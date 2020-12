Sci alpino, Coppa del Mondo Bormio e Semmering: orari, programma, tv, streaming

La prossima settimana la Coppa del Mondo di sci alpino vivrà i suoi ultimi due appuntamenti per il 2020. A Bormio saranno protagonisti gli uomini-jet per una due giorni tutta dedicata alla velocità (discesa il 28 e supergigante il 29). Grande attesa in casa Italia per Dominik Paris, che ha nella Stelvio una delle sue piste preferite. Attenzione anche alla voglia di riscatto di Christof Innerhofer dopo un inizio un po’ sottotono.

Uomini a Bormio e donne, invece, impegnate in Austria a Semmering nelle discipline tecniche. Si comincia con il gigante con la spettacolare sfida tra le specialiste delle porte larghe. Marta Bassino e Federica Brignone puntano alla vittoria; mentre il giorno dopo ci sarà lo slalom con Irene Curtoni che è certamente la miglior carta azzurra tra i rapid gates.

Di seguito il programma delle gare di Bormio e Semmering, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARE BORMIO 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

LUNEDI’ 28 DICEMBRE

ore 11.30 Discesa maschile

MARTEDI’ 29 DICEMBRE

ore 11.30 SuperG maschile

GARE SEMMERING 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

LUNEDI’ 28 DICEMBRE

ore 10.00 prima manche gigante femminile

ore 13.00 seconda manche gigante femminile

MARTEDI’ 29 DICEMBRE

ore 15.15 prima manche slalom femminile

ore 18.30 seconda manche slalom femminile

GARE BORMIO E SEMMERING 2020: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, SkyGo .

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse