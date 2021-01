LIVE Inter-Crotone, Serie A calcio 2021 in DIRETTA: obiettivo primo posto per Conte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Crotone match della Serie A Tim 2020-21, Conte vuole i tre punti per ottenere la vetta provvisoria.

Antonio Conte sceglierà tra quasi tutta la rosa a disposizione, al netto degli indisponibili Vecino e Pinamonti, con Sanchez che potrebbe recuperare per la panchina. In attacco spazio quindi alla solita coppia titolare Lukaku–Lautaro Martinez. Lungo le fasce a destra Hakimi e a sinistra Young, favorito su Perisic. Brozovic, diffidato, a guidare la regia, con Barella e Vidal mezzali con Gagliardini che dovrebbe partire dalla panchina. Difesa ormai titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Stroppa deve fare i conti con Benali e Rispoli non ancora al meglio, probabilmente resteranno fuori dalla partita, mentre è sicuramente fuori Cigarini. Junior Messias confermato in attacco al fianco di Riviere, che potrebbe spedire Simy ancora in panchina. Cuomo prova a soffiare il posto di Magallan nella difesa a tre, dove Golemic è favorito su Marrone non apparso molto brillante nelle ultime uscite. Petriccione in ballottaggio con Zanellato per il ruolo di play nel centrocampo a cinque degli Squali.

