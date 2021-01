LIVE Juventus-Napoli, Supercoppa Italiana in DIRETTA: in palio il trofeo a Reggio Emilia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della Supercoppa Italiana

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Napoli finale della Supercoppa Italiana, i bianconeri in emergenza cercano il primo trofeo stagionale.

Pirlo non recupera Cuadrado e Alex Sandro, entrambi ancora positivi al coronavirus, nulla da fare nemmeno per De Ligt. In difesa confermata la coppia Bonucci–Chiellini, con Danilo e Bernardeschi terzini, mentre non è stato nemmeno convocato Demiral per problemi fisici, anche Frabotta non è al meglio. Novità anche a centrocampo dove Arthur e McKennie sono favoriti su Rabiot e Ramsey su chi sarà affianco del consolidato Bentancur. Chiesa confermato da esterno destro, davanti Kulusevski è favorito su Morata (apparso non al meglio) per affiancare Cristiano Ronaldo.

Gattuso recupera Petagna che sarà titolare, tornato in gruppo dopo la botta al polpaccio, mentre non avrà sicuramente a disposizione Fabian Ruiz, positivo al coronavirus. In difesa rientra Di Lorenzo, che ha scontato il turno di squalifica in campionato. Sulla sinistra aperto il ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj, con il primo favorito. Per il resto verrà confermata la squadra che ha travolto la Fiorentina: Demme e Bakayoko a centrocampo. Lozano, Zielinski e Insigne sulla linea dei trequartisti. Panchina per Mertens, ancora non al meglio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Napoli, partita valevole per la finale di Supercoppa Italiana: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.