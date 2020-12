Manca soltanto un nome per completare la lista dei piloti che parteciperanno al Mondiale F1 2021. Ed è quello più importante: Lewis Hamilton sarà regolarmente al via nella prossima stagione? Al momento non c’è l’ufficialità e il primo sedile della Mercedes non ha ancora un padrone acclarato per l’imminente annata agonistica (si incomincerà a inizio marzo con i Test a Barcellona, poi ci si trasferirà a Melbourne per il GP d’Australia). Il sette volte Campione del Mondo non ha ancora sciolto le riserve ed è in fase di trattativa con la scuderia anglo-tedesca: siamo ormai arrivati a Natale e non c’è ancora l’ufficialità sul futuro del fuoriclasse britannico.

Il quasi 36enne (spegnerà le candeline il prossimo 7 gennaio) avrebbe fatto una richiesta faraonica dal punto di vista economico. Secondo alcuni media britannici, infatti, Lewis Hamilton firmerebbe il rinnovo di contratto con la Mercedes se la cifra riportata nero su bianco fosse pari a 70 milioni di euro! Ovvero circa 20 milioni in più di quello che prevedeva l’ultimo accordo tra le parti. La scuderia ci starebbe pensando, ma sarebbe propensa ad assecondare le esigenze del suo fuoriclasse, capace di conquistare sei titoli iridati nelle ultime sette stagioni.

Toto Wolff sarà ancora il CEO di Mercedes AMG F1 e il pacchetto sarà diviso in tre parti: il 33% a Daimler, il 66% alla coppia formata da Wolff e Jim Ratcliffe, il Presidente di Ineos. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, ormai appare scontato che Lewis Hamilton corra anche nel 2021 ma i dettagli del contratto non sono ancora ufficialmente definiti.

Foto: Lapresse