Mancano due settimane all’inizio della Prada Cup, il torneo che designerà la sfidante ufficiale di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup 2021. Ad Auckland (Nuova Zelanda) è ormai tutto pronto per l’inizio della celeberrima competizione velica che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. Si preannuncia grandissimo spettacolo per questa kermesse che ci terrà compagnia per tutto l’inverno boreale (nell’altro emisfero è appena incominciata l’estate), tutta l’Italia si stringe per tifare Luna Rossa. L’imbarcazione tricolore se la dovrà vedere con i britannici di Ineos UK e gli statunitensi di American Magic, l’obiettivo è quello di imporsi nella Prada Cup per poi cercare l’impresa contro i padroni di casa detentori del trofeo.

Come abbiamo avuto modo di dire più volte, in acqua saranno impiegati gli AC75. Si tratta di imbarcazioni avvenieristiche, dei veri e propri missili all’avanguardia tecnologica in grado di solcare i mari con una velocità esorbitante. Queste barche possono viaggiare tranquillamente a 50 nodi (circa 92 km/h), sfruttando al meglio il vento e volando sul pelo dell’acqua grazie all’utilizzo dei tanto chiacchierati foil. Gli scafi pesano 6.500 chili, un tonnellaggio relativamente soft e contenuto per mezzi che sono lunghi circa 24 metri e che hanno un albero alto 26,5 metri.

Una domanda che si fanno tanti appassionati riguarda l’entità dell’equipaggio. Quante persone ci sono a bordo di una barca che partecipa alla America’s Cup? L’equipaggio comprende 11 persone, per un peso complessivo che si aggira tra i 960 e i 990 kg (ovviamente compresi i vestiti e i vari dispositivi di sicurezza). Una flotta di medie dimensioni per effettuare tutte le manovre previste durante una regata, con l’obiettivo ovviamente di tagliare il traguardo nel minor tempo possibile.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa