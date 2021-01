Biathlon, ricomincia dalla sprint di Oberhof 2021 la rincorsa di Dorothea Wierer al pettorale giallo

La Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon ci aveva lasciato venti giorni fa con la mass start di Hochfielzen (Austria), nella quale Dorothea Wierer era riuscita finalmente a ritornare sul podio per la prima volta dopo il successo nell’opening stagionale. Superate le vacanze natalizie la carovana è pronta finalmente a riaccendere i motori per il terzo doppio appuntamento consecutivo, questa volta sullo storico tracciato di Oberhof (Germania).

Riparte dunque dalla sprint di oggi, venerdì 8 gennaio 2021, la rincorsa della stella azzurra al pettorale giallo, al momento occupato dalla norvegese Marte Olsbu Roeiseland con 415 punti e 111 di margine su Dorothea. La prova scatterà alle 11:15 e la lotta al vertice sarà molto probabilmente come sempre decisamente serrata, con tante atlete pronte a giocare un ruolo da protagoniste. La prima delle avversarie per Roeiseland sui due poligoni pare essere proprio la connazionale Tiril Eckhoff, in grande crescita in occasione delle prove austriache dopo un inizio più balbettante, anche se la svedese Hanna Oeberg proverà a insidiare le avversarie sfruttando la sua precisione al tiro.

Per Wierer la sprint è il format più complicato dove immaginare un’impresa al momento, ma con l’inseguimento di domani alle porte sarà fondamentale cercare di contenere il divario quanto più possibile per posizionarsi in maniera ottimale in vista dell’attacco sui quattro poligoni. Nonostante questo, dovesse esserci un salto in avanti sulla condizione sugli sci stretti, sognare il podio con lo zero è tutt’altro che impossibile. Discorso simile vale per Lisa Vittozzi, chiamata a reagire all’altalena di risultati di cui è stata protagonista nel primo mese di gare. La sappadina vuole rilanciarsi in vista dei Mondiali di Pokljuka e ritrovare la serenità perduta, soprattutto sul lato mentale.

Da tenere d’occhio anche le due padrone di casa, Denise Herrmann e Franziska Preuss. Entrambe apparse molto positive durante l’esibizione del World Team Challenge, sono desiderose di regalare alla Germania la fatidica 200esima vittoria della sua storia in campo femminile, che ormai tarda ad arrivare da quasi dieci mesi quando proprio l’ex fondista trionfò in Finlandia in questo format.

