F1, Lewis Hamilton è un pilota svincolato. Chiesta una cifra milionaria alla Mercedes? Trattativa in stallo

Lewis Hamilton è ufficialmente un pilota svincolato. Il sette volte Campione del Mondo F1 è andato in scadenza di contratto con la Mercedes e da ieri è senza una squadra. Le trattative per il rinnovo sono in corso, ma le due parti sembrano non trovare un accordo per l’immediato futuro. Il rapporto proseguirà anche nel 2021 oppure il britannico dovrà trovare altre alternative? Alternative che non prevedono comunque la F1, visto che tutti i sedili delle altre formazioni sono occupati. Appare improbabile che l’iridato in carica non prosegua la propria carriera nella massima categoria automobilistica, ma al momento siamo in una fase di totale stallo.

A fare un po’ di luce sulla situazione è stato il Corriere dello Sport: “La vicenda si è fatta lunga e articolata e questo accordo ha più volte cambiato colore, come un livido in via di guarigione. Nel primo trimestre del 2020 il pilota aveva avanzato una richiesta monstre da 50 milioni all’anno, con una durata lunga per almeno 4 campionati, più una notevole indipendenza nella gestione della sua immagine e forse anche un futuro da ambasciatore del marchio. […] Agli inizi di novembre, mentre la Formula 1 si spostava da Imola a Istanbul, era tutto pronto con un contratto ricco secondo le richieste di Hamilton, ma breve come desiderato da Stoccarda: due anni, uno più uno con opzione. Poi c’è stato l’ingresso prepotente del gigante chimico Ineos […]. Un comunicato non è neanche imminente. […] Il nuovo termine è stato fissato a fine febbraio, vigilia dei test di Barcellona”.

La cifra richiesta da Hamilton sarebbe poi lievitata fino a 70 milioni di euro, come aveva riportato Marca, con un contratto biennale (o meglio 1+1). Sembrava poi tutto in dirittura d’arrivo a fine campionato, ma le settimane sono passate e la firma non è ancora arrivata. E siamo già al 2 gennaio, data in cui un Campione del Mondo in carica dovrebbe già essere sicuro del suo futuro. Mancano due mesi esatti ai Test di Barcellona, la stagione incomincerà poi ufficialmente nel weekend del 19-21 marzo col GP d’Australia sul circuito dell’Albert Park a Melbourne.

Foto: Lapresse