Ciclocross femminile: ad Hulst vince Denise Betsema, Lucinda Brand vince la Coppa del Mondo

La quarta prova di Coppa del Mondo femminile ad Hulst, Paesi Bassi, incorona Lucinda Brand come campionessa del mondo per la prima volta in carriera. L’olandese della Telenet Baloise Lions si accontenta del secondo posto avanti alla connazionale Ceylin del Carmen Alvarado concedendo il ritorno al successo a Denise Betsema (Pauwels-Sauzen Bingoal), autrice di una gara magistrale condotta dall’inizio alla fine. La Betsema torna dunque alla vittoria: non vinceva dal 25 novembre 2018 a Koksijde, con 1’02 sulla Brand e 1’09 sulla Alvarado, e si prende anche il secondo posto della classifica generale a quota 108, a 42 punti dalla brand e sopravanzando la Alvarado. Solo tredicesima Alice Maria Arzuffi, a 3 minuti e 34 secondi dalla vincitrice.

La prima a dare brio alla corsa è Sanne Cant che parte meglio. La Alvarado parte piano, ma rimonta nei tratti di corsa sul fango pesante. Dopo pochi metri la Betsema inizia il suo assolo nel tratto in discesa, allungando il gruppo e iniziando a fare selezione. Annemarie Worst è l’unica a tenere il suo ritmo in prima battuta, ma in breve viene raggiunta dalla Alvarado e dall’ungherese Vas, in forma smagliante dopo la vittoria di pochi giorni fa a Gullegen. Si crea un gruppo di quattro unità in vetta, con la Brand un po’ attardata che morde il manubrio spingendo in solitaria; nel suo tentativo di recupero viene aiutata da Marianne Vos, in mezzo al guado a fare da riferimento visivo. La Betsema è però scatenata, ha gamba e sa di poter fare selezione. L’olandese attacca e nessuno le sta dietro, disperdendo le sue avversarie. Dopo due giri l’olandese della Pauwels-Sauzen Bingoal ha 7 secondi sulla Alvarado, 11 sulla Worst, 17 sulla Brand (in recupero) e 22 sulla Vas, che resiste con le unghie e con i denti nelle posizioni di testa.

Sono margini difficili da recuperare in solitudine, e difatti la campionessa del mondo si rialza e si fa raggiungere dalla Worst e dalla Brand sperando in un po’ di collaborazione. La Betsema però non molla e continua con il suo assolo, costruendo un margine di 26 secondi sul gruppetto di inseguitrici al termine del terzo giro. Intanto dietro è la Brand ad averne di più e a metà del quarto giro saluta la Alvarado e la Worst, involandosi per il secondo posto che le significherebbe il titolo di campionessa del mondo. Per la vittoria però non c’è speranza. La Betsema va semplicemente con altre marce e aggiunge secondi al suo margine metro dopo metro, rendendosi inattaccabile fino all’arrivo. L’attenzione si sposta sul duello a distanza tra la Brand e la Alvarado, con la prima che tiene l’avversaria a bada. Nemmeno una scivolata all’ultimo giro sulla discesa in fango la mette in pericolo, ripartendo subito e mantenendo quel tanto che basta per intascarsi i 30 punti del secondo posto e la prima corona di Coppa del Mondo della sua carriera.

