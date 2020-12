Qualificazioni Mondiali 2022, sorteggio: Italia testa di serie, il girone ideale e quello da evitare

Oggi pomeriggio a Zurigo (ore 18) prenderà il via la missione Qatar 2022 dell’Italia di Roberto Mancini. Dopo la delusione di quattro anni fa, gli azzurri hanno avviato un nuovo ciclo con il tecnico jesino, ottenendo come primi risultati una comoda qualificazione agli Europei che si terranno eccezionalmente nel 2021 e il pass per la fase finale della Nations League. Proprio essere entrati fra i primi quattro della competizione biennale ha permesso alla nostra Nazionale di ritornare fra le prime dieci del ranking FIFA a quattro anni e mezzo dall’ultima volta e, di conseguenza, di rientrare nella prima fascia delle qualificazioni per il Mondiale.

Gli azzurri saranno così impegnati in un girone di sole cinque squadre, merito della qualificazione alla Final Four di Nations League. Con la prima fascia in tasca, l’Italia evita Belgio, Spagna, Francia e altre nobili del vecchio continente; andiamo a vedere assieme quali possono essere le squadre che potranno essere estratte questo pomeriggio dall’urna svizzera.

Sarà ovviamente la seconda fascia ad offrire l’insidia più grande. Chi può provocare più grattacapi sono la Svizzera di Vladimir Petkovic, già visto in Italia alla guida della Lazio, il Galles di Gareth Bale, curiosamente già avversarie degli azzurri negli Europei della prossima estate, e la Polonia già affrontata in Nations League. Oltre a loro, si può concretizzare anche lo spettro della Svezia, giustiziere azzurro nel 2017. In terza fascia invece i pericoli maggiori derivano da Russia, Irlanda e Norvegia. Ma l’Italia della gestione Mancini è ben diversa da quella di tre anni fa, è una Nazionale in rampa di lancio, dotata di talento e capace di gestire i match in cui si presenta da favorita: chiunque siano gli avversari nel girone, gli azzurri partono con il favore del pronostico e senza paura alcuna.

IL GIRONE IDEALE

Italia, Slovacchia, Scozia, Georgia, Andorra

IL GIRONE DA EVITARE

Italia, Svizzera, Russia, Bosnia, Armenia

SECONDA FASCIA

Svizzera ***

Galles **

Polonia***

Svezia ***

Ucraina **

Serbia **

Turchia **

Slovacchia **

Romania **

TERZA FASCIA

Russia ***

Ungheria **

Irlanda **

Repubblica Ceca **

Norvegia **

Irlanda del Nord *

Islanda **

Scozia *

Grecia **

Finlandia *

QUARTA FASCIA



Bosnia **

Slovenia **

Montenegro *

Macedonia del Nord *

Albania **

Bulgaria *

Israele *

Bielorussia *

Georgia *

Lussemburgo *

QUINTA FASCIA

Armenia **

Cipro *

Isole Far Oer *

Azerbaigian *

Estonia *

Kosovo *

Kazakistan *

Lituania *

Lettonia *

Andorra *

Foto: Lapresse