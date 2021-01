LIVE Dakar 2021, settima tappa in DIRETTA: Toby Price comanda tra le moto, sfida Al-Attiyah-Peterhanse tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.31 MOTO – Una notizia lieta in chiave italiana va data, ovvero il primato tra le moto di Maurizio Gerini nella graduatoria riservata agli Original by Motul, ovvero ai concorrenti che non hanno assistenze tecniche. Ebbene, il centauro italiano può vantare un vantaggio di poco più di 4 minuti su Arūnas Gelažninkas.

7.29 MOTO – Da segnalare la caduta dopo 31 km di gara circa di Ross Branch. Il pilota della Yamaha è uscito fortunatamente indenne dal crash, ma la moto ha subito alcuni danni. Tuttavia, il centauro del Botswana ha ripreso il suo incedere dopo aver perso un po’ di tempo per le riparazioni del caso.

7.24 AUTO – Hanno cominciato la loro avventura odierna anche i concorrenti delle auto e sicuramente ad animare la scena sarà il duello tra Al-Attiyah e Peterhansel.

7.22 QUAD – Dopo 22 km comanda l’argentino Andujar (7240 Team) con 53″ di margine sul connazionale Cavigliasso (Drag on rally team) e 1’16” sul francese Giroud (Team Giroud). E’ spettato a quest’ultimo partire per primo, dopo il successo dell’ultima speciale disputata, mentre Cavigliasso vorrà difendere il proprio primato in classifica.

7.20 MOTO – Al rilevamento del km 63 l’australiano Toby Price (KTM), leader della classifica generale, comanda la graduatoria con 56″ di margine sul compagno di marca Daniel Sanders e con 1’52” sull’americano Ricky Brabec (Honda). L’immediato inseguitore di Price in graduatoria, ovvero l’argentino Kevin Benavides, è in quarta posizione a questo rilevamento a 2’11. Siamo però solo all’inizio di questa tappa Marathon, che riserverà ancora tante sorprese.

7.18: Di seguito gli ordini di partenza delle categorie nella Maratona del deserto:

ore 5.45 italiane Partenza moto

ore 6.45 italiane Partenza quad

ore 7.20 italiane Partenza auto

ore 8.21 italiane Partenza camion

7.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Dakar 2021. Dopo l’unica giornata di riposo della manifestazione, si torna a gareggiare in Arabia Saudita per una stage particolarmente impegnativa

Il programma e il percorso della settima tappa

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Dakar 2021. Dopo l’unica giornata di riposo della manifestazione, si torna a gareggiare in Arabia Saudita per una stage particolarmente impegnativa. Quest’oggi andrà in scena la Marathon Stage, con 471 km cronometrati (oltre a 267 km di trasferimento) in cui i piloti o gli equipaggi non avranno a disposizione alcun tipo di assistenza tecnica in caso di necessità. La Ha’il-Sakaka sarà quindi un bel banco di prova.

Una spaventosa successione di dune, 100 km di saliscendi senza soluzione di continuità. I concorrenti, quindi, dovranno essere molto conservativi per evitare problemi tecnici ai motori. La prima parte è caratterizzata da diversi altipiani pietrosi e un mix di sezioni tortuose veloci. Si profila dunque una frazione potenzialmente fondamentale in ottica classifica generale nelle varie categorie, con la concreta possibilità di guadagnare o perdere molto terreno in base all’andamento della prova. Partenza della tappa prevista a Ha’il, con il traguardo posizionato a Sakaka dopo 738 chilometri complessivi (tra speciale e trasferimento).

Si comincerà alle ore 5.30 del mattino (in Italia) per quanto riguarda moto e quad, mentre le auto scatteranno a partire dalle 7.05 per un nuovo capitolo del duello tra Stephane Peterhansel e Nasser Al-Attiyah, nel quale il fattore “navigazione” inciderà assai sulla definizione della graduatoria.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della settima tappa della Dakar 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 7.15.

