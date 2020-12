Chi è Stephanie Frappart: età, marito e quanto guadagna. Primo arbitro donna in Champions

Stephanie Frappart scriverà una pagina di storia perché sarà il primo arbitro donna a dirigere un incontro della Champions League di calcio maschile. Il fischietto francese questa sera, a partire dalle ore 21.00, sarà in campo in occasione della contesa tra la Juventus e la Dinamo Kiev, una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi della massima competizione europea. Non si tratta di una designazione spot, giusto per fare notizia. Stephanie Frappart è un eccellente arbitro, che ha già mostrato le proprie doti in occasione della Supercoppa Europea 2019 (anno in cui diresse anche la finale del Mondiale femminile) e anche in Europa League. Conosciamo però un po’ meglio questo fischietto, di cui si è parlato davvero molto negli ultimi giorni.

QUANTI ANNI HA STEPHANIE FRAPPART? LA SUA ETÀ

Stephanie Frappart ha 36 anni, è nata a Herblay (Francia) il 14 dicembre 1983.

Loading...

Loading...

LA CARRIERA DI STEPHANIE FRAPPART:

Nel 2014 è stata la prima donna ad arbitrare una partita maschile di Ligue 2 tra Niort e Brest e cinque anni dopo ha debuttato in Ligue 1, dirigendo Amiens-Strasburgo. Sempre nel 2019 è stata arbitro della Supercoppa Europea (Liverpool-Chelsea), lo scorso 22 ottobre ha diretto il confronto tra Leicester e Zorja in Europa League e questa sera farà il suo debutto in Champions League. Contestualmente ha continuato a seguire il calcio femminile: Mondiali 2015, Olimpiadi 2016, Europei 2017 e Mondiali 2019 (con tanto di finale USA-Olanda).

STEPHANIE FRAPPART È SPOSATA?

Si conosce molto poco della vita privata di Stephanie Frappart, non sappiamo se è sposata o se ha una relazione.

QUANTI SOLDI GUADAGNA STEPHANIE FRAPPART PER QUESTA PARTITA?

Stephanie Frappart guadagnerà 5000 euro per Juventus-Dinamo Kiev, a cui si aggiungeranno 200 euro una tantum per le spese di vitto-alloggio e 200 euro al giorno calcolati dal giorno di partenza al giorno di ritorno a casa.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse