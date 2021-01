LIVE Juventus-Napoli 2-0, Supercoppa Italiana in DIRETTA: highlights e pagelle. Ronaldo e Morata le firme della vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.16 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

23.13 Ecco le pagelle:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 7, Bonucci 6, Chiellini 6, Danilo 5.5; Chiesa 5.5 (46′ Bernardeschi 6.5), Arthur 6, Bentancur 6 (83′ Rabiot 6), McKennie 6; Kulusevski 6.5 (83′ Morata 6.5), Cristiano Ronaldo 7. All. Pirlo 7.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 5.5 (83′ Llorente s.v.); Bakayoko 5.5 (67′ Elmas 6), Demme 6 (83′ Politano s.v.); Lozano 6, Zielinski 5.5, Insigne 5; Petagna 5.5 (72′ Mertens 6.5). All. Gattuso 5.

23.07 Bianconeri che vincono con merito la SuperCoppa, decisivi Ronaldo e Morata con le loro reti, Insigne sbaglia il rigore del possibile pareggio.

96′ Finisce la partita Juventus-Napoli 2-0, i bianconeri vincono la Supercoppa Italiana.

95′ Gooooooooooooooooooooooooool, Morataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, contropiede finale della Juventus che la chiude con Alvaro Morata a porta vuota, Juventus-Napoli 2-0.

94′ Miracolo di Szczesny su una deviazione nel tiro di Mertens.

92′ Napoli che prova il tutto per tutto per sfruttare il fisico di Llorente.

90′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

88′ Giallo per Zielinski per fallo su Cristiano Ronaldo.

86′ Fuori Mario Rui e Demme per Politano e Llorente nel Napoli.

84′ Fuori Bentancur e Kulusevski per Morata e Rabiot nella Juventus.

82′ Napoli che prova il massimo sforzo per arrivare al pareggio.

80′ Insigne manda fuori il rigore!

78′ Calcio di rigore per il Napoli, McKennie perde il tempo per calciare il pallone trovando il piede di Mertens.

76′ Kulusevski prova il filtrante per Bernardeschi che non arriva sul pallone.

74′ Fuori Petagna e dentro Mertens per il Napoli.

72′ Kulusevski vicino al raddoppio con un tiro da fuori!

70′ Mertens tra poco dovrebbe fare l’ingresso in campo.

68′ Fuori Bakayoko e dentro Elmas per il Napoli.

66′ Vantaggio meritato per i bianconeri, che avevano spinto dall’inizio del secondo tempo.

64′ Gooooooooooooooooooooooool, Cristianooooooooooooo Ronaldooooooooooooooooooooooo, Juventus-Napoli 1-0.

62′ Si riscalda Morata, tra poco cambi per la Juventus.

60′ Meret si risiede in panchina, Ospina si è ristabilito.

58′ Pressing incessante della Juventus ma che non trova il varco giusto.

56′ Meret per precauzione si riscalda in panchina.

54′ Scontro tra Ronaldo e Ospina, entrano i soccorsi, ma nulla di grave per i due giocatori.

52′ Partita che ricomincia con il canovaccio tattico del primo tempo.

50′ Ci prova Demme con il destro, pallone fuori.

48′ Esce Chiesa ed entra Bernardeschi nella Juventus!

46′ Inizia la ripresa!

21.50 Partita equilibrata che trova nel suo momento di maggiore pressione l’occasione di Demme respinta da Szczesny, ma la Juventus è presente nel match.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo Juventus-Napoli 0-0.

43′ Partita che ancora manca della giocata del singolo per sbloccare la partita.

41′ Possesso palla prolungato ora per la Juventus.

39′ Destro di Ronaldo che sfiora l’incrocio dei pali.

37′ Serie di angoli per la Juventus che non riescono a creare occasioni pericolose.

35′ Juventus che prova ad attaccare ma non trova più gli stessi spazi del primo tempo.

33′ Juventus che fatica a sinistra con Chiesa non proprio a suo agio nella corsia opposta.

31′ Napoli che ora prova a salire per spingere sulle corsie esterne.

29′ Grande intervento di Szczesny che in volo va a respingere un tentativo a botta sicura di Demme.

27′ Bonucci per Ronaldo che in profondità non controlla bene.

25′ Difesa molto alta per la Juventus.

23′ Partita che viaggia sulle fiammate di entrambe le squadre, poche vere occasioni fino a questo momento.

21′ Punizione di Insigne che viene agilmente parata da Szczesny.

19′ Corner per la Juventus che non produce pericoli per il Napoli.

