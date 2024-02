Basket, Serie A: importanti vittorie per Milano e Tortona

In attesa del posticipo di domani tra Treviso e Virtus Bologna, si sono conclusi i match domenicali della diciannovesima giornata del massimo campionato italiano di basket e nelle ultime due partite sono scese in campo Pistoia e Milano da un lato e Brindisi e Tortona dall’altro. Ecco come è andata.

ESTRA PISTOIA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-78

Avvio molto contratto delle due squadre, che sbagliano molto in attacco e faticano a trovare punti. Sono tre triple, però, a spingere Pistoia avanti 9-4 nella prima metà di un quarto ben poco spettacolare né tecnico. Milano prova a stare in scia con Lo e Shields, con la tripla di quest’ultimo che vale il -1. Ma Pistoia non sbaglia da oltre l’arco, che ha anche la chance di due giocate da quattro punti, e si va al primo stop sul 24-21 per i padroni di casa. Secondo quarto che inizia con molta confusione sul parquet, ma soprattutto un Pistoia che non segna e Milano con Ricci e Tonut piazza il parziale che porta il punteggio sul 24-31. Servono quasi 5 minuti a Pistoia per sbloccarsi e, strano a dirsi, lo fa da oltre l’arco. Si lotta molto ora, ma è Milano a guidare il match nel secondo quarto e così l’EA7 va al riposo avanti 33-41, grazie ai 7 punti di Lo e Shields e i 6 di Voigtmann e Ricci, mentre per Pistoia ci sono i 12 di Willis, gli 11 di Varnado e 8/17 da oltre l’arco, ma solo i 3/12 da due punti.

Non alza bandiera bianca, però, Pistoia che alza i ritmi, ritrova i canestri da oltre l’arco che la tengono più che a galla. Soffre Milano e i padroni di casa riducono il gap e si portano a -1, obbligando Messina – che si è preso anche un tecnico per proteste – al timeout. Ma usciti dal timeout arriva il sorpasso toscano, ma alla fine due liberi di Hall riportano avanti Milano che va all’ultimo stop avanti 56-57. Nuovo strappo di Milano a inizio ultimo quarto, questa volta quello decisivo, con Hall e Ricci che firmano il +8. Prova Pistoia a restare in partita, ma prima Milano scappa via sul +12, poi quando i padroni di casa si riportano a -6 è il canestro di Kyle Hines a chiudere il match e Milano si impone 72-78. Top scorer Charlie Moore con 21 punti, poi 20 di Varnado e 17 per Willis e Shields, ma per Pistoia segnano solo 6 giocatori e Milano può portare a casa due punti.

HAPPY CASA BRINDISI – DERTHONA TORTONA 77-86

Avvio molto equilibrato, con le due formazioni che si alternano in vetta, ma dopo tre minuti in sostanziale parteggio è Tortona a trovare l’allungo sul +5. Torna sotto Brindisi, che però non ricuce totalmente il gap fino a 4’ dalla fine. Arriva nel finale il sorpasso per Brindisi che va al primo stop avanti 18-16. Tocca anche il +4 Brindisi a inizio secondo quarto, ma Tortona velocemente si riporta in parità e si riprende a lottare punto a punto. Ancora una volta, come nel primo quarto, è Tortona a tentare l’allungo e a portarsi sul +6, ma subito risponde Brindisi e in un primo tempo molto combattuto sono gli ospiti ad andare al riposo in vantaggio 39-42. Per Brindisi ci sono 15 punti di Jamel Morris, mentre Tortona ha 7 punti di Kyle Weems.

A inizio ripresa continua a guidare Tortona, che poco alla volta allunga e scappa via, toccando il +11 di vantaggio. Brindisi non trova la via del canestro, con soli 5 punti segnati in 7 minuti e mezzo di terzo quarto e pugliesi che si sbloccano solo dalla lunetta. Ma non basta e Tortona con la tripla di Radosevic chiude il terzo quarto avanti 50-63. Tocca il +16 Tortona a inizio ultimo quarto, poi Brindisi prova una disperata rimonta, recuperando fino al -7 con ancora 7 minuti da giocare. Resta, così, vivo il match, anche se gli ospiti gestiscono il vantaggio residuo mentre si sta per entrare nella seconda metà dell’ultimo periodo. Una tripla di Baldasso vale il nuovo +13 per Tortona e Brindisi sembra aver esaurito la sua spinta. La differenza, come successo un’ora prima a Pistoia, la fanno le panchine, con Tortona che non ha i punti di Morris, ma sono in 10 a essere andati a punti, contro i 7 di Brindisi. Alza bandiera bianca la squadra di casa e Tortona può festeggiare una buona vittoria per 77-86. Top scorer Jamel Morris con 18 punti, ma solo 3 nella ripresa, mentre per Tortona spiccano i 16 di Colbey Ross.