FOTO Fabio Aru con la nuova maglia della Qhubeka-Assos! Il Cavaliere brilla tra fango e neve: la gallery

Fabio Aru ha esordito in maniera ufficiale con la maglia della Qhubeka-Assos, squadra per cui milita dal 1° gennaio 2021. Il Trofeo Città di Cremona, gara di ciclocross di livello nazionale, era la prima corsa a cui il Cavaliere dei Quattro Mori prendeva parte indossando la nuova casacca. Si è trattato di un buon debutto per il sardo, il quale ha concluso in sesta posizione al termine di una prova convincente e in cui è sempre rimasto sempre in top-5, prima di un leggero calo nel finale. Il 30enne ha tratto ottime indicazioni dall’evento in terra lombarda, il terzo ciclocross nel giro di una settimana ha rilanciato il vincitore della Vuelta di Spagna 2015, il quale sta cercando di rigenerarsi dopo tre anni estremamente complicati e avari di risultati alla UAE Emirates.

Indubbiamente Fabio Aru ha regalato grande spettacolo in questa gara andata in scena tra fango e neve. C’era grande attesa per rivederlo all’opera in questa specialità dopo le uscite di Ancona e San Fior, il 30enne non ha deluso e sembra essere molto a suo agio: l’operazione rinascita è ufficialmente partita, la speranza è quella di rivederlo al top durante la stagione su strada che incomincerà tra poche settimane. Intanto nei prossimi giorni potremmo ammirarlo ancora in gara nel ciclocross (questo il suo desiderio), con la suggestione del Mondiale a fine mese. Di seguito alcune FOTO di Fabio Aru con la nuova maglia della Qhubeka-Assos al Ciclocross di Cremona.

FOTO FABIO ARU CON LA NUOVA MAGLIA DELLA QHUBEKA-ASSOS AL CICLOCROSS DI CREMONA:

Credit: Matteo’s Photo