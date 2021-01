LIVE Juventus-Fiorentina 2-0, Supercoppa calcio femminile in DIRETTA: Bonansea scatenata, raddoppio bianconero!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

61′ Laura Giuliani para il tiro di Vigilucci.

55′ ANCORA BONANSEAAAAA! 2-0 JUVENTUUUS! L’attaccante bianconera conferma il proprio eccezionale momento di forma colpendo al volo di destro dal limite dell’area e infilando la palla proprio all’angolino alla sinistra del portiere viola.

52′ Progressione di Bonansea, ma Quinn è attenta e la ferma proprio all’imbocco dell’area di rigore.

48′ Tiro di Barbara Bonansea, bloccato dalla difesa avversaria.

46′ Comincia la ripresa, nessun cambio.

INIZIO SECONDO TEMPO

13.25 Ci prendiamo qualche minuto di pausa. Ci ritroviamo qui per l’inizio del secondo tempo.

13.24 La Fiorentina avrà bisogno di ben altro nel secondo tempo se vorrà rimettere in piedi il match. Le campionesse d’Italia in carica, invece, sperano di continuare in questo modo per portare a casa il trofeo.

13.21 Al termine della prima frazione sorride la Juventus, che conduce meritatamente per 1-0 contro la Fiorentina. Dopo un avvio equilibrato, le bianconere hanno schiacciato il piede sull’acceleratore e creato diverse situazioni pericolose, fino a sbloccare il risultato con Barbara Bonansea al 39′.

45′ FINE PRIMO TEMPO: Juventus – Fiorentina 1-0 ( 39′ Bonansea ).

43′ Conclusione da lontano di Barbara Bonansea, ma la palla finisce alta.

42′ Girelli serve Hurtig, che scivola al momento del tiro, era in posizione dubbia di fuorigioco.

39′ VANTAGGIO JUVEEEEE! BARBARA BONANSEAAAA! Azione personale dell’attaccante bianconera, che salta Zanoli e scarica un mancino che beffa una Schroffenegger non esente da colpe.

36′ Tiro impreciso di Hurtig.

32′ Sabatino calcia in fretta e per questo motivo non riesce a essere pericolosa.

30′ Pedersen al tiro dal limite dell’area, l’ottimo posizionamento di Quinn manda la palla in angolo.

27′ Sara Gama colpisce di testa: un tiro preciso ma non molto potente, blocca Schroffenegger.

24′ OCCASIONE GIRELLI! La numero 10 bianconera si invola verso la porta avversaria e calcia, ma Schroffenegger dice ancora di no.

23′ GRANDE CHANCE PER LA JUVE! Sugli sviluppi dell’angolo Bonansea fa la sponda per Hurtig, che gira subito verso la porta: bel riflesso di Schroffenegger.

22′ Azione insistita di Hurtig, che viene però fermata dalla difesa viola: sarà corner.

18′ Bella azione con Bonetti che serve Sabatini, ma arriva l’uscita di Giuliani a chiudere l’azione.

15′ Nessuna clamorosa occasione da rete dopo i primi 15 minuti di gioco.

12′ Ora è la Fiorentina a tenere il possesso della palla.

9′ Tiro di Caruso, che finisce fuori.

6′ Bonansea tira, ma non crea pericolo alle Viola.

2′ Le due squadre si studiano in avvio di partita: la posta in palio è alta.

12.30 FISCHIO D’INIZIO! SI COMINCIA!

12.25 Il pronostico è decisamente dalla parte delle bianconere, che lo scorso ottobre hanno battute le ragazze di Antonio Cincotta per 4-0, ma una finale, come è noto, è tutt’altra storia.

12.20 Ricordiamo che si gioca presso lo stadio Comunale di Chiavari, l’impianto che ha ospitato interamente questa Final Four.

12.16 Sarà un ulteriore capitolo di questa rivalità, che ha tra i suoi precedenti anche le finali di Supercoppa Italiana 2018 e 2019: a La Spezia vinsero le Viola, a Cesena le bianconere.

12.12 Vittoria a sorpresa, invece, per la Fiorentina, che ha piegato il Milan in rimonta (2-1) grazie alle reti di Kim e Quinn. Ricordiamo che la Viola non ha in panchina l’allenatore Antonio Cincotta, colpito dal Covid-19: al suo posto Nicola Melani.

12.09 La Juventus, fin qui dominatrice assoluta in campionato, ha rischiato grosso in semifinale contro la Roma, che è stata sconfitta per 2-1 solo ai supplementari grazie al gol della solita Cristiana Girelli al minuto 116.

12.06 Ecco, invece, l’11 iniziale della Fiorentina.

12.03 Cominciamo subito con le formazioni ufficiali. Partiamo dalla Juventus.

12.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, finale della Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, finale della Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile. Nella Final Four che si sta giocando presso lo Stadio Comunale di Chiavari l’ultimo atto sarà proprio tra le prime due classificate dello scorso campionato, che hanno sconfitto in semifinale Roma e Milan.

Sarà un ulteriore capitolo di questa rivalità, che ha tra i suoi precedenti anche le finali di Supercoppa Italiana 2018 e 2019: a La Spezia vinsero le Viola, a Cesena le bianconere. La Juventus ha rischiato clamorosamente di non centrare l’appuntamento: le ragazze di Rita Guarino, che in campionato viaggiano a velocità supersonica e non hanno ancora perso un punto per strada, sono infatti state messe in grandissima difficoltà dalla Roma, che è andata a un passo dal colpaccio ed è stata piegata soltanto da un gol di Cristiana Girelli ai supplementari. Vittoria decisamente più inaspettata quella della Fiorentina, che ha superato il Milan in rimonta per 2-1. Le Viola sono state protagoniste di una gara gagliarda, che nel secondo tempo ha avuto il meritato coronamento grazie alle reti di Kim e Quinn. Il pronostico è decisamente dalla parte delle bianconere, che lo scorso ottobre hanno battute le ragazze di Antonio Cincotta per 4-0, ma una finale, come è noto, è tutt’altra storia.

Il calcio d’inizio del match tra Juventus e Fiorentina è programmata per le ore 12.30. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

Foto: LM-LPS/Claudio Benedetto