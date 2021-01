LIVE Ciclocross, Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru brilla al debutto con la Qhubeka, il Cavaliere è ottimo 6°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.30 La nostra DIRETTA LIVE finisce qua. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima!



15.21 Quarto posto per Samuele Leone, Fabio Aru chiude sesto, superato da Ghiso.

15.20 Secondo posto per Cominelli a 12″ mentre Cibrario è terzo.

15.19 VINCE GIOELE BERTOLINI!

15.17 Fabio Aru sta lottando per un posto nei cinque.



15.15 Ricordiamo, oltretutto, che Bertolini, il quale al momento è in testa, ieri ha corso in Svizzera, a Hittnau.

15.12 Fabio Aru sta sfornando un’ottima prestazione.



15.07 Bertolini passa in testa all’ultimo giro. Intanto Cominelli stacca Cibrario, ma il suo distacco resta attorno ai venti secondi dal battistrada. Cinquanta secondi dalla testa per Cibrario. Leone passa in quarta posizione davanti ad Aru. Per loro oltre due minuti da Bertolini.

15.05 Ecco un’immagine di Fabio Aru con la nuova divisa della Qhubeka-Assos

14.55 Cala il vantaggio di Bertolini. Cominelli ha ripreso e superato Cibrario e si trova a 23″ da Bertolini. Samuele Leone passa in quarta posizione con Aru alle sue spalle a 10″ dal giovane atleta lecchese. Due giri al termine.

14.50 Mancano due giri e mezzo alla fine.

14.45 Bertolini allarga la forbice sul primo inseguitore, Luca Cibrario, dopo il terzo giro. 30″ di vantaggio per il battistrada. Poi c’è Cominelli terzo a 38″, mentre Samuele Leone è a 44″. Fabio Aru, sempre quinto, si trova a 1’25” dalla testa della corsa.

14.35 Bertolini solo al comando dopo la seconda tornata. Aru resta in quinta posizione.

14.25 Bertolini al comando dopo il primo giro con Cominelli alle sue spalle. Aru passa quinto dietro anche a Cibrario e Leone.

14.15 PARTITI! Inizia ufficialmente la gara degli uomini Elite del Trofeo Città di Cremona.

14.10 Mancano cinque minuti alla partenza.

14.00 Cari amici di OA Sport, tra quindici minuti inizierà la gara.

13.33 Nonostante le previsioni non fossero buone, c’è il sole a Cremona.

13.30 Buongiorno amici di OA Sport. La gara prenderà il via alle 14.30. Presente anche Fabio Aru al Trofeo Città di Verona 2021.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del Trofeo Città di Cremona 2021, terza gara stagionale di ciclocross alla quale prenderà parte Fabio Aru. Il sardo, nell’ultima settimana, ha corso prima ad Ancona, ove ha colto un bel quarto posto e, in seguito, a San Fior, tracciato nel quale, invece, è giunto quindicesimo. Quella odierna, inoltre, sarà la prima manifestazione del Cavaliere dei Quattro Mori da corridore della Qhubeka-Assos.

I grandi favoriti per il successo della prova sono Gioele Bertolini, di ritorno dalla trasferta svizzera di ieri, e il campione d’Italia Jakob Dorigoni. Tra gli oustider, invece, troviamo Cristian Cominelli, Samuele Leone, Federico Ceolin e Stefano Sala. Per Fabio Aru l’obiettivo sarà classificarsi tra i primi dieci. Il tracciato, peraltro, sarà ricoperto di neve e fango.



L’appuntamento con l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle 14.00, mi raccomando, non mancate!

Foto: Matteo Casoni