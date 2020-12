Sci alpino, cambia il programma a Bormio! Nuovo calendario, orari e tv. La data della discesa

La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino farà tappa a Bormio per quanto riguarda il circuito maschile. La massima competizione itinerante, dopo una mini pausa concomitante con Natale e Santo Stefano, riparte dalla località valtellinese. Già oggi è andata in scena la prima prova cronometrata della discesa libera, domani ne è prevista una seconda e poi spazio alle due gare veloci tra lunedì 28 e martedì 29 dicembre (saranno le ultime prove dell’anno solare, poi il Circo Bianco tornerà protagonista a Zagabria a inizio gennaio).

Le previsioni meteo per il 28 dicembre non sono però confortanti a Bormio, si preannunciano delle perturbazioni per l’inizio della prossima settimana e dunque la giuria, in accordo con FISI e Infront, ha deciso di modificare il programma di gara, invertendo le due prove. Lunedì 28 dicembre (ore 11.30) andrà in scena il superG, mentre la discesa libera è stata posticipata a martedì 29 dicembre (sempre con il via fissato alle ore 11.30). L’Italia si affiderà in particolar modo a Dominik Paris, grandissimo maestro della pista Stelvio e desideroso di ripetere i fasti dell’anno scorso. Da tenere in forte considerazione anche Christof Innerhofer, che si è distinto nella prova di questa mattina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le date e gli orari delle due gare di Bormio, prove valide per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, oltre che su Sky Go e su DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO A BORMIO: PROGRAMMA E ORARI

LUNEDÌ 28 DICEMBRE:

11.30 SuperG maschile

MARTEDÌ 29 DICEMBRE:

11.30 Discesa libera maschile

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO A BORMIO: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go. I canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse