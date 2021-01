DIRETTA Sci alpino, Slalom donne Zagabria 2021 LIVE: vince Vlhova davanti a Liensberger e Gisin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.58 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

16.56 La slovacca Petra Vlhova comanda anche la graduatoria di slalom con 350 punti, +65 su Gisin e +70 su Liensberger. Quarta a -115 Mikaela Shiffrin: l’americana, per ora, è lontana parente della fuoriclasse che concedeva le briciole alle avversarie.

16.55 Vlhova, alla 18ma vittoria in carriera in Coppa del Mondo, allunga in classifica generale, portandosi a 615 punti. Resta minacciosa Gisin a 487. Terza Shiffrin a 385, quarta Liensberger a 380. Quinte a pari merito Marta Bassino e Federica Brignone a 323, settima Sofia Goggia a 302.

16.52 Le azzurre: 16ma Irene Curtoni a 2″83, 22ma Marta Rossetti a 3″56, 24ma Martina Peterlini (ultima delle atlete arrivate al traguardo) a 3″74. Oggi le italiane non hanno convinto dal punto di vista tecnico.

16.51 Quinta la canadese Mielzynski, che ha recuperato sei posizioni nella seconda manche. Completano la top10 Holdener, Lysdahl, Duerr, Mair e Holtmann.

16.49 E’ l’anno di Petra Vlhova. La slovacca era stata perfetta fino all’ultimo intermedio, quando aveva 0.58 di vantaggio. Nel finale è però rimbalzata in una curva verso sinistra, rischiando di cadere e salvandosi con uno scatto di reni notevole. Ha perso velocità, ciò nonostante ha vinto con appena 5 centesimi su Liensberger e 22 su Gisin. Quarta Shiffrin a 0.27.

16.47 Liensberger, in ritardo di 0.31 all’ultimo intermedio, approfitta dell’errore di Gisin e si porta in testa con 0.17 sulla svizzera. Ora è tutto negli sci di Petra Vlhova. 0.32 da gestire.

16.45 Nonostante un errore sul muro finale, Michelle Gisin passa in testa con appena 0.05 su Shiffrin! Aveva però 0.46 di vantaggio al terzo intermedio. Ora l’austriaca Liensberger, parte con 0.06 sull’elvetica.

16.44 Shiffrin perde costantemente da Mielzynski in tutti gli intermedi, ma il vantaggio era talmente ampio da consentirle di portarsi in testa con 1″11 sulla canadese. Basterà per il podio? Ora la svizzera Michelle Gisin, 0.04 di vantaggio sull’americana.

16.42 MIELZYNSKI IN TOP5! Holdener finisce alle spalle della canadese di appena 6 centesimi. Sulla carta la rimonta della canadese termina qui: ora parte Mikaela Shiffrin con ben 1″43 di margine.

16.40 Male anche Chiara Mair, quarta a 1″02. Mielzynski si avvicina alla top5. Mancano proprio 5 atlete al termine. In gara la svizzera Holdener, difende 38 centesimi.

16.39 Non una buona prova per Holtmann, quarta a 1″16. Tocca all’austriaca Mair, sesta dopo la prima frazione. 0.35 il suo vantaggio su Mielzynski.

16.37 La tedesca Duerr è terza a 0.51 dalla vetta. In pista la norvegese Holtmann, per lei un gap di 0.34 da difendere.

16.34 L’austriaca Gallhuber è terza a 1″19. Mielzynski sempre al comando con 0.34 su Lysdahl. Ora le ultime 8 atlete. Si parte con la tedesca Duerr, che difende 25 centesimi.

16.32 Grave errore per Irene Curtoni sul muro conclusivo, ha rischiato di uscire. E’ settima a 1″43. Rischia di uscire dalla top15.

16.30 Il livello sta salendo. Mielzynski al comando con 0.34 su Lysdahl, secondo miglior tempo di questa frazione. Ora Irene Curtoni, parte con appena 0.03 sulla sciatrice della Foglia d’Acero. Dovrà superarsi.

16.28 Manche importante per Lysdahl. Nonostante la pista rovinata, realizza il terzo tempo di manche e vola al comando con 0.95 sulla francese Noens. E’ il turno della canadese Mielzynski, poi toccherà ad Irene Curtoni.

