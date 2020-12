LIVE Sport Invernali, DIRETTA 18 dicembre: Sofia Goggia seconda! Attesa per Dorothea Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma degli sport invernali oggi

14.04 COMBINATA NORDICA FEMMINILE – L’americana Tara Geraghty-Moats rispetta il pronostico della vigilia e si aggiudica uno storico successo a Ramsau, in occasione della prima gara assoluta della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile. Salgono sul podio anche la norvegese Gyda Westvold Hansen, seconda a 1″5 dalla vetta, e la giapponese Anju Nakamura, terza a 13″. Buona prova corale dell’Italia: 8° posto per Veronica Gianmoena (a 1’43”), 9° per Annika Sieff (a 1’59”) e 12° per Daniela Dejori (a 2’10”).

13.46 SCI ALPINO – I piazzamenti finali degli italiani: 12° Dominik Paris, 24° Emanuele Buzzi, 26° Christof Innerhofer, 39° Guglielmo Bosca, 41° Matteo Marsaglia, 50° Florian Schieder. Fuori Riccardo Tonetti e Davide Cazzaniga.

13.11 SCI ALPINO – Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha vinto il superG della Val Gardena davanti allo svizzero Mauro Caviezel e al connazionale Kjetil Jansrud. Dodicesimo post per Dominik Paris a 1.14. Più attardati tutti gli altri azzurri, tutti oltre la ventesima posizione.

13.00 COMBINATA NORDICA – In scena in quel di Ramsau il PCR per la Coppa del Mondo maschile. In testa come di consueto il norvegese Jarl Magnus Riiber: il dominatore della disciplina ha 20” di margine sul connazionale Espen Bjoernstad e 35” sul giapponese Ryota Yamamoto. Bene Alessandro Pittin al rientro: l’azzurro è 23mo a 1’20”. Gli altri italiani: 35mo Samuel Costa, 41mi Raffaele Buzzi, 53mo Aaron Kostner.

12.21 SCI ALPINO – Sofia Goggia ha chiuso al secondo posto la discesa libera della Val d’Isere con un ritardo di 11 centesimi dalla vincitrice Corinne Suter. Caduta senza conseguenze per Federica Brignone. Gara interrotta per molto tempo per l’uscita di Nicole Schmidhofer, che ha tranciato le reti ad altissima velocità. Decimo posto per Elena Curtoni (+1.36). Più attardate Laura Pirovano, Marta Bassino, Francesca Marsaglia e Nadia Delago.

12.13 SLITTINO – Avanzano tutti gli italiani nella Nations Cup in quel di Winterberg (Germania). Eccellente la prova di Verena Hofer, seconda nel singolo femminile, dal quale avanzano anche Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler, rispettivamente sesta e ottava. Nel singolo maschile gareggeranno in Coppa del Mondo Leon Felderer (ottavo), Lukas ed Alex Gufler (dodicesimo e diciottesimo).

11.40 SKELETON – Vince ancora Martins Dukurs! Il lettone è il dominatore di questa stagione di Coppa del Mondo e si impone anche in gara-2 in quel di Igls (Austria). Battuti il britannico Matt Weston di 20 centesimi ed il tedesco Christopher Grotheer di 33 centesimi. In casa Italia 13ma piazza per Mattia Gaspari a 1”46 dalla vetta, mentre è 17mo Manuel Schwaerzer.

10.23 COMBINATA NORDICA FEMMINILE – Si è appena conclusa la prova di salto della gara di Coppa del Mondo a Ramsau (Austria). La migliore è stata la norvegese Gyda Westvold Hansen che ha ottenuto 125.8 punti, seconda la nostra Veronica Gianmoena che partirà nella gara sugli sci con 26” di ritardo. Alle sue spalle la nipponica Anju Nakamura che ha accumulato 29” dalla leader. Bene anche le altre azzurre con Annika Sief che partirà come settima nella sessione sugli sci a 42” dalla norvegese mentre Daniela Dejori al momento è nona a 56” dalla leader.

10.14 SKELETON – Gara-2 per gli uomini in Coppa del Mondo a Igls. In testa il solito Martins Dukurs dopo la prima run: per lui 2 centesimi sul russo Daniil Romanov e 10 centesimi sul britannico Matt Weston. Tutto apertissimo dunque per la vittoria. In casa Italia 13mo Mattia Gaspari a 77 centesimi, 16mo Manuel Schwaerzer a 1”01.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli sport invernali di oggi (venerdì 18 dicembre). Si preannuncia una giornata davvero ricchissima per incominciare al meglio questo weekend prenatalizio, ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia sarà costantemente in prima linea. Ci sarà davvero da divertirsi e si potranno tifare gli azzurri in una lunga serie di eventi. Piatto succulento soprattutto con la Coppa del Mondo di sci alpino e la Coppa del Mondo di biathlon, senza però dimenticarsi di skeleton e combinata nordica.

Imperdibile la discesa libera femminile in Val d’Isere dove Sofia Goggia andrà a caccia del podio, ma dove anche Federica Brignone e Marta Bassino possono fare bene. Gli uomini saranno invece in scena in Val Gardena con un superG, Dominik Paris ha annunciato battaglia ed è motivato a ottenere un risultato di assoluto spessore. Il Bel Paese si stringerà poi attorno a Dorothea Wierer, impegnata nella sprint di Hochfilzen: la detentrice della Sfera di Cristallo vuole incantare e punta a tornare sul podio, mirando anche al successo per riaprire tutti i discorsi in classifica generale.

Si sogna in grande anche nello skeleton, dove Valentina Margaglio proverà a fare saltare il banco dopo il quinto posto di settimana scorsa. Oggi va in scena la prima gara della storia della Coppa del Mondo per quanto riguarda la combinata nordica femminile: dopo il PCR di ieri ci sono ben sei italiane in top-6, con Annika Sieff davanti a tutte, Daniela Dejori quinta e Veronica Gianmoena sesta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli sport invernali di oggi (venerdì 18 dicembre): cronaca in tempo reale con i risultati di tutte le gare per non perdersi davvero nulla. Si incomincia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti.

