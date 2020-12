LIVE Sorteggio Qualificazioni Mondiali calcio 2022 in DIRETTA: spauracchi Svezia e Serbia per l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LE FASCE DEL SORTEGGIO

ITALIA: IL GIRONE IDEALE E QUELLO DA EVITARE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. A Zurigo in Svizzera verrà definita la composizione dei 10 gironi della zona UEFA: 5 gruppi da 5 squadre ciascuno, gli altri 5 vedranno invece al via 6 formazioni. Le vincitrici dei dieci gironi si qualificheranno direttamente alla rassegna iridata in programma tra due anni in Qatar, le seconde classificate si aggiungeranno invece a due compagini provenienti dalla Nations League e parteciperanno a un doppio turno di playoff che metterà in palio gli ultimi tre pass per i Mondiali.

Queste le fasce del sorteggio:

FASCIA 1: Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Danimarca, Germania e Paesi Bassi.

FASCIA 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia e Romania.

FASCIA 3: Russia, Ungheria, Irlanda, Repubblica ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia e Finlandia.

FASCIA 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

FASCIA 5: Armenia, Cipro, Isole Far Oer, Azerbaigian, Estonia, Kosovo, Kazakistan, Lituania, Lettonia e Andorra.

FASCIA 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibilterra e San Marino.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE del sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio, in programma a Zurigo (Svizzero), cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, pallina dopo pallina, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18. Buon divertimento a tutti.

Foto Stefano Nicoli/LaPresse