LIVE Scandicci-Busto Arsizio, Champions League volley in DIRETTA: Lucia Bosetti libero in casa Scandicci, Bonelli alzatrice di Busto

6-4 Vincente Gray da zona 4

6-3 Vincente Forni da zona 4

5-3 Errore al servizio Pietrini

5-2 Muroooooooo Lubiaaaaaaaaaaaaaaan

4-2 Ancora Pietrini mano out da zona 4

3-2 Errore al servizio Scandicci

3-1 Pietrini in diagonale da zona 4

2-1 La diagonale di Mingardi da zona 2

2-0 Invasione Mingardi

1-0 Mano out Pietrini da zona 4

17.29: Tutto pronto per l’inizio del match

17.26: Scandicci giocherà Stysiak, Malinov, Popovic, Lubian, Pietrini, Forni, Lucia Bosetti a sorpresa nel ruolo di libero

17.25: Busto giocherà con olivotto, Gennari, Bonelli, Mingardi, Gray, Stevanovic e Leonardi libero

17.22: Sfida che sfugge ad ogni pronostico, anche se Busto ancora deve trovare un assetto definitivo, mentre Scandicci sembra sulla buona strada in questo senso. In Busto ci sarà Bonelli in regia e rientra Leonardi nel ruolo di libero

17.18: Busto Arsizio invece arriva da un successo toccasana a Perugia: 3-2 al termine di un match a due volti nel quale le lombarde hanno dimostrato di non essere ancora al massimo della condizione

17.16: Scandicci occupa la quarta posizione in campionato. Le toscane, che hanno superato ben due gironi preliminari di Champions e affrontano fra le mura amiche il primo dei due round robin in programma, hanno riposato nello scorso week end e non perdono da un mese esatto: l’ultima sconfitta a Monza l’1 novembre, l’ultima vittoria a Trento dieci giorni fa.

17.13: Si tratta di una sfida già decisiva per il passaggio del turno, anche se non vanno sottovalutate le altre due formazioni del raggruppamento, le tedesche dello Schwerin e le polacche del Rzeszow che si affronteranno alle 20.30

17.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima sfida del round robin di Coppa Campioni in programma a Scandicci. Di fronte le due squadre italiane, la Savino del Bene Scandicci e la Unet E-Work Busto Arsizio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della prima giornata del primo round robin del girone A di Champions League femminile. Di fronte subito le due formazioni italiane: Savino del Bene Scandicci e Unet E-Work Busto Arsizio. Si gioca al Palasport di Scandicci e le altre due squadre del girone sono le tedesche dello Schwerin e le polacche del Rzeszow. Le due squadre italiane, dunque, iniziano con questa sfida il loro cammino nella prima fase di Champions League, anche se per Scandicci non si tratta di un debutto quest’anno visto che le toscane hanno affrontato il doppio girone della fase preliminare.

Di fronte due delle squadre sulla carta più forti del panorama italiano che hanno incontrato qualche difficoltà nella prima fase di questa stagione, molte più Busto Arsizio che viaggia ai margini della zona retrocessione, mentre Scandicci, pur fra alti e bassi, occupa la quarta posizione. Le toscane, che affrontano fra le mura amiche il primo dei due round robin in programma, hanno riposato nello scorso week end, dedicato i recuperi dell’8. giornata di campionato, e non perdono da un mese esatto: l’ultima sconfitta a Monza l’1 novembre, l’ultima vittoria a Trento dieci giorni fa.

Busto Arsizio ha bevuto un brodino caldo salutare sabato sera andando a vincere con un sofferto 3-2 la sfida in casa di Perugia, primo successo per le lombarde dopo le difficoltà causate dal Covid che ha costretto la Unet E-Work a rinviare ben tre gare di campionato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della prima giornata del primo round robin del girone A di Champions League femminile tre le due formazioni italiane: Savino del Bene Scandicci e Unet E-Work Busto Arsizio, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.30. Buon divertimento a tutti.

