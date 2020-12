LIVE Slittino, Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: iniziata la gara, fra poco Felderer e Gufler

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.43 Buona prova per lo slovacco Simoniak che si mette in testa infliggendo quasi mezzo secondo a Staudinger.

9.41 Nikolajev è ultimo ad oltre due secondi dalla testa. Nel finale di gara il bosniaco commette un errore evidente e rimane in pista con un miracolo.

9.39 Staudinger si piazza al comando con 0.158 di vantaggio su Tarnawski. Prova in crescendo per il britannico che accusa qualcosa in fase di spinta, ma mette il turbo nella seconda parte.

9.37 Nettamente dietro il classe ’98 Lejsek. Ritardo di tre decimi e mezzo da Tarnawski.

9.35 56.263 il tempo del 21enne polacco, adesso il ceco Lejsek.

9.34 Fra pochi istanti si parte. Il primo al cancelletto sarà il polacco Tarnawski.

9.32 Numerosi sono gli outsider che possono recitare un ruolo da protagonisti in questa prova: Roman Repilov vorrà reagire dopo il magro bottino di Innsbruck, stesso discorso per l’altro russo, Semen Pavlichenko. Da monitorare le prove di David Gleirscher, vincitore in questo catino lo scorso anno, e quella del teutonico Johannes Ludwig, che su questa pista ha il record di partenza.

9.28 Questa la startlist della prima manche:

TARNAWSKI Kacper (Pol)

LEJSEK Michael (Cze)

STAUDINGER Rupert (Gbr)

NIKOLAJEV Mirza (Bih)

SIMONAK Jakub (Svk)

MANDZIY Andriy (Ukr)

KOHALA Svante (Swe)

DUKACH Anton (Ukr)

FELDERER Leon (Ita)

GUFLER Lukas (Ita)

SOCHOWICZ Mateusz (Pol)

FEDOROV Stepan (Rus)

ROZITIS Riks Kristens (Lat)

BOLLMANN Moritz Elias (Ger)

BERZINS Gints (Lat)

DARZNIEKS Arturs (Lat)

EGGER Reinhard (Aut)

KINDL Wolfgang (Aut)

REPILOV Roman (Rus)

GORBATCEVICH Aleksandr (Rus)

BLEY Sebastian (Ger)

NINIS Jozef (Svk)

GLEIRSCHER David (Aut)

LANGENHAN Max (Ger)

GLEIRSCHER Nico (Aut)

MUELLER Jonas (Aut)

LUDWIG Johannes (Ger)

APARJODS Kristers (Lat)

PAVLICHENKO Semen (Rus)

FISCHNALLER Kevin (Ita)

LOCH Felix (Ger)

FISCHNALLER Dominik (Ita)

9.23 Può essere una gara favorevole anche per il nostro Dominik Fischnaller. L’azzurro è partito bene ad Igls dove ha conquistato un podio nel singolo. Da verificare saranno le condizioni fisiche, vista l’infiammazione all’appendicite che continua a disturbare lo slittinista di punta del movimento italiano.

9.15 Il padrone di casa Felix Loch è il favorito numero uno in quel di Altenberg. Il tedesco sembra aver ritrovato la fiducia e la consapevolezza in sé stesso che lo aveva portato a vincere di tutto fra il 2011 e il 2018. Dopo due anni di appannamento, questa stagione è cominciata come meglio non poteva: due successi in due gare ad Igls.

9.10 Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del singolo maschile di Altenberg, terza gara della Coppa del Mondo di slittino maschile 2020-2021.

La presentazione della gara

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del singolo maschile di Altenberg (Germania), seconda tappa della Coppa del Mondo maschile di slittino 2020-2021.

In casa Italia, i riflettori sono puntati su Dominik Fischnaller. Lo slittinista originario di Maranza ha cominciato bene la stagione, conquistando un terzo e un quarto posto rispettivamente nel singolo e nello sprint di Igls, in Austria. L’azzurro ha dimostrato di essere in palla, nonostante i problemi all’appendicite che sta accusando in queste settimane. Nel catino di Altenberg arrivò un’ottima seconda piazza: ci sono quindi i presupposti per un altro buon risultati. Aspettative positive riposte anche sul cugino di Dominik, Kevin Fischnaller, apparso in buona forma in quel di Igls con un settimo e un quinto posto. Hanno l’obiettivo di mettersi in mostra anche gli altri due azzurri presenti: il 20enne Leon Felderer ed il classe 1999 Lukas Gufler.

Tra i favoriti, sicuramente da annotare il nome del veterano tedesco Felix Loch. Il sei volte campione del mondo nel singolo è parso inarrestabile in Austria: due vittorie su due gare disputate. Potranno tentare di insidiarlo i due austriaci: il campione olimpico in carica, David Gleirscher e il 23enne Jonas Mueller. Smanioso di riscatto il detentore della sfera di cristallo, Roman Repilov, particolarmente deludente nel primo appuntamento stagionale sulla pista artificiale di Innsbruck.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del singolo maschile di Altenberg, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di slittino maschile. L’avvio della prima manche è previsto per le 9.30, mentre quello della seconda prova alle ore 11.05. La nostra cronaca inizierà attorno alle 9.10, per introdurre al meglio questa gara. Un caloroso saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon divertimento in questa domenica ricca di sport invernali.

