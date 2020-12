La America’s Cup sarà uno degli eventi sportivi più importanti del 2021. Si tratta infatti della competizione più antica del mondo, uno dei trofei più prestigiosi e ambiti, una kermesse che fa sognare non soltanto gli appassionati di vela ma anche chi si avvicina a questa disciplina soltanto in concomitanza con i grandi appuntamenti. Si tratta di un universo a parte, caratterizzato da investimenti milionari, da sponsor notissimi, da tecnologie futuristiche. Si preannuncia grande spettacolo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove durante l’inverno verrà messa in palio la vecchia “brocca”.

Si incomincia tra gennaio e febbraio con la Prada Cup. Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic si fronteggeranno per decidere chi andrà poi a sfidare Team New Zealand per la America’s Cup. I padroni di casa sono i detentori del titolo e aspettano direttamente lo sfidante. I kiwi sono i grandi favoriti della vigilia, ma attenzione al possibile asso nella manica che l’imbarcazione italiana potrebbe calare al momento opportuno. Si utilizzeranno i AC75 foil con vele estremamente tecnologiche, sembra quasi che le barche danzino sull’acqua.

Ma a che velocità si viaggia in America’s Cup? Velocissimi! Con le giuste condizioni di vento queste imbarcazioni sono dei veri e propri fulmini. Come riporta farevela.net, si parla di boline con velocità sull’acqua a 33-34 nodi e Vmg (velocità di avanzamento ideale verso la boa) di 27-28 nodi, praticamente tre volte la velocità del vento reale. I lati di poppa vengono affrontati con punte di 49 nodi (probabilmente si supereranno i 50 alla prima regata con venti al limite massimo del consentito).

Cosa sono i nodi? L’unità di misura della velocità quando si è in ambiente marino. La possiamo convertire in km/h, giusto per essere compresi anche da chi è poco avvezzo alla vela e rendere un’idea della velocità di queste imbarcazioni: 1 nodo equivale a 1,852 km/h. Dunque i 50 nodi citati equivalgono a ben 92,6 km/h. Oltre i 90 all’ora! Esorbitante perché dobbiamo ricordare che non c’è un motore e soprattutto non c’è un asfalto sotto allo scafo, ma un elemento come l’acqua che è tutt’altro che liscio e lineare. Queste barche sono semplicemente spaziali, ma hanno bisogno di abbastanza vento per muoversi: sotto gli 8 nodi iniziano a fare davvero molta fatica. Di sicuro ne vedremo davvero delle belle per tutta la America’s Cup.

