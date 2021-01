Basket femminile, Schio si arrende a Ekaterinburg nella prima partita della bolla di Eurolega 2021

Niente da fare per Schio, che nella quarta giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket femminile si arrende a Ekaterinburg per 58-74. Certamente non sorprendente il risultato maturato al “PalaRomare” nel primo match della bolla veneta, considerando la differenza di valori in campo: con questo ko Schio rimane terza nel girone C con il record di 1-3, mentre Ekaterinburg resta capolista a punteggio pieno e Girona, complice la vittoria contro Riga, allunga la distanza dal secondo posto (record di 3-1).

Il match inizia malissimo per le campionesse d’Italia in carica, che subiscono un perentorio parziale di 0-16 e toccano subito con mano la forza prorompente delle avversarie. Il primo quarto fa registrare già un gap consistente: 10-22. Schio non si perde d’animo e gioca con coraggio provando ad accorciare le distanze, ma l’obiettivo fallisce durante il secondo periodo: si va all’intervallo sul risultato di 23-38.

Il terzo quarto mostra tutto il cuore e la qualità delle Orange, che danno tutto quello che hanno e, giunte sul -4, si illudono di poter compiere l’impresa. Le russe, sentendo improvvisamente il fiato sul collo delle venete, rispondono alla grande con un parziale di 0-7 che ristabilisce subito la doppia cifra di vantaggio. Nell’ultimo periodo di gioco Ekaterinburg deve soltanto amministrare: finisce 58-74. A livello individuale per Schio spiccano i 14 punti di Sandrine Gruda, mentre la miglior realizzatrice ospite è Breanna Stewart, autrice di 16 punti, e sono da sottolineare anche i 10 assist di Alba Torrens.

TABELLINO

BERETTA FAMILA SCHIO-UMMC EKATERINBURG 58-74 (10-22, 13-16, 22-16, 13-20)

SCHIO – Gruda 14, Achonwa 7, Andre 7, De Pretto 6

EKATERINBURG – Stewart 16, Quigley 10, Meesseman 10, Griner 8, Jones 8, Vadeeva 8

Foto: fiba.basketball