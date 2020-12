LIVE Trieste-Virtus Bologna 7-20, Serie A basket in DIRETTA: primo quarto interamente di marca Segafredo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Fallo di Udanoh (il secondo personale) su Alibegovic spalle a canestro.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

7-20 Pajola vola a rimbalzo su una tripla sul ferro e chiude il primo quarto con un tap-in.

7-18 Piazzato di Juan Fernandez.

5-18 Completato il gioco da tre.

5-17 Pajola guida un contropiede, trova un tiro da circo che entra con l’ausilio del tabellone, e subisce anche il fallo.

5-15 TEODOSIC DA TRE!

L’Allianz Trieste esaurisce il bonus a 1’23” dalla fine del primo quarto.

5-12 TRIPLA di Doyle!

2-12 2/2 per l’ex Virtus Roma.

Teodosic sbaglia dal perimetro, Alibegovic subisce fallo a rimbalzo e andrà in lunetta per i primi due tiri liberi della partita.

Fallo di Amar Alibegovic a rimbalzo.

Segafredo in possesso con 3’29” per chiudere il primo quarto, 2-1 la situazione falli.

2-10 Semi-gancio di Tessitori dal pitturato.

2-8 Udanoh serve Grazulis che va a schiacciare a due mani, Trieste muove il suo score.

0-8 Piazzato di Ricci con un piede sulla linea dei 3.

Tripla dall’angolo sul ferro di Doyle, Trieste ancora a secco dopo i primi 4 minuti.

0-6 Weems pesca Gamble sotto canestro.

0-4 Rimbalzo e piazzato di Ricci.

Fallo di Alviti sulla partenza di Abass, secondo di squadra per Trieste con 7’33” da giocare nel primo quarto.

Stoppata di Gamble sulla penetrazione di Laquintana, la Segafredo recupera il possesso.

0-2 SCHIACCIATA DI GAMBLE! Primi due punti della partita con 8’30” sul cronometro.

Fallo di Udanoh su Gamble in post basso.

Alviti riceve un pallone con il piede sulla linea laterale, possesso Virtus.

Grazulis si prende la prima tripla della partita e la manda sul ferro.

SI PARTE! PALLA A DUE!

17.58 I QUINTETTI; TRIESTE: Laquintana, Doyle, Udanoh, Alviti, Grazulis; VIRTUS BOLOGNA: Markovic, Ricci, Weems, Gamble, Abass

17.56 Inno di Mameli all’Allianz Dome di Trieste.

17.55 Negli altri match dell’undicesima giornata intanto Sassari si è imposta 97-93 su Treviso, Brescia è avanti 57-42 su Venezia a fine terzo quarto mentre all’intervallo l’Olimpia Milano è avanti 40-36 su Brindisi nel match-clou di giornata. Alle 18.30 Varese-Reggiana mentre alle 19.00 Trento-Cantù chiuderà il programma.

17.50 Dieci minuti alla palla a due:

17.45 Gli arbitri del match di stasera: Lorenzo Baldini, Valerio Grigioni e Denis Quarta.

17.40 Non hanno preso parte alla trasferta nel Principato nè Stefan Nikolic nè Marco Belinelli (infortunio muscolare), il nuovo arrivato non sarà della partita nemmeno quest’oggi posticipando dunque ulteriormente il suo debutto in maglia Virtus dopo il suo rientro in Italia.

17.35 La Virtus del “reintegrato” coach Sasha Djordjevic è reduce da una settimana burrascosa e dalla vittoria in Eurocup in casa dell’AS Monaco (68-74 con rimonta dal -18 a fine primo tempo).

17.30 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Allianz Trieste-Segafredo Virtus Bologna, undicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Allianz Pallacanestro Trieste-Segafredo Virtus Bologna, match valido per l’undicesima giornata di andata del campionato LBA Serie A 2020-2021.

E’ stata una settimana movimentata quella che si andrà a concludere oggi per il basket italiano, soprattutto per gli eventi extra-campo verificatisi principalmente tra Roma e Bologna. Mercoledì è arrivata infatti la triste notizia del ritiro volontario della Virtus Roma dal campionato (che proseguirà dunque a 15 squadre). Nonostante le turbolente vicissitudini estive il patron Claudio Toti aveva comunque deciso di iscrivere la squadra al campionato, in attesa di chiudere le trattative per la cessione della società poi non concretizzatesi, e culminate dunque con il ritiro di uno dei club storici dal campionato di Serie A.

A Bologna sponda Virtus si è invece consumata una telenovela tra lunedì e martedì con coach Aleksandar Djordjevic che è stato prima esonerato dopo il match di campionato perso contro Sassari (nel quale l’allenatore serbo era stato espulso nel primo quarto per un doppio fallo tecnico) per poi essere reintegrato dalla dirigenza bianconera che ha cercato di evitare quello che si sarebbe potuto tramutare in un'”autogoal” clamoroso. L’allontanamento del coach ha fatto scatenare sui social il disappunto del play serbo Stefan Markovic, che sarebbe stato anch’esso sul piede di partenza insieme (secondo indiscrezioni) anche a Milos Teodosic.

L’Allianz Pallacanestro Trieste di coach Eugenio Dalmasson tornerà invece finalmente in campo dopo i cinque rinvii contro Cantù, Reggio Emilia, Venezia, Treviso e Virtus Roma (partita che in ogni caso non si recupererà mai) per via dell’epidemia di Covid che ha colpito il club giuliano, che ha potuto riprendere gli allenamenti solo mercoledì. Trieste ha giocato l’ultimo match ufficiale il 25 ottobre (sconfitta interna 76-79 contro Brindisi) e in Serie A ha un record di 2 vittorie e 3 sconfitte con 4 gare in meno rispetto alle altre squadre del campionato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Trieste-Virtus Bologna, si giocherà all’Allianz Dome di Trieste con palla a due prevista per le ore 18.00, buon divertimento!

Credit: Ciamillo