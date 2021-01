LIVE Fognini-Vrbensky 6-4 7-6, ATP Antalya in DIRETTA: il ligure vola al turno successivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI FOGNINI

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA AD ANTALYA

IL PROSSIMO AVVERSARIO DI FOGNINI

12.47 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della prima partita della stagione di Fognini e buon proseguimento di giornata.

12.43 Vittoria meritata quella di Fognini nella prima sfida dell’anno contro Vrbensky. L’azzurro ha giocato un buon match al netto di qualche passaggio a vuoto anche comprensibile. L’impressione che ha lasciato il tennista di Arma di Taggia è stata comunque positiva. Ogni qual volta il ligure, infatti, ha preso in mano il pallino del gioco ha lasciato le briciole all’avversario. Va da sé che in vista degli Australian Open sarà fondamentale fare un step in avanti ma come primo match dell’anno Fognini può dirsi soddisfatto.

7-6 FOGNINI!!! L’azzurro vince il tie-break e il match!!!!!

7-4 Servizio e dritto vincente di Fognini!!!!

6-4 Vrbensky forza ancora col rovescio lungolinea ma tira in rete! Match point per l’azzurro.

5-4 Fognini domina lo scambio col dritto e chiude con un colpo ad incrociare fantastico!!!

4-4 Che punto di Fognini!!!!! L’azzurro in recupero trova un dritto lungolinea imprendibile!!!!!

3-4 Brutto errore di Fognini che sbaglia un back abbastanza semplice.

3-3 Vrbensky prova a chiudere con un rovescio lungo linea decisamente complicato e sbaglia. Si gira in parità.

2-3 Vrbensky esagera nel tentativo di spingere col dritto e sbaglia.

1-3 Fantastico Fognini! Vrbensky si apre bene il campo col rovescio e sale a rete ma l’azzurro trova un passante ad incrociare incredibile!

0-3 Vrbensky trova il colpo di giornata con un rovescio lungolinea favoloso!

0-2 Questa volta Vrbensky è bravo a rispondere profondo e a chiudere con due smash consecutivi.

0-1 Fognini prova ad essere aggressivo sulla seconda di Vrbensky ma il suo dritto finisce lungo.

6-6 Sarà il tie-break a decidere il secondo set.

40-30 Regalo di Vrbensky che gioca fuori un comodo dritto.

30-30 Errore col dritto in uscita dal servizio dell’azzurro.

30-15 Servizio vincente di Fognini.

15-15 Vrbensky trova una gran risposta sale a rete e gioca un volée perfetta.

15-0 Fognini spinge bene e costringe sulla difensiva l’avversario che spedisce in rete il back.

6-5 Vrbensky. Il ceco soffre moltissimo ma alla fine porta a casa un punto fondamentale.

A-40 Terribile errore di Fognini che si apre il campo ma sbaglia una comoda giocata a rete.

40-40 Servizio e smorzata vincente di Vrbensky. Annullata anche questa palla break.

40-A FAVOLOSO FOGNINI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L’azzurro corre a destra e a sinistra in difesa, sull’accelerazione di Vrbensky e la conseguente corsa a rete lo beffa con un passante giocato da lontanissimo.

40-40 Fognini gioca un rovescio lungo linea potentissimo sul quale sbaglia la risposta Vrbensky.

A-40 Ottima accelerazione di dritto di Vrbensky che sale a rete e chiude con una delicatissima demi-volée.

40-40 Ancora il servizio arriva in soccorso di Vrbensky.

40-A Buon dritto ad incrociare di Fognini, il ceco sbaglia gli appoggi e tira un lungo linea che finisce diversi metri distante dal campo. Nuovo break point per l’azzurro.

40-40 Servizio e dritto vincente di Vrbensky, annullata anche la terza palla break. Che peccato.

30-40 Fognini esagera col rovescio e sbaglia. Annulata anche la seconda palla break

15-40 Il ceco annulla la prima palla break col servizio al centro.

0-40 Profondissimo il rovescio dell’azzurro che manda fuori giri Vrbensky che tira il suo rovescio in rete. Tre break point per l’azzurro.

0-30 Grande accelerazione di dritto di Fognini che chiude comodamente con una volée alta a rete.

0-15 Incredibile Fognini! Si apre il campo col dritto gioca una discreta volée ma Vrbensky trova una grande pallonetto e sale a rete ma l’azzurro tira fuori dal cilindro un lob che bacia la riga esterna.

5-5 Game rapidissimo di Fognini che si riporta in parità.

