi quindici match contro la Juventus.

20:24 La Juventus ha fermi ai box, causa Covid, De Ligt, Cuadrado e Alex Sandro, ma potrà contare sul rientro di Morata.

20:21 Entrambe le squadre dovranno fare a meno di giocatori importanti.

20:18 Il Sassuolo sta a disputando una stagione di tutto rispetto, i ragazzi di De Zerbi si trovano momentaneamente sesti in classifica, con appena un punto da recuperare proprio alla Juventus, ma il trend nelle ultime giornate è un po’ altalenante, sono arrivate delle belle vittorie, come quelle contro Sampdoria e Genoa, ma anche brutte sconfitte, come quella contro l’Atalanta.

20:15 La Juventus, dopo un inizio di stagione abbastanza altalenante, sembrerebbe essere tornata vicina parente di quella dei giorni migliori: i ragazzi di Pirlo hanno iniziato il 2021 con due vittorie molto convincenti, in particolar modo quella di mercoledì scorso contro il Milan ha dato morale ai torinesi, che si sono anche un po’ fatti sotto in classifica, risalendo fino alla quinta piazza.

20:12 I Biancore vanno a caccia di punti per provare ad accorciare le distanze dalla vetta della classifica, che al momento vede in testa in Milan.

20:09 La notizia delle ultime ore è che Morata, a differenza di quanto si era detto negli ultimi giorni, sarà in panchina a disposizione del mister.

20:06 Il Sassuolo risponde con un 4-2-3-1: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari G., Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traoré; Caputo. All. De Zerbi

20:03 Sono già uscite le formazioni ufficiali delle due squadre, i padroni di casa scenderanno in campo con un 4-4-2: Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo



20:00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Sassuolo, match della diciassettesima giornata della Serie A TIM 2020-2021.

Foto: Marco Alpozzi/LaPresse