16.27 Nulla da fare neppure per St.Germain, settima a 0.54. Ora la norvegese Lysdahl, che partirà con ben 1″51 di vantaggio. Basterà?

16.25 La pista è davvero deteriorata. Hrovat è decima a 0.98, finisce alle spalle di Marta Rossetti. Tocca alla canadese St.Germain, 1″13 da gestire.

16.23 Classifica cortissima. La svedese Wikstroem è quarta a 0.09 da Noens, che entra nella top15. La pista si sta rovinando molto, facendo il gioco della francese. Ora parte la slovena Hrovat con un vantaggio di ben 1″06.

16.21 La francese Noens comanda con 0.03 su Riis-Johannessen e 0.05 sull’americana Moltzan. Male le azzurre: ottava Rossetti a 0.87, nona Peterlini a 1″05. Grazie ai tanti ritiri chiuderanno comunque nelle prime 25 posizioni.

16.20 La norvegese Riis-Johannessen è seconda a 0.03 da Noens, ad un passo dalla top15. Mancano le ultime 15 atlete dopo la prima manche.

16.19 Si susseguono le uscite! Fuori anche l’austriaca Katharina Huber. La francese Noens resiste al comando!

16.17 Fioccano le inforcate. Fuori anche l’austriaca Gritsch.

16.16 Brutta manche per Marta Rossetti, settima a 0.87. Peterlini ottava a 1″05. Le azzurre chiuderanno nelle retrovie.

16.14 Pazzesco, inforca anche Hector! Noens entra nelle prime 20! Ora Marta Rossetti, 0.66 da gestire.

16.13 Inforcata per Tviberg. E’ il turno della svedese Hector, parte con 0.56 di vantaggio.

16.12 Perde posizioni Ando, quinta a 0.55. Già cinque posizioni recuperate dalla francese Noens, che ora deve però fare i conti con la norvegese Tviberg, che parte con 0.54 di margine.

16.11 Niente da fare nemmeno per la statunitense Moltzan, seconda a 0.05 dalla vetta. Parte la giapponese Ando con 0.51 di vantaggio.

16.09 Cambia ancora la seconda posizione, dove si inserisce Dubovska a 0.32 da Noens. Tocca all’americana Moltzan.

16.08 La statunitense Hensien è seconda a 0.51 da una buona Noens. E’ il momento della ceca Dubovska, che parte con 0.24 da gestire.

16.06 La tedesca Hilzinger è seconda a 0.74 da Noens. La sensazione è che Peterlini recupererà poche posizioni in questa manche. Ora l’americana Hensien, in crescita.

16.05 Noens rifila 1″05 a Peterlini e Forni: è la conferma che l’azzurra non ha sciato bene nella seconda frazione.

16.03 La francese Forni chiude a pari merito con Martina Peterlini, dunque ha perso 0.08 rispetto all’azzurra in questa manche. Ora la veterana francese Noens.

16.02 Non una manche formidabile per Martina Peterlini, che comunque è contenta all’arrivo. Si è presa fin troppi anticipi, a nostro avviso. Tocca alla francese Forni.

16.00 Niente da fare, inforcata per l’americana. Ora Martina Peterlini: deve attaccare senza paura, la pista è perfetta!

16.00 Subito un grave errore per O’Brien, che resta in pista con un colpo di reni.

16.00 Iniziata la seconda manche con l’americana O’Brien.

15.57 La startlist della seconda manche:

1 30 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:02.00 3.73 30 Rossignol

2 26 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA 1:01.83 3.56 29 Rossignol

3 39 197540 FORNI Josephine 1994 FRA 1:01.75 3.48 28 Rossignol

4 24 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA 1:01.73 3.46 27 Salomon

5 31 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER 1:01.58 3.31 26 Atomic

6 47 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA 1:01.56 3.29 25 Rossignol

7 18 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 1:01.47 3.20 24 Voelkl

8 42 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:01.42 3.15 23 Rossignol

9 29 307493 ANDO Asa 1996 JPN 1:01.22 2.95 22 Atomic

10 28 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 1:01.19 2.92 21 Head

11 22 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:01.17 2.90 20 Head

12 21 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA 1:01.07 2.80 19 Head

13 17 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:01.02 2.75 18 Head

14 15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 1:00.83 2.56 17 Fischer

15 27 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR 1:00.75 2.48 16 Rossignol

16 12 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE 1:00.67 2.40 14 Voelkl