40-0 Dritto ad incrociare che bacia la riga dell’azzurro.

30-0 Lunghissima la risposta di Vrbensky sul servizio esterno dell’azzurro.

15-0 Servizio al centro vincente.

5-4 Vrbensky. Il ceco si riporta avanti senza troppe difficoltà.

40-15 Spinge bene questa volta da fondo campo Vrbensky e Fognini tira in rete il suo dritto.

30-15 Bravo Fognini che fa molto male col dritto.

30-0 Servizio esterno vincente di Vrbensky

15-0 Servizio e dritto vincente di Vrbensky.

4-4 L’azzurro porta a casa il game.

40-30 Fognini comanda col dritto e chiude con un gran colpo ad incrociare.

30-30 Servizio esterno vincente dell’azzurro.

15-30 Brutto errore dell’azzurro col rovescio.

15-15 Servizio e dritto vincente di Fognini.

0-15 Vrbensky spinge alla grande col dritto e manda in crisi l’azzurro.

4-3 Vrbensky. L’azzurro sembra essere calato. Sin qui, però, ogni qual volta ha alzato il ritmo ha mostrato la netta differenza di valori tecnici tra i due.

40-0 Ace al centro di Vrbensky. Fognini protesta forse anche a ragione.

30-0 Servizio e dritto vincente di Vrbensky.

15-0 Fognini recupera bene e prova a chiudere con un rovescio a incrociare sulla demi-volée di Vrbensky ma tira in rete.

3-3 BREAK Vrbensky!!!! Fognini non riesce a trovare il ritmo al servizio e gioca tantissime seconde.

30-40 Scambio molto lungo nel quale è il ceco a gestire il gioco e a chiudere con un buon dritto lungolinea, il recupero di Fognini finisce in rete. Palla break per il ceco.

30-30 Questa volta è Vrbensky a spingere bene col dritto con Fognini che sbaglia.

30-15 Quarto doppio fallo dell’azzurro

30-0 Fognini chiama a rete Vrbensky e lo beffa con un passante di dritto delicatissimo.

15-0 Servizio vincente dell’azzurro.

3-2 BREAK FOGNINI!!!!!! Bravo l’azzurro a riprendere subito in mano il match e a riportarsi avanti.

15-40 Bravo l’azzurro a tenere lontano dalla linea di fondo l’avversario che sull’ennesimo rovescio ad incrociare tira direttamente in rete. Due palle del controbreak per Fognini.

15-30 Meraviglioso Fognini!!!! Corre su una palla corta e gioca un lob vincente spettacolare.

15-15 Fognini quando riesce a spingere da fondo campo col suo dritto è devastante!!!

15-0 Servio al centro e dritto in avanzamento ad incrociare vincente di Vrbensky.

2-2 Break Vrbensky!!!!! In questo game l’azzurro ha pagato il passaggio a vuoto dal servizio.

40-A Fognini per la sesta volta consecutiva gioca una seconda e sbaglia sulla risposta del ceco. Palla break per Vrbensky.

40-40 Doppio fallo Fognini!!!

40-30 Vrbensky trova una risposta profonda tra i piedi di Fognini che tira in rete il suo rovescio.

40-15 Potentissimo dritto di Fognini che poi chiude con una spettacolare e delicatissima palla corta.

30-15 Peccato per Fognini! L’azzurro costringe l’avversario a correre disperatamente ma prova a chiudere con un complicato diritto in contropiede che si spegne in rete

30-0 Fognini devastante col dritto ad incrociare, inchioda Vrbensky che non può nulla!

15-0 Vrbensky risponde out sul servizio al centro di Fognini.

2-1 BREAK FOGNINI!!!!! L’azzurro in questo game ha decisamente alzato il livello del suo gioco e non ha lasciato scampo all’avversario.

15-40 Risposta profonda di Fognini sulla seconda di Vrbensky, il ceco sbaglia completamente il dritto lungolinea. Due palle break per l’azzurro.

15-30 Fognini esagera col dritto ad incrociare e si rammarica perchè era riuscito a prendere in mano lo scambio.

0-30 MAGIIIIAAAAA DI FOGNINIIIIIIIIIIIII!!!!!!!! L’azzurro trova un lungolinea incredibile allungandosi in recupero col rovescio.

0-15 Dritto profondissimo di Fognini che costringe all’errore Vrbensky.

1-1. Fognini tiene bene il campo e gioca un gran dritto in avanzamento.

40-15 Servizio e dritto di Fognini!

30-15 Vrbensky è bravo a prendere in mano lo scambio col dritto, Fognini dopo il terzo colpo consecutivo non riesce a difendersi.

30-0 Fognini devastante col dritto dal centro del campo.

15-0 Fantastico Fognini!!!! L’azzurro trova una demi-volée favolosa su un’ottima smorzata di Vrbensky.

1-0 Vrbensky. Il ceco si salva ancora col servizio.

40-30 Brutto errore di Fognini che costringe l’avversario a giocare lontano dalla linea di fondo campo ma tira in rete un comodo rovescio.

30-30 Bravo Fognini che si apre il campo col rovescio a incrociare e chiude col dritto lungolinea in avanzamento.

30-15 Servizio vincente di Vrbensky.

15-15 Bravo e fortunato Vrbensky che pizzica due volte la linea prima col rovescio lungolinea e poi col dritto ad incrociare.

0-15 Fognini comanda lo scambio col rovescio e il ceco sbaglia il recupero lungolinea.

INIZIA IL SECONDO SET. Al servizio Vrbensky.

11.42 Primo set giocato a ritmo non altissimo nel quale, al netto di qualche passaggio a vuoto, Fognini ha gestito senza troppi problemi il gioco.

6-4 FOGNINI! L’azzurro porta a casa meritatamente il primo set.

40-30 Rovescio lungolinea devastante di Fognini che gioca una buona smorzata e chiude con una comoda volée. Set point per il tennista ligure.

30-30 Back molto lavorato di Fognini con Vrbensky che prova il dritto ad incrociare che finisce in corridoio.

15-30 Vrbensky risponde profondissimo sul dritto dell’azzurro che sbaglia.

15-15 Servizio al centro e dritto troppo profondo di Fognini.

15-0 Servizio esterno vincente dell’azzurro.

5-4 Fognini. Il ceco chiude abbastanza rapidamente il proprio turno al servizio.

40-15 Servizio al centro vincente del ceco che si affida a questo colpo per cercare di non avviare lo scambio.

30-15 Ace al centro di Vrbensky.

15-15 Questa volta l’azzurro trova un rovescio tra i piedi del ceco che sbaglia.

15-0 Fognini sbaglia il rovescio sulla seconda al corpo di Vrbensky

5-3 Fognini. Nessun problema per il tennista ligure a gestire il proprio turno di servizio.

40-15 Doppio fallo dell’azzurro.

40-0 Servizio e dritto devastante dell’azzurro.

30-0 In corridoio la risposta di Vrbensky sul servizio di Fognini.

15-0 Ace esterno di Fognini!

4-3 Fognini. Il ceco salva due palle break e resta in scia.

A-40 Servizio e dritto vincente in avanzamento di Vrbensky.

40-40 Vrbensky si salva ancora col servizio.

40-A Rovescio devastante dal centro del campo di Fognini che manda fuori giri Vrbensky.

40-40 Fognini spinge bene col dritto e costringe all’errore di Vrbensky.

A-40 Servizio vincente di Vrbensky.

40-40 Vrbensky si difende con le unghie e con i denti e trova l’errore col dritto ad incrociare di Fognini. Annullata la palla break.

40-AV Scambio durissimo e lunghissimo con l’azzurro che domina col rovescio, alla fine sbaglia Vrbensky.

40-40 Devastante Fognini da fondo campo col rovescio ribalta e vince lo scambio!

40-30 Aggressivo Fognini sul servizio dell’avversario, il ceco tira in corridoio il dritto.

40-15 Servizio esterno vincente di Vrbensky.

30-15 Fognini costringe l’avversario a correre disperatamente da destra a sinistra ma stecca il dritto vincente.

15-15 Servizio e dritto in rete di Vrbensky.

15-0 Servizio, dritto e smorzata di Vrbensky, Fognini prova a difendersi ma lascia troppo campo al ceco che appoggia comodamente.

4-2 Fognini. L’azzurro ristabilisce le distanze.

40-30 Servizio, dritto e volée alta di Fognini: tutto perfetto.

30-30 Molto profonda la risposta di Vrbensky sulla seconda dell’azzurro che va fuori giri col rovescio.

30-15 Servizio e dritto molto solido di Fognini, la risposta di Vrbensky si spegne in rete.

15-15 Doppio fallo di Fognini. La decisione del giudice di sedia, ricordiamo che ad Antalya non c’è l’occhio di falco, infastidisce l’azzurro.

15-0 Punto diretto col servizio di Fognini.

3-2 Fognini. Vrbensky chiude il game con un ace al centro.

