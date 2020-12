Volley, Civitanova e Perugia all’assalto della Champions League! Si parte col derby italiano a Tours

Civitanova e Perugia sono volate in Francia, dove da martedì 8 a giovedì 10 dicembre giocheranno il primo round robin della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. Le due squadre sono le grandi favorite della Pool B e per questa prima uscita internazionale della stagione faranno visita al Tours, padrone di casa di questo primo mini raggruppamento (se ne giocherà poi un altro a inizio febbraio). I turchi dell’Arkas Izmir hanno deciso di non presentarsi all’evento, dunque tutte le tre squadre hanno incamerato una vittoria a tavolino (3-0 con triplo 25-0). Soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate al termine dei due round robin staccheranno il pass per i quarti di finale, dunque sarà importante fare bene fin da subito.

Molto dipenderà dall’esito dell’attesissimo derby italiano, uno scontro diretto al fulmicotone con cui si aprirà questo raggruppamento proprio stasera (ore 20.30). La Lube e i Block Devils tornano a fronteggiarsi a tre mesi di distanza dalla Finale della Supercoppa Italiana, conquistata dalla compagine umbra al tie-break. In SuperLega le due compagini non si sono ancora sfidate, anche se hanno già disputato 12 incontri a testa: 11 vittorie per parte, Perugia si trova al comando della classifica generale con due punti di vantaggio proprio su Civitanova (nell’ultima giornata sono arrivate le affermazioni rispettivamente per 3-0 contro Piacenza e per 3-2 contro Ravenna). Stiamo parlando di due grandi favorite per la conquista della massima competizione continentale, dunque ne vedremo davvero delle belle e si preannuncia uno spettacolo di lusso al Salle Robert Grenon della località transalpina.

Loading...

Loading...

Civitanova, capace di vincere l’ultima Champions League andata regolarmente in scena (quella alzata al cielo nella primavera del 2019, quest’anno il trofeo non è stato assegnato), si affiderà in particolar modo agli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, i quali saranno imbeccati dal regista Luciano De Cecco, grandissimo ex della vigilia al pari del centrale Simone Anzani, che per l’occasione sarà affiancato da Robertlandy Simon. I biancorossi sperano anche in una buona prestazione da parte dell’opposto Kamil Rychlicki. Dall’altra parte della rete ci sarà una vera e propria corazzata, trascinata dal fuoriclasse Wilfredo Leon e dall’opposto Aleksandar Atanasijevic, ormai rientrato a tutti gli effetti. Il regista è il grande ex Dragan Travica, mentre il secondo martello sarà Oleg Plotnytski.

Le due squadre italiane hanno decisamente una marcia in più rispetto al Tours, allenato da Hubert Henno, ex libero di Civitanova. La compagine francese non ha grandissime stelle in rosa, l’uomo migliore sembra essere l’attaccante Nathan Wounembaina. L’Arkas Izmir, come anticipato, non si presenterà in Francia e dunque sono già state ufficializzate le vittorie a tavolino: la squadra turca è sostanzialmente fuori dai giochi per quanto riguarda il passaggio del turno, vedremo se si presenterà al secondo round robin, quantomeno per onorare la competizione.

Foto LM-LPS/Daniele Ricci