17′ Petagna ci prova di testa, non trova il pallone.

15′ Possesso palla prolungato per la Juventus.

13′ Spinge ora la Juventus che vuole trovare la rete del vantaggio.

11′ Kulusevski prova il passaggio per Arthur che va al tiro, tiro completamente sballato.

9′ Cristiano Ronaldo si libera di due uomini e va al tiro, pallone fuori.

7′ Manolas di testa non trova la porta, dopo un corner battuto corto.

5′ Danilo agisce stabilmente a sinistra come terzino sinistro, meno centrale rispetto alle ultime uscite.

3′ Match che inizia su ritmi molto lenti.

1′ Inizia la partita!

20.54 Entrano in campo le due squadre, tra poco si parte.

20.51 Mancano dieci minuti all’inizio del match!

20.48 Trentatreesima edizione della Supercoppa Italiana: la squadra detentrice dello Scudetto ha alzato il trofeo nel 69% delle occasioni finora (22 su 32); l’ultima edizione tuttavia ha visto il successo della Lazio, vincitrice della Coppa Italia.

20.45 In quattro delle ultime sei edizioni della Supercoppa Italiana ha perso la squadra detentrice dello Scudetto e in due di queste occasioni la partita è stata decisa ai calci di rigore (successi del Napoli nel 2014 e del Milan nel 2016).

20.42 Per la Juventus si tratta della 16^ partecipazione alla Supercoppa Italiana (almeno cinque più di qualsiasi altra squadra); il Napoli giocherà invece questa sfida per la quarta volta.

20.39 Tutte le finali di Supercoppa Italiana giocate dal Napoli sono state contro la Juventus: due successi per i partenopei (2014 – dopo i calci di rigore – e 1990) e uno per i bianconeri (2012).

20.36 Nelle ultime 13 edizioni di Supercoppa Italiana solo una volta si è registrato un gol nel primo quarto d’ora di gioco: Tevez della Juventus al 5’ proprio contro il Napoli nel 2014.

20.33 Il Napoli è imbattuto da due sfide contro la Juventus in tutte le competizioni (1 vittoria, 1 pareggio) e potrebbe arrivare a tre di fila senza sconfitte contro i bianconeri per la prima volta dal 2011 (quattro in quel caso).

20.30 La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime otto sfide di Supercoppa Italiana, restando a secco di reti l’ultima volta nel 2005 (0-1 contro l’Inter firmato Sebastián Verón).

20.27 Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam e Dries Mertens sono gli unici tre giocatori dell’attuale rosa del Napoli ad essere scesi in campo almeno un minuto nella finale di Supercoppa Italiana vinta dagli azzurri nel 2014.

20.21 Alvaro Morata è l’unico giocatore della Juventus ad aver segnato almeno un gol in tutte le competizioni disputate dai bianconeri finora (Champions League, Serie A e Coppa Italia); Hirving Lozano è invece l’unico del Napoli ad aver fatto lo stesso (Europa League, Serie A e Coppa Italia).

20.18 Cuadrado negativo sta mattina, torna subito come titolare.

20.15 Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

20.12 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Juventus-Napoli.

La presentazione della Supercoppa Italiana

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Napoli finale della Supercoppa Italiana, i bianconeri in emergenza cercano il primo trofeo stagionale.

Pirlo non recupera Cuadrado e Alex Sandro, entrambi ancora positivi al coronavirus, nulla da fare nemmeno per De Ligt. In difesa confermata la coppia Bonucci–Chiellini, con Danilo e Bernardeschi terzini, mentre non è stato nemmeno convocato Demiral per problemi fisici, anche Frabotta non è al meglio. Novità anche a centrocampo dove Arthur e McKennie sono favoriti su Rabiot e Ramsey su chi sarà affianco del consolidato Bentancur. Chiesa confermato da esterno destro, davanti Kulusevski è favorito su Morata (apparso non al meglio) per affiancare Cristiano Ronaldo.

Gattuso recupera Petagna che sarà titolare, tornato in gruppo dopo la botta al polpaccio, mentre non avrà sicuramente a disposizione Fabian Ruiz, positivo al coronavirus. In difesa rientra Di Lorenzo, che ha scontato il turno di squalifica in campionato. Sulla sinistra aperto il ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj, con il primo favorito. Per il resto verrà confermata la squadra che ha travolto la Fiorentina: Demme e Bakayoko a centrocampo. Lozano, Zielinski e Insigne sulla linea dei trequartisti. Panchina per Mertens, ancora non al meglio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Napoli, partita valevole per la finale di Supercoppa Italiana: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

