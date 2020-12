LIVE Sparta Praga-Milan 0-1, Europa League in DIRETTA: finisce il primo tempo con i rossoneri in vantaggio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.49 Partita giocata sulle fiammate delle due squadre dove il Milan trova la rete con una splendida azione personale di Hauge.

46′ Fine del primo tempo, Sparta Praga-Milan 0-1.

45′ Esce Karabek ed entra Krejci nello Sparta Praga.

43′ Giallo per Polidar per essere arrivato fuori tempo su Conti.

41′ Si cominciano a scaldare i giocatori nella panchina dello Sparta Praga.

39′ Tonali prova il cross per Colombo, ma il giovane ragazzo compie fallo in attacco.

37′ Possesso palla Milan in questo momento.

35′ Cartellino giallo per Krunic per fallo a centrocampo.

33′ Hauge tunnel al diretto avversario ma questa volta non riesce a passare.

31′ Castillejo prova il cross da destra verso sinistra per Maldini, che non trova l’impatto con il pallone.

29′ Colombo di testa non inquadra la porta.

27′ Fino a questo momento ci sono stati 4 calci d’angolo a testa per le due squadre.

25′ Partita che dopo aver iniziato ad alti ritmi, si gioca ora sulle fiammate dei singoli giocatori.

23′ Grandissima azione di Hauge che in fase offensiva fa vedere tutte le sue qualità.

21′ Goooooooooooooooooool, Haugeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, resta finalmente in zona offensiva compie un tunnel al terzino e imbuca sul secondo palo, Sparta Praga-Milan 0-1.

19′ Hauge si trova in difficoltà in fase difensiva.

17′ Dalot fino a questo momento è il migliore in campo nel Milan.

15′ Pressa lo Sparta Praga ma non riesce ad arrivare al tiro.

13′ Sparta Praga che ricordiamo gioca con tre giocatori del 03′.

11′ Maldini prova il colpo al volo ma viene ribattuto dalla difesa.

9′ Punizione di Tonali che non trova la porta.

7′ Partita che inizia su alti ritmi di gioco.

5′ Dalot ci prova di sinistro, per poco non trova il primo palo.

3′ Conti arriva sul fondo dalla destra e mette in mezzo per Colombo, la giovane punta non arriva sul pallone.

1′ Inizia la partita!

20.55 Entrano in campo le due squadre.

20.52 Manca poco per l’ingresso in campo delle due squadre.

20.49 Per la prima volta nella sua storia il Milan schiera 4 giocatori nati dopo l’1/1/2000 titolari nello stesso match (Colombo, Maldini, Kalulu, Tonali).

20.46 Questa sera il capitano del Milan sarà Conti.

20.43 Lo Sparta Praga ha affrontato il Milan sette volte nelle principali competizioni europee UEFA, con due pareggi e cinque sconfitte.

20.40 Le precedenti tre partite casalinghe dello Sparta Praga contro il Milan nelle principali competizioni europee hanno visto solo un gol segnato, con il successo per 1-0 del Milan nella semifinale di ritorno della Coppa delle Coppe 1972/73 – gli ultimi due incontri a Praga sono terminati entrambi a porte inviolate.

20.37 Lo Sparta Praga è la squadra incontrata più volte dal Milan senza mai perdere (5 vittorie, 2 pareggi) nelle principali competizioni europee.

20.34 Lo Sparta Praga ha perso solo una delle ultime 17 partite casalinghe nella fase a gironi di Europa League (11 vittorie, 5 pareggi).

20.31 Lo Sparta Praga ha perso le ultime due gare contro avversarie italiane considerando le competizioni UEFA (contro Milan e Inter): i cechi non subiscono almeno tre ko di fila contro squadre italiane in competizioni europee dal 1985.

20.28 Inclusi i turni preliminari, il Milan è imbattuto nelle ultime quattro trasferte in competizioni europee (2 vittorie, 2 pareggi) e potrebbe centrare una striscia di cinque gare senza subire sconfitte per la prima volta da dicembre 2011.

20.25 Il Milan è imbattuto da cinque sfide contro un’avversaria della Repubblica Ceca in competizioni UEFA (3 vittorie, 2 pareggi): l’ultima sconfitta risale ad agosto 2002 contro lo Slovan Liberec nei preliminari di Champions League.

20.22

20.19 Nella quinta giornata contro il Celtic, Brahim Diaz è diventato il terzo giocatore del Milan a segnare partendo dalla panchina in questa Europa League: solo l’Hoffenheim (cinque) ne conta di più.

20.16 Samu Castillejo ha preso parte a cinque gol in Europa League dal suo esordio con il Milan nel 2018/19 ad oggi (due gol e tre assist): nessun rossonero ha fatto meglio nel periodo, al pari di Hakan Calhanoglu.

20.13 Hakan Calhanoglu ha trovato il gol nell’ultimo turno di Europa League contro il Celtic (il quarto nel torneo con la maglia del Milan) e potrebbe andare a bersaglio in due match di fila nella competizione per la prima volta in carriera.

20.10 Ecco le formazioni ufficiali:

SPARTA PRAGA (3-5-2): Heca; Vitik, Plechaty, Lischka; Wiesner, Dacek, Soucek, Karabek, Polidar; Minchev, Plavsic. All. Kotal

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Duarte, Kalulu, Conti; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo. All. Pioli

20.07 Buonasera e benvenuti alla diretta di Sparta Praga-Milan, partita valevole per i gironi di Europa League.

Sparta Praga-Milan oggi: probabili formazioni, orario, tv, streaming Europa League

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Sparta Praga-Milan match dell’Europa League 2020-2021, ci sarà ampio spazio per le seconde linee in questa partita nei rossoneri.

Pioli dovrebbe confermare il giovane Hauge sulla sinistra, con Castillejo e Brahim Diaz dietro a Colombo. Turno di riposo per Rebic apparso stanco. Tonali e Krunic in mediana, con Theo Hernandez e Dalot esterni di difesa. In porta ci sarà Tatarusanu (riposo per Donnarumma) mentre i centrali di difesa saranno Gabbia e uno tra Duarte e Musacchio. Convocato Leao, fuori Bennacer e Ibrahimovic. Restano a casa anche Romagnoli e Calhanoglu.

Per il sesto e ultimo match di Europa League, il tecnico ceco Kotal dovrà fare a meno degli squalificati Celustka e Dockal, nonché degli infortunati Hlozek e Stetina. Tra i pali Heca, con quartetto difensivo composto da Sacek, Lischka, Plechaty e Hanousek. In centrocampo, spazio a Pavelka, Travnik e Vindheim; mentre in avanti: Karabec, Julius e la vecchia conoscenza del calcio italiano e del Bologna, Krejci.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sparta Praga-Milan, partita valevole per l’Europa League 2020-2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

