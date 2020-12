Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos 2020: Elisa Brocard e Francesco De Fabiani provano a ripetere le buone prestazioni del 2018

Lo sci di fondo nel fine settimana che si chiude oggi, domenica 13 dicembre, vedrà concludersi la seconda tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Svizzera: a Davos si sta tenendo la prosecuzione della stagione dopo il consueto minitour inaugurale andato in scena a fine novembre in quel di Ruka, in Finlandia.

Loading...

Loading...

Si terminerà oggi, domenica 13 dicembre, con con le gare distance che vedranno alle ore 10.45 la 10 km tl femminile ed alle ore 13.30 la 15 km tl maschile. Saranno assenti Norvegia, Svezia e Finlandia, ghiotta occasione per gli azzurri di ottenere risultati importanti. Saranno undici gli italiani in gara.

Gli azzurri al via saranno sei tra gli uomini e cinque tra le donne: nella 15 km tl maschile saranno impegnati Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener e Simone Da Prà, mentre nella 10 km tl femminile saranno presenti Ilaria Debertolis, Francesca Franchi, Elisa Brocard, Cristina Pittin ed Anna Comarella.

Le aspettative maggiori sono riposte sui due azzurri che su questa pista hanno ottenuto i migliori risultati in gare distance in passato: proprio nel format di gara che andrà in scena oggi, nel 2018 Francesco De Fabiani è giunto settimo, mentre nella stessa stagione Elisa Brocard ha centrato il decimo posto.

Foto: Pier Colombo