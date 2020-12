Rugby, Pro 14: Treviso, ancora un ko. Sconfitta a Galway

Manca ancora l’appuntamento con il successo in questa stagione la Benetton Treviso, che a Galway cede nettamente al Connacht. Veneti che pagano soprattutto l’inutile giallo a Benvenuti, che lascia i suoi in inferiorità sul 12-7 e ritorna in campo che Connacht è fuggito via.

Dopo una prima fase di studio è Connacht a colpire per primo dopo 13 minuti, con Paul Boyle che sfonda e arriva in meta per il 7-0 iniziale. Prova una reazione la Benetton Treviso, ancora alla ricerca del primo successo stagionale, ma faticano i veneti a risalire il campo. Così la chance di far male è di nuovo degli irlandesi al 23’, con una touche sui 5 metri e dalla mail avanzante arriva la seconda meta firmata dalla seconda linea Masterson per il 12-0.

Reagisce la Benetton, che con Ratuva sfonda al largo, offload per Barbini che rompe due placcaggi, poi sul prosieguo dell’azione prende l’ovale Alongi che va a schiacciare in meta per il 12-7. Sulla’azione, però, infrazione di Benvenuti che viene ammonito. E subito viene punita la squadra veneta. Azione veloce di Connacht, che con Wootton schiaccia al largo e allunga nuovamente. Pesa tanto il fallo inutile di Benvenuti, con Connacht che domina il finale del tempo e marca con Boyle, alla seconda meta personale, e primo tempo che si chiude con gli irlandesi avanti 24-7.

Insiste il Connacht, soffre Treviso in difesa, ma alla fine si salva ed evita di subire subito una meta a inizio secondo tempo. Benetton che, però, cede al 55’, quando è nuovamente Boyle a sfondare dopo una prolungata azione in rock e irlandesi che scappano via sul 31-7. Con il match ormai dalla parte dei ragazzi di Connacht i padroni di casa dominano il territorio e il possesso, con Treviso che fatica a risalire il campo. Prova, nel finale, ad accorciare il distacco Treviso e a due minuti dalla fine arriva la meta di Duvenage che fissa il punteggio finale sul 31-14.

Foto: Alfio Guarise – LPS