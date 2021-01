VIDEO Fabio Aru lotta nel fango: il cuore del Cavaliere nel ciclocross. Buon debutto con la Qhubeka-Assos

Fabio Aru è stato grande protagonista nel fango in occasione del Ciclocross Città di Cremona, prova di carattere nazionale andata in scena in questa prima domenica del nuovo anno. Il Cavaliere dei Quattro Mori, reduce dal quarto posto di Ancona e dalla quindicesima piazza di San Fior, si è davvero dannato l’anima in condizioni estremamente proibitive e su un terreno impervio, di difficilissima lettura per chi non è avvezzo a queste particolari situazioni. Il sardo si è destreggiato con grande bravura e ha concluso con un positivo sesto posto, proseguendo nel suo percorso di rinascita dopo le tre stagioni buie trascorse con la UAE Emirates.

Oggi il 30enne ha fatto il suo grande debutto con la casacca della Qhubeka-Assos, squadra per cui difende i colori dal 1° gennaio 2021. La nuova avventura con la formazione sudafricana del World Tour è iniziata in maniera soddisfacente, ora bisognerà vedere quali saranno i prossimi piani di Fabio Aru. Il suo desiderio è quello di disputare ancora qualche gara nel ciclocross, a questo punto la suggestione della partecipazione ai Mondiali di fine gennaio non è più così campata per aria. Ci sarà poi da preparare la stagione su strada che inizierà tra poche settimane. Di seguito il VIDEO di alcuni momenti di Fabio Aru in gara al Trofeo Città di Cremona di ciclocross.

VIDEO FABIO ARU AL CICLOCROSS DI CREMONA:

Credit Matteo’s Photo