17 25 565471 HROVAT Meta 1998 SLO 1:00.67 2.40 14 Salomon

18 8 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 1:00.60 2.33 13 Rossignol

19 14 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR 1:00.22 1.95 12 Rossignol

20 13 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN 1:00.12 1.85 11 Atomic

21 9 296509 CURTONI Irene 1985 ITA 1:00.09 1.82 10 Rossignol

22 19 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 1:00.02 1.75 9 Atomic

23 11 206355 DUERR Lena 1991 GER 59.87 1.60 8 Head

24 10 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 59.78 1.51 7 Voelkl

25 1 56333 MAIR Chiara 1996 AUT 59.77 1.50 6 Atomic

26 7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 59.74 1.47 5 Head

27 5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 58.69 0.42 4 Atomic

28 4 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 58.65 0.38 3 Rossignol

29 6 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 58.59 0.32 2 Rossignol

30 3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 58.27 1 Rossignol

15.54 Petra Vlhova guida la classifica generale con 515 punti, seguita dalla sempre più minacciosa Gisin a 427. Attenzione perché la svizzera, sulla carta, è più forte della slovacca nelle discipline veloci.

15.48 Sono tre le italiane qualificate per la seconda manche: 10ma la veterana Irene Curtoni a 1″82, 19ma l’emergente Marta Rossetti a 2″80, 29ma Martina Peterlini a 3″56; quest’ultima dovrà cercare di sfruttare nel migliore dei modi il pettorale n.2 nella discesa conclusiva, considerando che la pista si rovinerà molto.

15.46 La seconda manche è stata tracciata da Gerhard Huttegger, allenatore della Nazionale austriaca.

15.43 Il pendio di Zagabria è molto semplice, ideale per esaltare la potenza di Petra Vlhova, che dunque partirà favorita, anche in virtù del vantaggio acquisito.

15.41 La slovacca Petra Vlhova guida la classifica con 0.32 sull’austriaca Katharina Liensberger, 0.38 sulla svizzera Michelle Gisin, 0.42 sull’americana Mikaela Shiffrin. Saranno queste quattro atlete a contendersi la vittoria. La quinta è staccatissima: la svizzera Wendy Holdener paga ben 1″47 dalla vetta.

15.40 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 16.00 scatterà la seconda manche dello slalom femminile di Zagabria, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI ZAGABRIA

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom femminile di Zagabria (Croazia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Sulle nevi croate assisteremo a un grande spettacolo e, come al solito, tra i rapid gates saranno i particolari a fare la differenza.

A Semmering, il 29 dicembre 2020, si è interrotto dopo quasi quattro anni il duopolio più longevo della storia della Coppa del Mondo femminile, ovvero la filastrocca Shiffrin-Vlhova, dominatrici per 28 slalom consecutivi nel circuito (19 per la prima, 9 per la seconda) a cavallo di tre stagioni. E il 3 gennaio 2021, proprio sulla collina di Sljeme tanto cara ai fratelli Kostelic, si torna subito in pista per l’undicesima gara stagionale, la prima dell’anno, la quarta tra i rapid gates, ad aprire un mese di gennaio ricchissimo di competizioni, ben 12 (4 discese, 3 superG, 3 giganti e 2 soli slalom, ricordando però che ci sono ancora un gigante, quello cancellato a Semmering dopo la prima manche, e un super-g, uno dei due di St. Moritz, da recuperare, presumibilmente tra Jasna e Garmisch).

L’Italia femminile di slalom, “orfana” di Bassino e Brignone che saggiamente hanno deciso di saltare Zagabria (e probabilmente anche Flachau, come da copione per le gare “singole” tra i rapid gates, cioè non accoppiate al gigante), sta preparando il prossimo appuntamento in Coppa del Mondo in quel di Tarvisio. Le azzurre si aggrappano a Marta Rossetti, 11ª nell’ultimo slalom disputato a Semmering lo scorso 29 dicembre, con il 4° tempo parziale nella II manche e una rimonta di 15 posizioni, e alla veterana Irene Curtoni. In gara ci saranno anche Martina Peterlini (ancora alle prese con problemi alla schiena), Lara Della Mea, Anita Gulli e Carlotta Saracco.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom femminile di Zagabria (Croazia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021:cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La seconda manche andrà in scena alle ore 16.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse