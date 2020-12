Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, siamo già entrati nel clima della America’s Cup 2021. Il trofeo sportivo più antico al mondo sarà uno degli eventi di punta del nuovo anno e regalerà grandissime emozioni nella baia di Auckland. I missili dell’acqua ci terranno compagnia per tutto l’inverno, la lotta per la conquista della vecchia brocca sarà particolarmente agguerrita e le emozioni non mancheranno nel cuore delle notti italiane. La competizione più longeva della storia si è sempre distinta per gli investimenti milionari, gli sponsor notissimi e le tecnologie futuristiche.

Si incomincia tra gennaio e febbraio con la Prada Cup. Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic si fronteggeranno per decidere chi andrà poi a sfidare Team New Zealand per la America’s Cup. Si tratta di barche velocissime che viaggiano anche a 50 nodi (92,6 km/h), ma andiamo a scoprire un altro aspetto tecnico di queste imbarcazioni. Quanto pesano le barche che partecipano alla America’s Cup?

Gli AC75 pesano 6,5 tonnellate (6500 kg): si tratta di un tonnellaggio relativamente contenuto, pensato proprio per questa edizione della massima competizione velistica. Alcune caratteristiche sono standard per i quattro team, ma ciascuno ha potuto sviluppare lo scafo secondo le proprio esigenze. E ora veniamo a un altro aspetto tecnico. Quanto sono lunghe le barche? Gli scafi toccano i 75 piedi, ovvero 22,86 metri. E attenzione anche a un altro punto: quante persone sono presenti su una barca di America’s Cup? Parliamo di 11 atleti, per massimo 990 kg complessivi.

Foto: ufficio stampa Luna Rossa