LIVE Fiorentina-Inter, Coppa Italia in DIRETTA: sfida secca, tante insidie per i neroazzurri

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Fiorentina-Inter match degli ottavi di Coppa Italia 2020-21, partita secca che per i viola può valere una stagione mentre Conte cerca il passaggio del turno.

Cesare Prandelli dovrebbe schierare il 3-4-2-1 visto contro il Cagliari, cambiando però alcuni giocatori. Tra i pali, al posto di Dragowski, ci sarà Terracciano, mentre il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Milenkovic, Martinez Quarta e Caceres. A centrocampo Venuti e Barreca sulle corsie esterne, con Amrabat e Borja Valero (ex di partita) nella mediana. In attacco riposo per Vlahovic, con Kouamé che sarà sostenuto da Callejon e uno tra Castrovilli e Bonaventura, con il primo favorito.

Solito modulo per Antonio Conte, pronto ad operare un massiccio turnover. In porta ci sarà Radu, mentre in difesa Ranocchia e Kolarov prenderanno il posto di De Vrij e Bastoni per completare il reparto con Skriniar ancora titolare. In mezzo al campo possibilità al fianco di Sensi e Gagliardini per Eriksen, con Perisic e Young sulle fasce. In attacco Sanchez farà rifiatare Lukaku (che andrà in panchina) giocando al fianco di Lautaro.

