LIVE Darussafaka-Brindisi 83-87, Champions League basket in DIRETTA: vittoria e qualificazione per la Happy Casa

Grande vittoria in rimonta, con un ultimo quarto da 30-20 per i pugliesi. Brindisi trascinata dai 24 punti di Harrison e con altri cinque giocatori in doppia cifra. Al Darussafaka non bastano i 28 punti di Andrews.

FINISCE QUI! La Happy Casa Brindisi vola alle Top-16 della Basketball Champions League.

83-87 Zanelli glaciale dalla lunetta. Otto secondi alla fine.

83-85 Ancora una tripla di Andrews. Il Darussafaka si aggrappa ai supplementari ora.

80-85 Due liberi di Harrison.

80-83 Andrews segna da tre.

77-83 Willis porta Brindisi sul +6. Ultimo minuto.

77-81 HARRISON! TRIPLA! E’ praticamente fatta per Brindisi.

77-78 Tripla di Andrews.

74-78 Dentro anche il libero supplementare.

74-77 Krubally segna e c’è anche il fallo.

72-75 HARRISOOOON! TRIPLAAAAAA! Brindisi vede ormai la qualificazione.

72-72 Zanelli pareggia dalla lunetta. Quattro minuti alla fine.

72-71 ZANELLI! TRIPLA CON FALLO!

72-68 Jumper di Krubally.

68-66 HARRISON! Altra tripla per Brindisi.

68-63 Demir replica subito dall’arco.

65-63 ANCORA UDOM! Tripla!

65-60 Due liberi di Jerrett.

63-60 Tripla di Udom!

FINISCE IL TERZO QUARTO! Turchi avanti di sei punti, ma finora va bene questo divario a Brindisi, che si giocherà tutto nell’ultimo quarto.

63-57 Due liberi importantissimi di Harrison.

63-55 Udom trova altri due punti importanti.

63-53 Özdemiroglu fa subito +10.

61-53 Splendida giocata di Thompso in difesa e Udom appoggia il -8.

61-50 Due liberi di Harrison.

61-48 Harrison trova due punti importanti in penetrazione. Tre minuti a fine terzo quarto. Ricordiamo che Brindisi può perdere ma con meno di undici punti di scarto.

59-48 Tre liberi di Andrews.

56-48 Bel canestro in penetrazione di Harrison.

56-46 Un solo libero per Perkins.

56-45 Tripla di Andrews. Immediato timeout per Vitucci.

53-45 Fadeway splendido di Buford.

51-45 Buford appoggia al vetro il +6.

47-43 Schiacciata di Jerrett.

45-43 Splendido canestro di Thompson dall’angolo.

43-41 Piazzato di Perkins.

43-39 Tripla di Buford.

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Grandissimo equilibrio a metà gara con i padroni di casa avanti di un punto.

40-39 Özdemiroglu ne mette due.

Fallo su Özdemiroglu di Harrison a solo sei decimi di secondo dalla fine. Saranno tre liberi.

38-39 Due liberi di Andrews. Timeout Brindisi. 25 secondi all’intervallo.

36-39 Özdemiroglu segna un libero dopo l’antisportivo fischiato a Willis.

35-39 Tripla di Zanelli.

33-36 Tripla di Bell. Primo vantaggio per i pugliesi.

33-33 Un solo libero per Krubally. Tre minuti a fine secondo quarto.

33-32 Schiacciata di Krubally.

33-28 Jumper di Buford.

30-28 TRIPLA DI HARRISON! Timeout per il Darussafaka. Sei minuti all’intervallo.

30-25 Appoggio al vetro di Bell.

30-23 Due liberi di Zanelli.

30-21 Harrison trova due punti anche un po’ fortunati

30-19 Tripla di Özdemiroglu

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Darussafaka avanti di otto punti, dopo che aveva toccato anche il +14.

27-19 Krubally non sbaglia dalla lunetta. Ultimi 19 secondi alla fine.

27-17 Due liberi di Willis.

27-15 Tripla di Andrews. Provano l’allungo i padroni di casa.

24-15 Due liberi di Andrews.

22-14 Clamorosa tripla di Magette da dieci metri.

19-24 Magette perfetto dalla lunetta con tre liberi.

16-14 Tripla di Willis.

16-11 Due liberi di Magette.

14-11 Super canestro di Thompson.

14-9 Tripla di Andrews. Cinquee minuti alla fine del primo quarto.

9-9 Harrison pareggia dalla lunetta.

9-7 Tripla di Willis!

9-4 Piazzato dalla media di Luther.

7-4 Thompson con l’appoggio al ferro.

7-2 Dentro anche il libero di Jerrett.

6-2 Jerrett segna con il fallo di Perkins.

4-2 Jumper di Gaspardo.

4-0 Özdemiroglu con il layup in sottomano

2-0 Magette segna i primi due della partita.

18.00: Comincia la sfida in Turchia.

17.55: E’ in corso la presentazione delle squadre.

17.50: Brindisi sta avendo una stagione davvero ottima. Oltre alla qualificazione in coppa molto vicina, i pugliesi sono al secondo posto in campionato dietro la corazzata Milano, battuta anche nello scontro diretto.

17.44: Una Brindisi che potrebbe giocare anche per mantenere la differenza canestri. All’andata la squadra pugliese si è imposta 92-81 contro i turchi.

17.40: Brindisi ha due match point ed il primo è proprio ad Istanbul, anche perchè in questo momento la squadra di coach Vitucci si trova con due vittorie di vantaggio proprio sul Darussafaka e sui belgi dell’Ostende

17.36: Per Brindisi è una sfida molto importante, perchè in caso di vittoria ci sarebbe la garanzia del passaggio del turno.

17.30: Cominciamo la diretta della partita Darussafaka-Brindisi.

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Darussafaka Istanbul-Happy Casa Brindisi, match valevo per la quinta giornata dell’EuroCup2020-2021. Trasferta in Turchia per la squadra pugliese, che cerca la qualificazione alla fase successiva.

Una sfida assolutamente fondamentale per la squadra pugliese, che potrebbe staccare con un turno d’anticipo il biglietto per la prossima fase della competizione europea. Brindisi ha due match point ed il primo è proprio ad Istanbul, anche perchè in questo momento la squadra di coach Vitucci si trova con due vittorie di vantaggio proprio sul Darussafaka e sui belgi dell’Ostende, che saranno ospiti degli spagnoli del San Pablo Burgos. La Happy Casa concluderà la sua prima frase proprio con gli spagnoli il 27 gennaio.

Una Brindisi che potrebbe giocare anche per mantenere la differenza canestri. All’andata la squadra pugliese si è imposta 92-81 contro i turchi.

La palla a due di Darussafaka Istanbul-Happy Casa Brindisi, match valevo per la quinta giornata dell’EuroCup 2021, è in programma alle ore 18.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

