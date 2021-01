Camila Giorgi e un capodanno bollente. Le foto in intimo che spopolano sul web

Camila Giorgi sta aspettando di tornare a giocare a tennis e nel frattempo ha festeggiato il suo Capodanno pubblicando qualche foto in intimo sul suo profilo Instagram. La tennista italiana ha messo in mostra tutta la sua bellezza, riconosciuta a livello universale in tutto il circuito, e ha sfoggiato il suo fisico con una lingerie molto sexy. I suoi fan sono andati in visibilio e gli scatti sono diventati rapidamente virali, trovando l’apprezzamento da più parti. L’idea non è nuova, perché già a Natale aveva indossato intimo di colore rosso, questa volta ha cambiato colore e modello.

La marchigiana potrebbe avere un futuro da modella, indubbiamente la bellezza è dalla sua parte e il consenso ricevuto nel breve volgere di poche ore potrebbe essere uno stimolo per proseguire su questa strada, in parallelo alla carriera sportiva. Il 2021 dovrà essere un anno di riscatto per la 29enne, dopo una stagione un po’ sottotono per i suoi standard. Di seguito le FOTO in intimo di Camila Giorgi, pubblicate sul suo profilo Instagram a Capodanno.

FOTO CAMILA GIORGI IN INTIMO:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🎀 Camila Giorgi 🎀 (@camila_giorgi_official)

Foto copertina: Lapresse