Biathlon, Johannes Boe in cerca di risposte nella sprint di Oberhof 2021. Chance per Lukas Hofer

L’attesa è terminata e dopo quasi venti giorni la Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon è pronta a ripartire. Nella giornata di oggi sono infatti attese entrambe le sprint che inaugureranno la dieci giorni di Oberhof (Germania) dove si disputeranno due settimane di gare. Si tratta di un tracciato storicamente conosciuto per le sue condizioni meteorologiche spesso avverse, per la mancanza di neve (che quest’anno, invece, è presente in abbondanza) e soprattutto per essere probabilmente il più tosto tra quelli in calendario, con gli atleti forti nel fondo quindi che possono ampliare il margine rispetto ai rivali solitamente più precisi.

La domanda più intrigante è però relativa naturalmente allo stato di forma del cannibale norvegese Johannes Boe. Dopo un inizio di stagione positivo ma certamente non esaltante rispetto ai suoi standard, il ventisettenne nordico ha promesso di allenarsi assiduamente durante queste vacanze per ritrovare la sua condizione vincente, impareggiabile per chiunque altro. Nel primo scorcio di stagione è arrivata infatti una sola vittoria, bottino davvero troppo magro per chi era atteso come dominatore assoluto.

Chi potrà ambire a fermare l’asso norvegese? I nomi sono molteplici e le vacanze potrebbero aver anche modificato i valori rispetto a quanto si è visto nel primo mese di competizioni: gli svedesi Sebastian Samuelsson, attualmente terzo nella classifica generale, e Martin Ponsiluoma hanno mostrato grande costanza sin qui, ma i pericoli maggiori dovrebbero arrivare proprio dai compagni di squadra di JT Boe. Sturla Holm Laegreid e Johannes Dale continueranno infatti certamente la serrata battaglia psicologica tra loro che li ha portati ad alzare l’asticella in maniera decisiva, poi non vanno dimenticati neanche Tarjei Boe e Vetle Christiansen. Si passa poi per la Francia, con i due capitani Quentin Fillon Maillet e Emilien Jacquelin che potranno ancora una volta trovare l’appoggio di un Fabien Claude ormai esploso a tutti gli effetti, e infine per la Germania, con Arnd Peiffer, l’ultimo vincitore del 2020, e Benedikt Doll in particolare che stanno salendo notevolmente di condizione.

Ultima, ma non per importanza, la situazione di casa Italia. La notizia più lieta è l’esordio stagionale di Tommaso Giacomel, finalmente al 100% dopo i problemi fisici accusati a novembre causa Covid. Il trentino riformerà così la coppia esplosiva con Didier Bionaz, che arriva dall’exploit assoluto dell’inseguimento austriaco e avrà tanta voglia di confermarsi ai vertici. Accanto a Dominik Windisch e Thomas Bormolini ci sarà poi capitan Lukas Hofer, che ha un’occasione d’oro per riuscire a trovare il risultato di peso che è mancato sin qui. Il tracciato, come già anticipato, può aiutarlo ulteriormente a esprimere tutti i suoi cavalli nel fondo e diventano dunque più importanti che mai quelle percentuali che l’altoatesino ha saputo tenere molto alte pochi giorni fa, in occasione del World Team Challenge.

Foto: Lapresse