40-30 Bravo il ceco a trovare un buon servizio esterno e un perfetto dritto lungo linea.

30-30 Back molto lavorato di Fognini che manda in crisi Vrbensky che sbaglia ancora col rovescio.

30-15 Fantastico dritto di Fognini che inchioda Vrbensky.

30-0 Servizio vincente di Vrbensky.

15-0 Fognini prova a prendere in mano lo scambio ma stecca il dritto.

3-1 Fognini. Game rapidissimo del ligure.

40-0 Bravissimo Fognini che trova un dritto ad incrociare vincente in arretramento.

30-0 Il ligure comanda col dritto, sale a rete e chiude con una comoda volée alta.

15-0 Servizio vincente di Fognini.

2-1 BREAK FOGNINI. L’azzurro sfrutta un passaggio a vuoto dell’avversario.

15-40 Regalo di Vrbensky che in uscita dal servizio spedisce il rovescio in rete. Due palle break per Fognini.

15-30 Bravo Fognini a tenere a fondo campo l’avversario che poi sbaglia ancora il rovescio.

15-15 Risposta aggressiva di Fognini sulla seconda di Vrbensky, il ceco tira in rete il suo rovescio.

15-0 Servizio e dritto ad incrociare vincente di Vrbensky.

1-1. L’azzurro tiene il turno al servizio senza troppi affanni.

40-30 Fognini accelera col dritto inside out ma sbaglia nuovamente.

40-15 Il tennista di Arma di Taggia prova un rovescio in contropiede dal coefficiente di difficolta altissimo ma la palla finisce in corridoio.

40-0 Vrbensky resiste bene agli affondi di Fognini ma poi quando c’è da spingere sbaglia.

30-0 Servizio al centro vincente dell’azzurro.

15-0 Seconda aggressiva di Fognini, la risposta di rovescio di Vrbensky finisce lunga.

1-0 Vrbensky. Il tennista ceco tiene bene il primo turno di servizio.

40-15 Ancora servizio e dritto vincente di Vrbensky.

30-15 Bravissimo Fognini aggressivo sul servizio dell’avversario, il ligure sale a rete e chiude con un comodo dritto.

30-0 Si spegne in rete l’accelerazione di rovescio di Fognini.

15-0 Servizio e dritto di Vrbensky, nonostante il punto perso Fognini sembra subito pimpante a livello fisico.

CI SIAMO: SI COMINCIA! Al servizio Vrbensky.

11.02 I giocatori in campo per il riscaldamento.

11.00 Fognini ha saltato gran parte della scorsa stagione per l’operazione ad entrambe le caviglie ora c’è grande curiosità per sapere quale sia la risposta del suo fisico.

10.55 Partita decisamente interessante per il tennista ligure, non tanto per il valore dell’avversario ma quanto per capire quale siano le sue condizioni fisiche.

10.50 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match tra Fognini-Michael Vrbensky, primo turno dell’ATP Antalya 2021.

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KIRKIN (SECONDO MATCH DALLE 8.00)

Presentazione Fognini-Vrbensky – Programma Fognini-Vrbensky

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini-Michael Vrbensky, primo turno dell’ATP Antalya 2021, torneo di apertura del nuovo anno. Grande curiosità per il tennista ligure che dopo l’operazione alle caviglie di qualche mese fa e il rientro, comprensibilmente difficoltoso, è pronto per iniziare la nuova stagione.

Probabilmente Vrbensky è uno degli avversari migliori per ritrovare confidenza con il campo, il ceco occupa la posizione numero 311 del ranking e quindi, almeno sulla carta, non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per Fognini. Il 2021 per il tennista di Arma di Taggia sarà un anno di cambiamenti primo tra tutti quello del coach Alberto Mancini, subentrato a fine della scorsa stagione al posto di Corrado Barazzutti. Nel caso in cui il ligure dovesse trionfare incontrerebbe al secondo turno il vincente della sfida tra il francese Jeremy Chardy e il moldavo Radu Albot.

Il torneo in terra turca servirà a Fognini principalmente per trovare le giuste sensazioni in vista di quel che sarà a Melbourne, sede degli Australian Open (8-21 febbraio). Tra i due tennisti non ci sono precedenti e, come pare evidente, l’azzurro parte decisamente favorito.

Il match dell’ATP Antalya 2021 tra Fabio Fognini e Michael Vrbensky inizierà al termine della sfida tra Berrettini e Kirkin orientativamente non prima delle ore 12.00 e OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale per non farvi perdere davvero nulla: buon divertimento!

Foto: Lapresse