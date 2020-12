Volley, Trento affonda il Karlovarsko e concede il bis in Champions League. Domani lo scontro diretto

Trento ha sconfitto il Cez Karlovarsko per 3-1 (19-25; 25-18; 25-18; 25-20) nel secondo match della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley maschile. I dolomitici si sono imposti tra le mura amiche contro la formazione ceca e hanno così conquistato il secondo successo consecutivo in questo primo round robin, dopo che ieri aveva battuto la Lokomotiv Novosibirsk al tie-break, rimontando dallo 0-2.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti si giocheranno una bella fetta della qualificazione ai quarti di finale nello scontro diretto di domani pomeriggio contro il VfB Friedrichshafen, compagine tedesca che poche ore fa ha annichilito il Novosibirsk con un secco 3-0 ed è in testa alla Pool E con 2 vittorie (6 punti) contro i 2 successi (5 punti di Trento). Va ricordato che soltanto le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate al termine dei due round robin staccheranno il pass per la fase a eliminazione diretta.

Nimir Abdel-Aziz ha ancora regalato magie in cabina di regia, sostituendo Simone Giannelli (positivo al Covid-19). L’opposto olandese, per l’occasione diventato palleggiatore, ha chiuso con 8 punti (4 muri, 2 aces) e ha sfruttato al meglio l’opposto Andrea Argenta (12 punti, 2 muri, 2 aces, 42% in fase offensiva), lo schiacciatore Dick Kooy (18 punti, 57% in attacco) e il centrale Srecko Lisinac (16 punti, 5 muri, 4 aces). Nel sestetto titolare anche il martello Ricardo Lucarelli (8), il centrale Marko Podrascanin (7) e il libero Salvatore Rossini. Dall’altra parte della rete si sono messi in evidenza Lukasz Wiese (13 punti), Patrik Indra (15) e Lukas Vasina (13).

LA CRONACA DELLA PARTITA:

Trento soffre in ricezione nell’avvio del primo set e fatica a reggere il passo contro Indra e Vasina. Wiesel firma l’allungo (13-6) e i dolomitici possono soltanto provare a reagire sul turno in battuta di Lisinac (12-16), ma è un fuoco di paglia perché i troppi errori dei padroni di casa e la verve di Indra consegnano il parziale agli ospiti.

I ragazzi di Angelo Lorenzetti dimenticano gli errori al servizio e in ricezione, incominciando molto bene la seconda frazione di gioco: Lisinac firma un ace, Kooy si inventa un bel pallonetto, Abdel-Aziz stampa Vasina e Podrascanin timbra il primo tempo del 6-2. Argenta riesce a sfondare le mani del muro, poi è Lucarelli a piazzare un diagonale di lusso (9-6). Trento è decisamente più pimpante, Kooy inizia a salire in cattedra e firma due punti consecutivi per il +4 (12-8). Il Karlovarsko non molla la presa (15-12) e si fa sotto con due magie di Wiesel (15-14), ma nel momento cruciale i padroni di casa sono letali: ace e missile dalla seconda linea di Kooy, intervallati da due errori di Indra per il 19-14. Trento deve amministrare e chiude con due aces di Abdel-Aziz.

I buoni turni in battuta di Lucarelli e Lisinac lanciano Trento in avvio del terzo parziale (4-1), poi anche Argenta contribuisce con una ace e l’errore in primo tempo di Patocka vale il 7-3 per i padroni di casa. I dolomitici hanno registrato il servizio e pungono in attacco, con due staffilate di Argenta (12-9). I cechi non mollano la presa e provano a dare il tutto per tutto, ma non hanno fatto i conti con Abdel-Aziz: doppio muro e poi alzata pregevole per il primo tempo di Podrascanin, seguito dall’ace di Argenta per il 18-12. A quel punto bisogna soltanto amministrare, i ragazzi di Lorenzetti chiudono sul 25-18 e si portano avanti.

Trento inizia bene il quarto set e si porta sul 5-2 sfruttando una bordata di Lisinac e un muro di Podrascanin su Indra. I padroni di casa doppiano col vincente di Kooy (8-4), ma gli errori da entrambe le parti tengono comunque vivo il set (13-9). Il mani-out di Vasina, un’invasione a rete di Abdel-Aziz e un muro di Patocka su Kooy riaprono i conti (13-12). Si procede punto a punto poi il primo tempo di Lisinac, un vincente di Kooy e due errori del Karlovarsko lanciano i padroni di casa sul 20-16. A quel punto non bisogna più sbagliare, Trento è impeccabile e festeggia sulla pestata di Vasina.

CLASSIFICA POOL E: VfB Friedrichshafen 2 vittorie (6 punti), Itas Trentino 2 vittorie (5 punti), Lokomotiv Novosibirsk 0 vittorie (1 punto), CEZ Karlovarsko 0 vittorie (0 punti).

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Foto: CEV