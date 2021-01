Non si conoscono attualmente i piani tennistici di Camila Giorgi, che da quando è balzata agli onori delle cronache sui campi è sempre stata piuttosto misteriosa in merito alle sue scelte di programmazione. Certamente non sarà al via del WTA 500 di Abu Dhabi.

Nel frattempo, la maceratese ne ha approfittato per dare sfogo all’altra sua passione, quella della moda: in questo filone si inserisce l’ultima serie di foto (tra cui quella che celebra l’arrivo del 2021) che ha inserito su Instagram, da anni il social che preferisce in questo senso.

A 29 anni da pochi giorni compiuti, per lei, oltre al gradimento fuori dal campo, c’è da scoprire quanto ancora potrà dare all’interno dello stesso, dopo una stagione che, lockdown a parte, non è stata delle migliori, seppur fosse ripartita bene con la semifinale al WTA di Palermo.

Foto: LaPresse