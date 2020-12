VIDEO Slittino, l’Italia vince la staffetta in Coppa del Mondo! Gli highlights della gara ad Altenberg

L’Italia ha vinto la staffetta (team-relay) ad Altenberg, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di slittino. Gli azzurri si sono resi protagonisti di una prestazione magistrale sul budello tedesco, al termine di una gara andata in scena in condizioni meteo al limite e con il ghiaccio ricoperto da uno strato d’acqua che ha rimescolato tutte le carte in tavola. Un terno al lotto che ha sorriso alla nostra Nazionale, dopo gli zero punti raccolti a Igls nel primo appuntamento stagionale.

Andrea Voetter (47.587), Kevin Fischnaller (48.817) e la coppia Emanuel Rieder/Patrick Rastner (49.390) hanno completato la prova col tempo complessivo di 2:25.794, riuscendo così a sconfiggere la Russia di 230 millesimi e la Lettonia di 584 millesimi, mentre la favorita Germania si è fermata in quarta posizione. Di seguito il VIDEO della vittoria dell’Italia nella staffetta di slittino ad Altenberg, prova valida per la Coppa del Mondo.

VIDEO HIGHLIGHTS VITTORIA ITALIA STAFFETTA COPPA DEL MONDO SLITTINO:

SPLENDIDA ITALIA AD ALTENBERG 😍🇮🇹 Andrea Voetter, Kevin Fischnaller e la coppia Emanuel Rieder-Patrick Rastner vincono la prova di team relay 💪🛷💙#FILuge | #EBERSPÄCHER | #LugeWorldCup | #Altenberg pic.twitter.com/l9huXnagLQ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 6, 2020

